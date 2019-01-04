图片版权 Getty Images Image caption 澳洲约有2900种蜘蛛。

一名非常害怕蜘蛛的男子，在杀蜘蛛的过程中大喊，加上婴儿的哭声，令到途人误会及。

据警方透露，一名途人经过肇事现场​​的大屋门外，听到婴儿大哭，同时一名男子重覆大喊“为什么你不去死？”，觉得可疑于是报警。

不过当警方到达现场，发现该名男子只是在杀死一只蜘蛛。

警方其后在推特帖文表示，今次事件并无伤亡，“蜘蛛除外”。

警方发言人森美尔·甸尼逊向BBC表示，“这只是一宗令你意想不到的案件，结果令人出乎意料。”

“事件只涉及一只蜘蛛令人喜出望外。”

图片版权 TWITTER/WANNEROO POLICE Image caption 后来被删掉的推特帖文

澳洲警方将紧急服务热线的详细资料放到推特上，不过其后却删掉，因为帖文涉及警方内部系统的照片。

澳洲拥有世界上毒性最高的蜘蛛品种，包括红背蜘蛛及漏斗网蜘蛛。不过目前未知该男子所杀的蜘蛛是什么品种。

但澳洲急救用品公司（Australia Wide First Aid）指出，自1981年起，澳洲便没有因被蜘蛛咬到而致命的个案，而在澳洲出没的2900种蜘蛛之中，大部份都是没有害的。