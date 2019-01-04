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美国国务院警告前往中国旅行的美国公民要“加倍谨慎”，因中国“任意执行本地法律”，及“对中美双重国籍持有者施以特殊限制”。中美近来接连出现逮捕、起诉对方公民事件，包括喧嚣尘上的孟晚舟案，这一旅游警告则被认为与中国此前禁止三名华裔美国人出境、疑将他们作为海外追逃的“人质”有关。

旅游警告指出，中美双重国籍持有者及有中国背景的美国人可能面临“离境禁令”。中国可能强制美国公民参与中国政府的调查、引诱身在海外的个人返回中国、协助当局以有利于中方涉案方的方式解决民事纠纷。

“在大部分的案例中，美国公民在试图离开中国时才知晓离境禁令，而且无法得知禁令将持续多久。美国公民可能被禁止离境长达数年并受到骚扰。”国务院的警告还写道，中国不承认双重国籍，拥有中美两国国籍者可能得不到美国领事探视服务、也不清楚自己被指控的罪行。

美国国务院并未解释为何在此时发出针对中国的旅游警告，通告中也未点名孟晚舟或提到其他案件，但其强调的“离境禁令”因两个月前曝光的红通犯家属案而被广泛传播。

2018年11月，《纽约时报》报道，中国外逃人员刘昌明的妻子及两名子女被限制出境中国，三人都拥有美国国籍。刘昌明是逃亡海外的"天网"百名嫌疑犯之一，曾是中国交通银行广州分行前党委书记、行长。

刘昌明的女儿Cynthia Liu及儿子Victor Liu前后三次尝试离境中国但都未获成功，两人的母亲Sandra Han则被持续拘留。中国外交部指，事件涉及的三人拥有"合法及有效的中国公民身份证明文件"，而他们因涉嫌参与经济犯罪，被中国警方限制离境。

图片版权 Friends of Liu Family Image caption 美国公民 Victor 与 Cynthia Liu 称，他们自2018年6月起无法离境中国。

除了强调双重国籍者面临的特殊风险外，美国最新的旅游警告指，美国公民可能会因”国家安全“相关原因而遭受长期盘问和拘留。针对发送批评中国政府的私人电子信息的美国公民，中国当局可能逮捕或强制他们离境。

中国所属的旅游警告层级不变，维持在第二级。

美国国务院的旅游警告共分四级，第一级的国家或地区被认为最为安全，其中包括香港及台湾。与中国同在第二级名录的国家包括意大利、以色列、丹麦等。俄罗斯、巴基斯坦、委内瑞拉等属第三级。第四级国家则被列为不宜前往，其中包括伊朗、伊拉克、阿富汗、朝鲜等。

图片版权 Getty Images Image caption 美国政府旅游警告指出，中美双重国籍持有者及有中国背景的美国人可能面临"离境禁令"。

这一旅行警告发出的时机敏感，两国正处于90天的贸易谈判当中，近来还频繁出现逮捕、禁止离境的案件。除了刘昌明家属案外，2018年12月，加拿大应美国政府要求逮捕华为高管孟晚舟，中国随即以危害国家安全为由逮捕两名加拿大公民。在近两个月来，美国则以经济间谍为由逮捕和起诉多名中国公民。

2018年6月，中国驻美国大使馆曾在网站上发布提醒，指美国”治安不靖，枪击、抢劫、盗窃案件频发“，建议中国民众在美旅游期间警惕周边可疑人员，避免单独夜间外出。此前中国外交部也曾在微信上发出美国经常发生枪支犯罪事件的警告。

警告公民出游需谨慎的嘴仗，一年前在美俄间也曾发生。

2018年1月，美国国务院警告美国公民谨慎前往俄罗斯，由于俄罗斯与乌克兰边境可能发生军事冲突，及俄罗斯国内存在反美情绪。俄罗斯外交部随即发出声明，指美国在全世界”围猎“俄罗斯人、俄公民面临虚构指控及司法系统的歧视性对待，建议俄罗斯公民计划出国旅行时权衡风险。