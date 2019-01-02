2018年全球空难死亡人数急剧上升

图片版权 Getty Images Image caption 航空安全网络称，2018年共有15起致命航空事故。

荷兰机构航空安全网络（ASN）数据显示，2018年由飞机失事导致的死亡人数较前一年迅速增长，但在历史记录中，2018年仍是史上第九安全年。

航空安全网络报告称，2018年共有556人死于空难事故，2017年这一数据为44人。

去年最惨重的空难是10月印度尼西亚狮子航空（Lion Air）航班坠毁事故，共造成189人死亡。

2017年是民航史上最安全的一年，没有一起民航客机坠机事故记录。

“巨大进步”

航空安全网络称，2018年共有15起致命航空事故，下面是其中最惨重的几起：

不过在过去20年间，全球航空安全整体已有所改善。

航空安全网络首席执行官（CEO）哈罗·兰特（Harro Ranter）表示，“如果事故发生概率跟10年前一样，去年应该有39起造成生命损失的事故。”

“而根据2000年的事故率，这个数字甚至达到64起。这显示出过去20年间安全情况的巨大进步。”

但航空安全网络方面表示，失控型（loss-of-control，LOC）事故是航空业的一大主要安全隐忧，过去5年间最惨重的25起事故中，这类事故占10起以上。

失控型事故指的是与计划飞行路径出现不可恢复的偏差，具体原因可能由机械故障、人为操作或环境干扰引起。航空安全网络表示，在这类事故中，机上人员大多很难幸免遇难。