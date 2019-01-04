护照的前世今生：你可能有所不知的13个趣闻

图片版权 Getty Images Image caption 护照是重要的旅行文件

护照是出国必备的证件之一， 要出国旅行，你必须有一本护照，即便你去的是免签的国家，护照也是必须的。然而这么重要这么严肃的证件，也发生过有趣的事情！今天我们就聊一聊关于护照的趣闻。

经常到海外旅行的人都知道，临行之前一定要检查一下护照是否有效？如果护照有效期不到6个月，要赶紧申请新护照，否则旅行可能会遇到麻烦。

当然，护照不仅是旅行文件，它还代表其持有者的国籍身份。一方面，它可以为持有者打开旅游和探索的大门；另一方面，它会成为人们自由流动的阻力。

极光护照

图片版权 Getty Images Image caption 斯堪的纳维亚人护照上的北极光

如果把北欧斯堪的纳维亚国家的护照放在紫外线下，纸面上的北极光将会呈现出来。

许多游客去北欧旅行都希望能够看到北极光，但不是每位游客都会如此幸运地看到曼妙多姿，又神秘难测的极光。

但如果你本身就是北欧国家的居民，看到极光的几率就会大得多。

圣经中提及旅行文件

图片版权 Getty Images Image caption 圣经中提到旅行文件

在《圣经》的尼希米记中（the book of Nehemiah），波斯国王亚达薛西一世（King Artaxerxes I of Persia）交给一名官员一封信，这封信相当于今天护照的作用，能够保证该官员可以安全通行犹大王国。

一战后才使用照片

图片版权 Getty Images Image caption 一战前的护照不使用照片

我们都知道，护照必须要有照片。但这种要求其实是在第一次世界大战后才实行的。原因是，一名为德国工作的间谍使用一本美国假护照进入英国。

体重悬殊需换护照

图片版权 Getty Images Image caption 护照照片有严格要求，这样的自拍照是不合格的。

在美国，如果你体重减轻或是加重明显，需要更新护照相片。

此外，如果你面部做过手术，或是面部新增或是取消原来的纹身和穿孔等特征，也需要重新拍照。

合影做护照照片

图片版权 Getty Images Image caption 过去，可以把与家人的合影作为护照照片

在实行护照照片初期，对照片要求很宽松。你可以选择任何自己喜欢的照片，与家人的合影也行。

续延护照

图片版权 Getty Images Image caption 护照

在旅行前一定要检查一下自己的护照，一些国家（包括大多数的欧盟国家）要求你在入境后的护照有效期在90天以上。

但为了保险起见，你最好在护照还剩6个月有效期前延护照或是更新护照，因为像中国、印度尼西亚、俄罗斯、沙特阿拉伯以及其他一些国家要求护照必须有6个月以上有效期。

为了不给自己找麻烦，最好提早行动。

特殊协议

图片版权 Getty Images Image caption 护照为全球旅行提供方便

通过昆士兰州进入澳大利亚不需要护照，但条件是你必须是巴布亚新几内亚9个特别指定的沿海村庄之一的居民。

在巴布亚新几内亚获得独立时，作为协议的一部分，澳大利亚允许这些居民不用护照可以从昆士兰进入澳大利亚。

梵蒂冈一号护照

图片版权 Getty Images Image caption 梵蒂冈

梵蒂冈是一座位于意大利首都罗马西北角的城市国家，由罗马天主教教庭统治。它没有任何移民限制。梵蒂冈教皇拥有该国第一本护照。

没有护照的美国人

图片版权 Getty Images Image caption 并不是所有美国人都有护照

根据美国国务院的统计资料显示，大约三分之二的美国人没有护照。

卖护照的国家

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太平洋岛国汤加过去出售护照，一本护照售价2万美金。

据报，汤加已故国王陶法阿豪·图普四世（The late King Taufa'ahau Tupou IV ）曾允许把护照卖给非汤加国民，以提高国家收入。

游戏护照

图片版权 Getty Images Image caption 芬兰和斯洛文尼亚护照

如果是你芬兰或是斯洛文尼亚护照持有者，在机场等飞机感到无聊的话，可以拿出护照自娱自乐。因为这两个国家的护照可以像万花筒一样，当你向前迅速翻动之际，它会呈现电影中的人物和场景，就像看一部手动小电影一样。

防伪度最高的护照

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尼加拉瓜护照有89种不同防伪措施，包括水印和全息图。

因此，尼加拉瓜护照是世界上仿造最少的护照，因为难度太大。

英国女王没有护照

图片版权 Getty Images Image caption 英国女王伊丽莎白二世

英国女王伊丽莎白二世没有护照，这点你感到吃惊吗？

英国人的护照其实都是由女王陛下签发的。所以，女王本人并不需要护照。

英国女王有许多特权，其中之一是她可以不用旅行文件和护照就出国。女王信使的职责之一包括帮助女王打理这方面的事务。