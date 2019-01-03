脱欧在即 海上偷渡人数激增考验英国边境管控

图片版权 Susan Pilcher Image caption 2019年新年除夕，12名偷渡客乘坐一艘小橡皮艇抵达英国上岸，包括一名10岁的儿童。图为英国边境署人员在检查他们丢弃的东西。

英国脱欧在即，大批乘坐小橡皮艇的偷渡客从欧洲大陆涌向英格兰。在内政大臣要求下，皇家海军和空军派飞机军舰协助解决危机。

一旦正式脱欧后，英国和欧盟双方都不再受原来界定难民归属的都柏林协议约束，但英国或将难以向欧盟遣返任何涌来的偷渡者。

2019年新年假期对英国内政大臣贾维德来说过得很不顺利：他提前结束在南非的度假，紧急赶回伦敦，讨论从海上乘小船抵达的英国海岸的偷渡客危机。

英国计划2019年3月底脱离欧盟。BBC的调查发现，人蛇集团诱骗已经抵达法国加莱地区聚集的难民，"叫卖在英国关闭边境大门前偷渡英国的最后好机会的船票"。偷渡者登上一艘小橡皮艇前往英国需要交纳6千英镑的费用。

他们乘坐小橡皮艇，英国边防的雷达看不到。英吉利海峡从法国加莱到英国海岸最短的距离不过33.3公里，因此，到底多少人从欧洲大陆乘船过来？可能没有人知道准确数字。但2019年新年前夕，偷渡人数突然大幅增加。

为何在最寒冷、英吉利海峡风高浪大的时候不顾生命危险冒死偷渡呢？原因竟然还是和英国脱欧有关！

图片版权 @premarmanche Image caption 英法加大打击偷渡英吉利海峡的行动力度。图为一艘小船在法国海岸被截停。

都柏林协议

根据欧盟都柏林协议，难民抵达欧盟必须在其首先抵达的国家登记注册。虽然都是根据欧盟协议，但各国的难民待遇甚至发展前景还是因所在国而有所不同。

英国人已经开始担心，一旦英国脱离欧盟，英国就没有理由根据首先抵达国原则将欧洲大陆涌来的难民遣返原来的欧盟国家，不论是法国、西班牙、荷兰还是其它欧盟国家。

在经过紧急磋商后，英国内政大臣下令将原本在地中海参加搜救项目的两艘舰艇调回英吉利海峡，与已经在海峡中巡逻的边防舰艇一起堵截偷渡船只。但内政部感觉力不从心。

内政大臣贾维德表示，要避免突然冒出的众多难民葬身大海的悲剧，唯有部署皇家海军和空军。英国国防大臣立即派出了“默西”号海岸巡逻舰、皇家空军飞机帮助解决难民偷渡的问题。

贾维德表示，英国将继续坚持兑现给真正需要避难者庇护的承诺，但不会允许犯罪分子利用体制来剥削那些最弱势的人群。

偷渡客是什么人？

据BBC统计，从2018年11月到12月一个月内，超过239人成功地从难民集中的法国加莱等沿海地点乘橡皮艇渡过英吉利海峡抵达英国。其中包括妇女儿童。

乘橡皮艇抵达英国的人大多数来自伊朗等中东地区。

贾维德大臣表示，试图乘小艇偷渡英国的人数突然增长的原因是复杂的，包括中东地区的动荡，有组织的犯罪行动和英法在加莱地区加强防范偷渡者乘坐卡车、火车和渡轮前往英国等。

其中很多人抵达英国后会主动找到警方，要求英国政府提供庇护。虽然这些人会被警方拘留，但英方总是需要给这些难民、特别是其中的儿童提供人道主义的基本保障。

法国方面虽然承诺帮助加强打击非法偷渡英吉利海峡的行为，但客观上，偷渡客离开法国似乎没有对法国社会造成压力。

英国目前有多少人申请避难？

英国给予那些因种族、宗教、国籍、政治见解或性取向等各种原因担心受到迫害、无法在本国生活的人"难民地位"，提供基本生活所需衣食住行福利条件和现金资助。成功的申请通常允许申请者在英国合法居留5年，之后只要符合没有犯罪记录等条件，可以申请英国永久居留。

申请者包括上述乘橡皮艇抵达英国的，也包括利用渡轮、卡车等各种方式抵达英国的偷渡客。

根据英国内政部的数据，2017年，英国内政部收到超过2.6万份庇护申请。相比同期西欧其它大国收到的庇护申请这是个小数字：德国19.8万份，意大利12.6万份，法国9.1万份。在接收难民人数问题上，欧盟原来就有对英国的批评和不满。

英国内政部同期做出了超过2.1万份申请的批复，并给予了其中申请者31.8%的庇护所需。

2018年年底，英国共有超过2.45万人等待内政部批复他们的庇护申请，其中42%的人已经等待超过半年以上。

大多数被内政部拒绝的庇护申请者都又诉诸法庭。2017年，在被内政部拒绝的超过1.4万件庇护申请中，有超过5千件获得法庭裁决批准，即意味着内政部最初拒绝批准的决定被推翻。

图片版权 Lewis Morris Image caption 近期大批偷渡客乘小船从法国抵达英国，其中很多是伊朗人。

中国偷渡客减少

值得注意的一点是，十多年前曾引发关注的中国偷渡英国的非法移民数字已经在当今的难民潮中大幅度减少。

十多年前，曾有很多中国人经过俄罗斯和欧洲大陆偷渡到英国。2000年发生的多佛港58名偷渡客死亡惨案与2004年默克姆湾23名拾贝者死亡惨案，折射出十多年前中国大批非法移民偷渡英国的问题。

英国政府也在默克姆湾惨案后加大打击非法移民和黑工的力度，但由于英国的福利社会和人道主义政策对战乱和经济落后地区的高度吸引力，其它国家非法移民问题依旧十分严重。

目前英国批准的庇护人员以国籍划分，人数最多的前10名原籍国家包括叙利亚，厄立特里亚，苏丹，伊朗，阿富汗，伊拉克，巴基斯坦，尼日利亚，孟加拉国和印度。

进入英国的偷渡客如果庇护申请被拒，其中多数人难以被遣返。2016年，英国政府花费巨额经费遣返了6千名外国罪犯。英国全国人口7千万，但非法移民人数巨大，其中包括偷渡客和签证过期在英国非法居留者。一方面，这些人工作收入、福利甚至人权难以得到保障，比如受到人蛇集团的剥削，而另一方面，他们生活在社会中给英国全民免费医疗、教育等体系增加无形压力，其中少数人滋生的犯罪问题更给社会造成严重损失。

到底英国目前有多少非法移民？目前没有准确的官方数据，似乎也没有人说得清。

2001年，内政部估计英国国内的非法移民人数大约在43万。英国《卫报》2017年的一篇报道援引内政部高官称，每年有15万至25万名外国人没有按期离开英国，包括2016年庇护申请被拒批的2.6万人，可能有超过120万人在英国非法居留。