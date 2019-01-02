如何在2019获得成功：从一月开始

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现在的你或许就像这个时候的圣诞树一样，看上去已经不再像12月中旬那般灿烂、有活力，在亮闪闪的灯光和装饰之下，还有点破损。

也许窗外正阴云密布，而你刚刚在浴室里发现了一瓶喝了一半的啤酒瓶，空荡荡的酒瓶就像逝去的节日气氛一样寡淡。

尽管2019年已经到来，但你目前可能还没有理清头绪，想清楚如何迎接这个新的一年。

不管是想换工作还是谈恋爱，我们的专家团队可以告诉你如何过好接下来的12个月。

工作篇

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还记得你对自己发誓，这一年无论如何，都将坚决离开旧东家，找到新的工作吗？那都是2013年的事了。

好吧，你一直在对自己说，在已经有一份工作的时候找新工作，很难。

“想一下什么是你想要改变的事情。什么是你更想要的，什么是你更不想要的？”个人职业管理（Personal Career Management）联合主管科琳娜·米尔斯（Corinne Mills）这样建议。

她说，“如果只是一份不同的工作，不代表那就是正确的答案。”

科琳娜给出了以下几点建议：

寻求建议，告诉你的老板你也想要进步。这可以让你得到更多机会，而不必离职。

投入更多时间。如果你想要一份新工作，那需要时间。在午休时多做一些调查，提前整理好简历，下班后也要继续投入精力。

不要申请你没有相关技能和经验的工作。那是浪费时间。

不要只是嘴上说“我擅长与他人合作”，还要证明这一点。在简历中给出具体例子，证明你就是他们要找的人。

选出你想要申请的多个工作，花些时间做好申请。不要在没有想好的情况下乱投一气。

她还说，如果你想要的是更多薪水，那要确保你能看清自己的“市场价值”。研究一下“薪资调查”，看一下你所做工作的平均薪资。然后再去找你的老板，向老板展示为什么应该给你加薪。

金钱篇

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是不是一看信用卡就感到头大？是不是希望一键下单这种功能从未被开发？每年这个时候，各种节日会为你的财务带来巨大负担，让你的银行存款迅速减少。

一切又回到了根本的问题。

“经常运动的人会计算他们摄入和消耗的卡路里，你的财务状况也是一个道理，”个人理财博主科林·麦克德莫特（Colin McDermott）表示。

他说，在新技术的帮助下，追踪自己的开销记录变得格外容易。

“银行的app可以让你实时了解自己的开支状况。”

“巴克莱银行最近还推出了'阻挡'功能，方便你阻止自己在赌博、网上购物等方面的消费，”科林补充道。

除此之外，你还应该开始攒一笔应急资金。

“如果你丢了工作，或要为买车付一大笔钱，你需要足够的钱支撑自己接下来一到两个月的生活。”

但同时，不要只是干坐在家里，等待新工作自己找上门。

“有很多方法可以让你马上开始赚钱，”科林说。

他最关键的一条建议是，“如果你有一项兴趣爱好，专注在这个领域，很快你便可以开始赚到钱。”

他举例说，有一些app愿意付钱给用户，只要用户将外出时发现的招聘广告拍下后上传即可。

“可以尝试开始用社交媒体和网络直播来记录你热爱的事情，”科林建议。

广告主可能会马上找上门。

爱情篇

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在跨年倒数的时候，望着你伴侣的眼睛，你是否感到尴尬，一直以来自己回避的那个问题开始慢慢放大。

又或者，当你环顾四周幸福的情侣，你是否会问自己，为何仍是孤身一人。

不要慌张。在每年这个时候怀疑自己的感情出现问题是正常现象。

“人们叫这是一月忧郁（January blues），这都是有理由的，”情感治疗师克莱尔·普伦德加斯特（Clare Prendergast）表示。

“我们好多天会跟同样的人待在同样的空间内，而这些人是我们应该要爱的人。这很难，”她指出，这时候我们应该以平常心对待这些问题，不要急于追求结果。

“给自己一些时间，”克莱尔建议。“回到日常的节奏中去，做一些运动，重新开始吃蔬菜。”

如果这样做后你仍然认为感情生活有问题，那可能是时候该好好谈一下了。但克莱尔提醒，有一些问题需要注意。

“不要只是倾诉你所有的焦虑。还要谈一谈这份关系对你意味着什么，你认为会有什么结果。”

尽管有些情侣觉得经营一段感情很难，但这个时间对单身人士来说可能也不容易。

“我们倾向于把感情看作是与另外一个人建立的关系，但其实，在我们培养好与自己的关系前，都不适合开始新的感情 ，”克莱尔说。

“利用一月告诉自己：'我很重要，我值得一个好的另一半。'更加爱自己，这会让你好受很多。”

“单身不是什么错。对一些人来说，他们需要保持单身来处理自己的重点关切，来弄明白自己是谁，自己存在的意义是什么。”

FOMOMG（Fear of Missing Out On My Goals，害怕目标无法实现）

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人人都可以说想要倒着爬上珠穆朗玛峰，但真正去做又是完全另外一回事。

人生导师阿里·坎贝尔（Ali Campbell）称，你正在前进的方向可能是完全错误的。

“弄清楚你真正想要的是什么，而不是你认为你应该想要的是什么，”他说。

阿里建议，将这个问题分解成3个小问题来看。

你真正想要成为什么样的人——这可以是一种情绪状态

你真正想要做的事情——比如某种身体活动

你真正想拥有的东西——一种财产

“最重要的是，把这些写下来。这样你便会坚持这些目标。但不要与别人分享，这些目标应该只有你自己知道，”阿里强调。

同样重要的是，不要给自己设一个时间限制，不要给自己额外的压力。

“大部分人都过于高估了自己在一个月内可以做到的事情，同时过于低估自己一年内可以做到的事情，”阿里称。

“一年其实是一段很长的时间。在一年内立下众多小目标远远好于试图在一个月内达到一个大目标。”