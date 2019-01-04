专家警告：高糖饮食导致儿童"掉入甜蜜陷阱"

图片版权 Getty Images Image caption 英格兰公共健康专家警告儿童要减少高糖饮食，避免健康风险。

全球的医学健康专家都警告过高含糖饮食有害健康。在很多国家开征糖税后，中国民众也开始讨论高糖的危害性。

中国含糖饮料大幅增长，与此同时大幅增加的是儿童肥胖和龋齿率不断上升。

在英国，英格兰公共健康专家说，英国儿童10岁时的饮食含糖量已经超过了18岁儿童限制的标准。

英格兰公共卫生部（PHE）表示，根据目前两岁儿童的总食糖量计算，这相当于英格兰每个儿童每天多吃掉大约8块方糖，或者说每年多吃掉2800块方糖。

英格兰公共卫生部建议，如果食品企业不能减少其产品中的糖份，政府就应考虑对其征收布丁糕点税。

近年来多个国际医学健康机构研究指出，儿童饮食含糖过多，可能会增加患龋齿、肥胖症、等各种慢性疾病的风险。

选择低糖食品饮料对保持健康非常重要。

建议儿童每天糖份摄入量

英格兰公共卫生部建议每个4-6岁的儿童每天糖的摄入量最高不要超过19克，即大约5块方糖。7-10岁儿童每天最高摄入量不要超过24克，即相当于6块方糖。11岁以上不超过30克，即约7块方糖。

但英格兰公共卫生部根据全英格兰饮食和营养调查的数据称，英国儿童每天饮食中包括52克糖，相当于13块方糖。

英格兰儿童饮食中的糖有一半来自于含糖饮料、甜食、饼干、糕点、布丁、含糖早餐、高含酸奶和布丁。

努力减少儿童饮食含糖量

英格兰公共卫生部正与食品企业合作，争取到2020年将儿童消费最多的饮食含糖量减少20% 。

2018年5月， 英格兰公共卫生部公布了第一年减少5% 饮食含糖目标的进展情况, 这表明零售商和制造商的各类饮食别平均减少了2%的含糖量。

图片版权 Public Health England Image caption 英国健康部门的宣传画，呼吁帮助儿童减少饮食中糖的摄入。

今年晚些时候，英格兰公共卫生部还将就减少儿童饮食含糖量提供更多数据。

国际减糖趋势

日常饮食摄入糖分过多导致的各种健康的问题在全球范围内日益严重。2016年，世界卫生组织（WHO）指出，全球的糖尿病患者已达4亿多人，平均每11个人中就有一个糖尿病患者。

研究者指出，在经济发达国家，相对贫困群体消费高糖、高热量的食品更多，他们罹患包括肥胖、龋齿等各种因为过量的糖导致的疾病的风险更大，因此征收糖税可引导这一群体改变消费习惯，促进他们的身体健康。

目前各国政府纷纷加快了减糖措施的出台。截至目前，英国、爱尔兰等28个国家和数个美国城市宣布对含糖饮料征税。

你的器材不支持播放多媒体材料 中国高糖饮料

随着中国经济发展，中国人饮食习惯改变巨大，儿童含糖饮料的消费量不断显著增加。

中国含糖饮料大幅增长

与此同时是中国儿童肥胖率与龋患率大幅增长。

2017年由北京大学公共卫生学院、农业部食物与营养发展研究所、中国营养学会等多家机构的专家联合编写的《中国儿童肥胖报告》称，中国7岁以上的学龄儿童肥胖人数已近3500万人。同年中国国务院办公厅颁布的《国民营养计划（2017-2030年）》将控制学生肥胖率作为一个主要的目标。

2017年中国国家卫计委发布的中国口腔健康流行病学调查结果，显示儿童龋患率比10年前上升了7.8个百分点。

两个问题上升率都是农村高于城市。

2017年由北大公共卫生学院、农业部食物与营养发展研究所、中国营养学会等多家机构的专家联合编写的《中国儿童肥胖报告》称，中国7岁以上的学龄儿童肥胖人数已近3500万人。同年中国国务院办公厅颁布的《国民营养计划（2017-2030年）》将控制学生肥胖率作为一个主要的目标。

中国很多医学和健康人士也都在呼吁减少饮食糖的摄入，包括引入糖税。

图片版权 Getty Images Image caption 新华社报道说，由于中国的青少年儿童食用越来越多西式的高糖和高热量食品，肥胖比例正在呈爆炸式增长。

2018年5月，由北京大学公共卫生学院和联合国儿童基金会驻华办事处组织全国相关领域专家编写的《中国儿童含糖饮料消费报告》在北京正式发布，呼吁遏制中国儿童含糖饮料摄入量不断上升趋势，减少含糖饮料对儿童健康的危害，促进儿童健康发展。