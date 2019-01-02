日本2019年展望——天皇与历史转折点

图片版权 Getty Images Image caption 2019年1月2日，日本明仁天皇和皇后美智子在皇宫发表新年致辞。

2019年新年伊始，明仁天皇在1月2日发表退位前最后一次新年致辞，据报吸引了约15万人前来朝贺。这应该是他在位期间参加人数最多的一次。

85岁的明仁天皇在致辞中表示，他祈祷日本和全世界人民安宁与和平。而这一新年致辞，被称为“平成时代最后的新年祝福”。很多在场民众高呼：万岁！感谢！

此前一天，日本首相安倍晋三发表新年感言时，称今年新天皇将即位，日本将迎来巨大的历史转折点。

的确，2019年日本天皇以退位方式实现换代，是约200年来的第一次。上一次，是在1817年，光格天皇让位给仁孝天皇。

明仁天皇

2016年，明仁天皇表示，自己年事已高身体欠佳，恐难以继续履行天皇的职责。

2017年6月9日，日本国会通过天皇退位特例法，称“天皇陛下长年作为国家象征活动”“深受国民喜爱”，但恐怕今后难以80多岁的高龄继续活动。

图片版权 Reuters Image caption 2019年，数万民众在日本皇宫外等候日本皇室举行新年朝贺活动。这将是明仁天皇退位前最后一次发表新年致辞。

明仁天皇曾接受过心脏手术并患有过前列腺癌。他在1989年父亲昭和天皇去世后继位，在位时间30年，年号为“平成”。

日本皇室

日本皇室有悠久的历史，可以上溯至公元前600年创建日本的神武天皇，传说他是太阳女神的后裔。

有充分的历史证据证明，从公元500年至今，日本的皇位世代相传，从未间断。因此，日本皇室也被称为世界上最古老的皇族。

即将退位的明仁是日本的第125任天皇。天皇作为国家元首，也是日本神道教的最高领袖，曾被崇拜者奉为半人半神式的存在。

第二次世界大战结束后不久，作为日本投降的一部分，裕仁天皇宣称放弃“天皇是现世神这一虚构观念”。

而根据日本于1947年实施的战后宪法第一条，天皇成为“日本国及日本国民团结之象征”，成为没有政治权力的、名义上的国家元首。

尽管如此，日本天皇仍然在日本政治体制中发挥官式和礼节性的作用，其中包括象征性任命日本首相和最高法庭大法官、会见来访的外国首脑和王室成员，接见外国大使和特使，以及接见即将前往海外赴任的日本外交官及配偶等。

新纪元

图片版权 Reuters Image caption 数万民众在日本皇宫参加天皇的新年朝贺活动。有人高喊“万岁”和“感谢”。

根据安排，明仁天皇将于2019年4月30日退位，也就意谓着沿用了30年的“平成”年号将终结。

日本政府官员在今年元旦日透露，继任天皇的年号，将在4月1日决定，为5月1日德仁皇太子的继位做好准备。

日本政府表示，天皇退位新皇继位将以不给国民生活造成混乱为优先。

这对即便同样生活在君主立宪制下的英国人，似乎也有难以理解之处：更换一个没有实权的君主，对国民的生活究竟会有多大的影响？

实际上，换年号对日本人的生活影响巨大，因为在日本，月历的标示、政府文件、买卖合同、甚至病历表等通通都不是用公元制，而是用日本人习惯的天皇年号。

因此更换新天皇新年号，整个社会需要应对大小琐事相当多。