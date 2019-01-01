伊朗电视台主管因未删成龙电影性爱镜头被解职

图片版权 Getty Images Image caption 成龙（左）和吴彦祖（右）一同出演《新宿事件》。

伊朗官方播出机构IRIB（伊朗伊斯兰共和国广播电视台）日前解雇了一家地方电视台负责人。此前，该电视台曾播放一部成龙电影，但未删除其中的色情镜头。

由位于伊朗基什岛（Kish Island）的观众发布的视频显示，这名香港武术明星在电影《新宿事件》（Shinjuku Incident）中与一名女性发生了性关系。

伊朗媒体称，基什电视台播出这个“不道德”的画面，“完全违反了IRIB的规定”。

在伊朗，男性和女性之间的身体接触是不允许在屏幕上出现的。

据报道，审查人员还被要求删除“亲昵的对话及笑话”、不戴面纱的女性、女性脸部和裸露的领口特写，以及对警察和蓄须男性的负面描述。

《新宿事件》是尔冬升导演、成龙主演的犯罪剧情电影，于2009年上映。成龙在影片中扮演一名为了寻找失联女友而冒险偷渡到日本，却走上犯罪道路的黑帮老大。

图片版权 Hua Shang Daily/Getty Images Image caption 成龙在影片中扮演一名为了寻找失联女友而冒险偷渡到日本，却走上犯罪道路的黑帮老大。

伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim）报道说，IRIB主管阿列斯加里·阿里·阿斯卡里（Aliasgari Ali Askari）已下令对此事件进行调查，并承诺“将严惩当事人，并向有关部门报告”。

一些伊朗人在社交媒体上用波斯语标签#Kish_channel 讽刺这家广播机构的反应。

有网友指出，上周德黑兰伊斯兰阿扎德大学（Islamic Azad University）发生了致命车祸，导致10名学生死亡，但至今没有任何官员被解职。

“公共汽车翻车、飞机坠毁、船只沉没……没有人被解职……IRIB只是播出了成龙做爱镜头的几秒钟后，该部门所有员工就立即被解雇了，”一名推特（Twitter）网友说道。