图片版权 Vicky Stokes Image caption 罗克西（Roxy）

最近，英国一只走失5年的猫终于回到了它的主人身边。

罗克西（Roxy）今年7岁。2013年，它在去南格洛斯特郡（South Gloucestershire）金斯伍德镇（Kingswood）看兽医时逃走。

罗克西的主人是35岁的斯托克斯（Vicky Stokes）。斯托克斯找遍了大街小巷，还张贴海报寻猫，但都徒劳无功。而最近，满身泥污的罗克西在沃德女士（Amy Ward）家的花园徘徊时，沃德收留了她。

沃德女士说：“猫咪看起来非常瘦弱，而且身上有跳蚤，我们开始喂它，还叫来英国防止虐待动物协会（RSPCA）的成员，尝试捉住它，但是猫咪非常害怕。”

图片版权 Vicky Stokes Image caption 斯托克斯找遍了大街小巷，还张贴海报寻猫，但都徒劳无功。

沃德女士还说，她还试图将罗克西放进一个盒子里，但是罗克西非常抗拒，乱抓乱挠。她就想办法喂它，逐渐把它吸引到家门口。

慢慢地，沃德女士得到了罗克西的信任，猫咪开始走进房子。沃德女士还给它治疗了几次跳蚤，然后把它引诱到了一个盒子里。

无巧不成书。沃德女士不知道猫咪当年逃走的故事，又把罗克西带回到当年那个兽医诊所。因为罗克西身上埋有微型芯片，兽医很快就找到它的主人。

“圣诞小奇迹”

斯托克斯女士自丢失罗克西之后就搬了家。12月29日，她接到了一个电话。

斯托克斯说：“它是一个小小的圣诞奇迹，我们非常开心。”

图片版权 Vicky Stokes Image caption 洛克西据信健康情况良好，但仍然有待1月2日兽医全面检查

“我本以为罗克西死了，但是它看起来情况还不错，我们很感谢沃德女士把它带来。”

斯托克斯女士说，罗克西目前在主人的床上占据最重要的位置，让后来来到斯托克斯的另一只猫咪哈利感到很不高兴。

“自从罗克西离家失踪后，我们的家有一些变化。我们现在总共有3只猫和2个孩子，还搬了家，但希望罗克西能很快适应新环境。”斯托克斯说。