韩国情报消息来源：朝鲜驻意大利大使“失踪”

图片版权 Google Map Image caption 意大利为抗议朝鲜核试验驱逐了朝鲜驻罗马大使，赵成吉是朝鲜驻罗马最高级别外交官。

来自韩国情报机构的消息说，朝鲜驻意大利大使“失踪”。

韩国情报机构向官员表示，朝鲜驻意大利大使行踪成迷。

稍早，有报道称朝鲜驻意大利大使已经向某个西方国家申请避难。

赵成吉（音译Jo Song-gil）是朝鲜驻罗马代理大使，据信是朝鲜某个高级官员的儿子或者女婿。

上次朝鲜高级别外交官员叛逃是在2016年8月。朝鲜驻英国大使馆公使太勇浩（音译）离开英国前往韩国首都首尔。

韩国议员金敏基（音译 Kim Min-ki）向记者表示，赵成吉的任期在2018年11月底结束，他在11月初离开了朝鲜的外交人员住处。

据信，赵成吉的妻子随行。

赵成吉，现年48岁，自2017年10月担任朝鲜驻罗马代理大使。朝鲜在进行核试验后，意大利为表示抗议，驱逐了朝鲜驻意大利大使文正南（音译 Mun Jong-nam） 。赵成吉一直以代理大使身份任职。

意大利外交部向BBC表示，他们没有任何记录显示赵成吉曾要求获得庇护。

朝鲜驻意大利的外交使团相当重要，因为联合国的粮农组织总部设在罗马，而朝鲜长年面临粮食短缺问题。

朝鲜要求驻外使节将直系亲属留在国内以防止他们叛逃。但赵成吉据信带着妻子和孩子赴任，这显示他可能来自朝鲜特权阶层家庭。

赵成吉叛逃的原因目前不详。

2016年，朝鲜驻伦敦公使太勇浩叛逃后曾表示，他这么做是因为接到了回国的命令，而他希望让3个孩子有更好的未来。