图片版权 Whelan family Image caption 保罗·惠兰曾担任一家企业的安全主管，此前曾在美国军队服役，并在执法部门工作。

俄罗斯安全部门称，一名美国公民日前因在俄罗斯“从事间谍活动”被捕，将面临刑事指控。然而，他的家人对BBC否认了该指控，并坚称他是“无辜”的。

美国前海军陆战队队员保罗·惠兰（Paul Whelan）的家人周一（12月31日）从新闻报道中得知他被捕的消息，此前他们已与其失联多日。

他的孪生兄弟戴维（David Whelan）说，保罗对俄罗斯很了解，不敢相信其会触犯任何法律。

然而，俄罗斯联邦安全局（FSB）指控保罗在莫斯科从事间谍活动。俄罗斯官方通讯社塔斯社（TASS）报道称，如果罪名成立，他恐将面临10到20年的刑期。

保罗来自美国密歇根州，现年48岁。美国国务院在接到俄罗斯当局关于此次拘留的通报后，已要求领事探视。

自冷战以来，俄罗斯和美国之间不时爆发间谍丑闻。2014年克里米亚危机爆发，以及2016年俄罗斯被指干预美国总统选举，导致两国关系急剧恶化。

保罗被捕半个月前，在美国被关押的俄罗斯枪支权利活动人士玛丽亚·布蒂纳（Maria Butina）在美国联邦法院认罪。美国检察官指她是俄罗斯国家特工，渗透进保守派政治团体。

保罗·惠兰在俄罗斯做什么?

BBC记者莎拉·林斯福德（Sarah Rainsford）报道称，俄罗斯联邦安全局称保罗是“在一次间谍行动中”被拘留的，这一措辞意味着保罗被当场抓获。

“俄罗斯联邦安全局调查部门根据俄罗斯联邦刑法第276条，对一名美国公民提起刑事调查。调查仍在进行中，”俄罗斯联邦安全局的声明说。

俄罗斯刑法第276条是间谍活动。

在戴维（David Whelan）发布在推特上的一份声明中，他的家人称，在旅行中保罗也未和家人保持联系，这很反常。

戴维周二（1月1日）对BBC说，他的兄弟12月22日抵达俄罗斯，原定1月6日返回。

他前往参加一名前海军陆战队员与一名俄罗斯公民的婚礼，并计划在莫斯科外，访问俄罗斯第二大城市圣彼得堡。

他的兄弟称，保罗自2007年来便多次前往俄罗斯出差和度假，他最近在汽车零部件供应商博格华纳（BorgWarner）担任安全主管。

除了在美国军队服役，他还曾在执法部门工作过。

戴维说，保罗在人群中非常显眼，因为他“大约有6英尺（1.8米）高，和一名老兵的身材差不多。”

当被问及保罗可能因何原因引发俄罗斯安全部门的注意，戴维坚称没有任何理由。

他说：“我无法想象，一个拥有执法背景、同时也是前美国海军陆战队员、目前在企业安全部门工作、也知道旅行风险的人，怎么会违反任何法律，更别提与间谍活动有关的法律了。”

“他毋庸置疑是清白的，我们相信他的权利会得到尊重，”他的家庭在声明中表示。

图片版权 EPA Image caption 保罗·惠兰计划访问莫斯科和圣彼得堡。

美国对此有何回应?

保罗的三个兄弟姐妹已联系了国会代表、美国大使馆和国务院。

一名美国国务院发言人称，俄罗斯已正式就拘留事件通知美国。“根据维也纳公约，俄罗斯有义务提供领事会面服务。”

“我们已要求进行领事会面，并希望俄罗斯当局能够允许。出于隐私方面的考虑，我们目前没有其他信息可以提供。”

美俄间谍活动有多频繁？

几十年来，美国和俄罗斯一直在互相刺探情报，但鲜有美国公民因在俄罗斯领土从事间谍活动而被捕。

2013年，美国外交官瑞安·福格尔（Ryan Fogle）因被控试图在俄罗斯招募情报官员担任间谍，而被捕并被驱逐出境。

2000年，前海军情报官员埃德蒙·波普（Edmond Pope）受审并被判犯有间谍罪，但俄罗斯总统普京赦免了他。

美俄两国还不时驱逐对方的外交官，尤其是去年英国发生神经性毒气袭击事件后。

2010年，10名俄罗斯特工因从事深度间谍活动在美国被捕，但随后被俄罗斯用四名为西方担任间谍的俄罗斯人交换。