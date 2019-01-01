美国加州规定宠物店只能卖获救动物

图片版权 Getty Images Image caption 以繁殖宠物营利可能引起动物长期的情绪和健康问题

美国加州从2019年1月1日起禁止宠物店售卖非获救动物，成为全美国第一个实行此类法律的州。

新法律(AB 485) 在2019年1月1日实施，任何触犯法律的宠物店将面对500美元的罚款，这意味着零售商店里售卖的猫、狗、兔只能来自动物收容所，不能来自喂养者。

动物权益组织认为这是一个打击“小猫繁殖工厂”及“小狗繁殖工厂”的重要一步。

他们表示，以繁殖宠物营利可能导致动物受到不人道对待，从而引起动物长期的情绪和健康问题。

2017年底通过的加州新法，要求商店保留足够的记录，说明每只动物采购来源，以便当局定期检查。不过，私人动物繁殖者或宠物主人之间的交易则不受限制。

加州部份宠物店店主认为新法律会影响生意，而这项措施也受到美国犬业俱乐部 (American Kennel Club) 的不满，认为措施影响了宠物主人。

据美国防止虐待动物协会（ASPCA）估计，全国每年有超过650万只宠物进入避难所，其中约有150万只被人道毁灭。

图片版权 Getty Images Image caption 据估计，每年有超过860,000只猫在美国被安乐死

引入该法案的加州议员帕特里克•奥唐奈（Patrick O'Donnell）认为，受惠于新法例不只是动物，加州纳税人也能受惠，可以省掉数亿美元庇护动物的营运费用。

尽管美国部份地方政府已就宠物贩卖定下类似的销售规定，但AB 485是州政府中第一部同类型法例。

2018年12月，英格兰证实了对第三方机构参与宠物猫狗交易的类似禁令，更以一只遭到不良对待的骑士查理王小猎犬命名，称为露西法 (Lucy's Law)。