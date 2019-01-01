英国新一年移民新政策倾向利好留学人才

图片版权 Getty Images Image caption 目前在英国留学的45万海外学生中，中港台留学生占约10万人，多年来稳居人数第一。2018年签证到期的留学生中，97%都"按时离境"。

英国在即将决定脱欧国策之际，新的移民政策倾向吸收更多人才，限制低技能移民进入英国。

2019年新年到来，世界面临百年变局，英国正处于移民政策重大转变的十字路口。

英国宣布脱欧已经两年多，虽然英国政坛就如何脱欧、甚至是否脱欧仍有不断争议和分歧，政府也危机不断甚至朝不保夕，但英国经济仍保持稳定增长，伦敦作为世界金融中心的地位不仅未被撼动，而成熟的金融环境、透明的法律体系，合理的税务系统，英国央行继续相对宽松的货币政策，造就了让全球投资者趋之若鹜的一个市场。

英国还以完善的初级和高等教育体系，享誉世界的高教院校和世界一流的教学和科研能力，继续吸引着包括中国在内的世界各地出类拔萃的年轻人到英国留学、深造，世界各地很多优秀人才最后选择留在英国定居生活，发展其事业。

目前在英国留学的45万海外学生中，中港台留学生占约10万人，多年来稳居第一。英国移民政策发生变化，他们也是受到影响的最大留学生群体。之后的第二大非欧盟留学英国学生群体是美国留学生，人数大约在1.76万。

非法与合法移民问题

但是，与此同时，作为拥有宽松的多元文化、良好的社会福利和保护基本人权的英国，在一个全球化的时代，也同时吸引着世界各地战乱、动荡和经济落后地区的人们，希望到英国来。

随着欧盟扩大，数量巨大的欧盟移民问题近年来成为困扰英国社会的问题，成为2016年英国全民公决做出脱欧决定的主要导火索。

脱欧的决定并没有遏制非法移民前往英国的潮流。2019年新年前夜，成千上万来自伊朗、叙利亚、伊拉克和南亚等等地区的非法移民，不惜向偷渡集团缴纳数千英镑的费用，仍试图乘坐橡皮艇横渡英吉利海峡进入英国。迫使英国政府调动军舰巡逻阻止大规模偷渡。

图片版权 Getty Images Image caption 英国官方数据显示，2016-17年，英国高校学生近20% 都来自海外。

英国政府在承诺限制移民数量之际，也认识到必须区分前来定居英国的移民，做到真正的公平合理。政府的有识之士认识到，需要在政策上保护人才，才能有利于社会的健康发展。

在英国高校等各方呼吁下，英国政府近年来已经开始越来越重视留学生对英国经济、就业和发展的重要作用，将留学生群体与低技能移民群体区别对待。

移民政策改革

不久前，英国政府发布被称为40年来英国移民政策最大改革的白皮书，计划对来自欧盟内外的移民一视同仁。

白皮书做出的最重要的一项移民政策调整，是明确区分低技能移民和高技能移民，确保移民政策对人才的合理倾斜。

上述变化对包括来自中国的留学生是利好的政策。根据移民机构的统计数据，来自非欧盟地区移民英国的人员中，高达46%的比例是留学生。相比来自欧盟地区的移民，这一比例只有27%。

2008年6月，英国政府开始签发PSW签证，即允许在英国就读的本科及以上的国际学生，在毕业之后拥有两年的时间在英找工作或者开展商业活动。

图片版权 Getty Images Image caption 英国高校称，海外学生到英国留学每年给英国经济带来高达260亿英镑的贡献。它们呼吁政府放宽留学签证政策。

但PSW签证在实施过程中，也有不少来自欧盟以外的发展中国家移民以留学为名义进入英国打工并实现移民。在移民问题引发社会争议的压力下，英国政府2012年4月取消了PSW签证。

2019年初将开始进入磋商讨论的新移民政策虽然没有恢复PSW签证，但政府早已在对来自中国的留学签证政策上放宽限制。截至2018年3月，英国已经向中国学生签发了约8.9万份Tier4学习签证，签发量在过去12个月内增长了15%，签发率99%。

此外，在新的移民政策规划中，还取消了目前对高技能移民申请工作签证的每年2.07万人的名额限制，以便不论是来自欧盟还是来自世界其它地区的医生、工程师、音乐家，飞机驾驶员，经纪人，图书管理员，食品检查员，测量员，建筑师等等高技能人才都可以申请工作签证。这将实际拓宽部分有才能的留学生在完成学业后在英就业途径，以便其在是否留在英国生活和发展事业有更大的选择余地。