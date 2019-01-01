杜特尔特再引争议：“我曾伸手进女佣的内裤”

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菲律宾总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）再发惹火言论。这次，他声称自己小时候曾经性侵犯他的家佣，再引起外界评击。

他日前发表演说期间，主动透露自己中学时期向神父告解时，告诉对方自己趁家佣睡觉时，掀起她的被子，伸手进她的内裤触摸。杜特尔特说家佣之后起床，“于是我离开她的房间”。菲律宾普勒新闻网站（Rappler）引述杜特尔特说，那名神父当时回应说，杜特尔特“会进地狱”。

总统办公室随即尝试替他解释，指杜特尔特在演说期间“编了个故事”，内容也是“加了许多色彩”。但他的言论始终引起当起民间组织的不满，批评他不配当菲律宾总统，应该辞职。

图片版权 AFP Image caption 许多人不满杜特尔特的铁腕政策和惹火言论，图为去年12月示威者在马尼拉烧毁杜特尔特的画像。

杜特尔特2016年就任菲律宾总统后，严厉打击与毒品和贪污有关的罪行，但引来包括当地天主教教会批评，指政府纵容执法部门滥权、侵犯人权。

杜特尔特演说的内容原本是批评天主教教会本身也爆出许多神职人员性侵犯儿童的丑闻，其身不正，因此“没资格”批评他的政策。

菲律宾女权组织加布丽埃拉（Gabriela）的发言人指，杜特尔特的言论相等于承认强暴。防止贩卖女性组织（Coalition Against Trafficking in Women）亚太分部主席昂里凯（Jean Enriquez）也批评，杜特尔特这种吹嘘性侵犯的言论“会助长强暴文化”。

支持度无损

杜特尔特并不是第一次发表这种出位的言论。他在2016年竞选总统时提到一名1989年在菲律宾城市达沃（Davaos）被奸杀的女传教士，杜特尔特当时是达沃市长。他说他因为这名传教士被强暴而感到愤怒，但她长得太漂亮了，“要上也得市长先上呀”。他的办公室随后为言论道歉。

他就任总统后的言论没有收敛。他今年6月到访韩国时，向在当地做工菲律宾人演说，期间在演讲台上亲吻一名女观众，引来批评。他2月向一些当地前亲共民兵发表演讲时，又声言要向“亲共女民兵的下体开火”。

但这些惹火言论没有影响杜特尔特的支持度。普勒新闻网站引述当地最新民意调查显示，2018年第四季有74%的受访菲律宾人满意杜特尔特的表现，比第三季增加4%。