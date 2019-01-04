杀蜘蛛大喊“为什么你不去死” 澳洲男子被误会途人报警
- 2019年 1月 4日
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一名非常害怕蜘蛛的男子，在杀蜘蛛的过程中大喊，加上婴儿的哭声，令到途人误会及。
据警方透露，一名途人经过肇事现场的大屋门外，听到婴儿大哭，同时一名男子重覆大喊“为什么你不去死？”，觉得可疑于是报警。
不过当警方到达现场，发现该名男子只是在杀死一只蜘蛛。
警方其后在推特帖文表示，今次事件并无伤亡，“蜘蛛除外”。
警方发言人森美尔·甸尼逊向BBC表示，“这只是一宗令你意想不到的案件，结果令人出乎意料。”
“事件只涉及一只蜘蛛令人喜出望外。”
澳洲警方将紧急服务热线的详细资料放到推特上，不过其后却删掉，因为帖文涉及警方内部系统的照片。
澳洲拥有世界上毒性最高的蜘蛛品种，包括红背蜘蛛及漏斗网蜘蛛。不过目前未知该男子所杀的蜘蛛是什么品种。
但澳洲急救用品公司（Australia Wide First Aid）指出，自1981年起，澳洲便没有因被蜘蛛咬到而致命的个案，而在澳洲出没的2900种蜘蛛之中，大部份都是没有害的。