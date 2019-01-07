图片版权 AFP Image caption 大马华文媒体指出，苏丹莫哈末五世个性随和，至少两次在国会开议仪式上跟议员们说笑。

马来西亚国家元首，吉兰丹州苏丹莫哈末五世（Sultan Muhammad V）突然辞职退位，成为该国自1957年脱离英国殖民统治以来，首次在位君主主动退位。

位于吉隆坡的马来西亚国家王宫星期天（1月6日）公布，莫哈末五世当天致函马来统治者理事会辞职，即时生效。王宫的公告并未说明元首辞职原因。

马来西亚是当今世上少数实行“选举君主制”（elective monarchy）的国家。负责产生国家元首的统治者理事会星期一（7日）随即召开会议。官方马新社引述掌玺大臣赛丹尼亚（Syed Danial Syed Ahmad）说，统治者理事会将在24日遴选新的正副国家元首。

大马媒体指出，49岁的莫哈末五世早在2018年11月以健康理由请假两个月。然而，坊间近日对其私生活议论纷纷，尤其因为苏丹据传与一名25岁俄罗斯女子在俄国首都莫斯科结婚。

这名女子据称为前莫斯科小姐，据称摄于两人婚礼的照片在11月底曝光。马来西亚国家王宫未证实婚讯。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @RosMathieson Supposed pictures of the ceremony show the 49-year old ruler was married this month to former Moscow beauty queen Oksana Voevodina, 25. #Malaysia PM #Mahathir says can't confirm if the King has married https://t.co/8kQtic81Ap @chedetofficial — Rosalind Mathieson (@RosMathieson) 2018年11月30日

BBC东南亚事务记者黑德（Jonathan Head）指出，去年带领希望联盟上台再次出任总理（首相）的马哈蒂尔（Mahathir Mohamad；又译马哈迪），上一次以国民阵线（Barisan Nasiona）党籍出任总理期间，与马来西亚各州君主关系紧张。

马来西亚副总理，希盟实权领袖安瓦尔（Anwar Ibrahim；又译安华）妻子旺阿兹莎（Wan Azizah Wan Ismail）星期一表示，她对莫哈末五世退位感到难过，但希盟政府尊重元首逊位的决定。

马来西亚元首——是“选举”的，也是“轮值”的

今天的马来西亚由马来亚半岛（西马）11州2直辖区，与婆罗洲北部（东马）2州1直辖区所组成。此地区自十六世纪先后出现过荷兰、葡萄牙与英国殖民者，各州辗转分别成为英国殖民地或英国保护地。

1957年8月31日，西马各邦组成的马来亚联合邦从英国独立，原设有君主州分的君主权力恢复；1963年9月16日，新加坡与东马的砂拉越和北婆罗洲（今沙巴）根据《1963年马来西亚协定》加入，马来西亚联邦成立；1965年8月9日，马来西亚国会通过驱逐新加坡，新加坡独立。马来西亚版图自此维持至今。

根据《马来西亚宪法》，国家元首——但常被英译成国王（King）——由统治者理事会选出，每个任期五年。这个组织在二战后英属马来亚联合邦就已存在，但直到1957年独立后才被写进宪法。理事会成员包括九个拥有君主州份的君主，与四个委任首长州份的州元首，但只有九名君主有权参选和选举国家元首。

马来统治者理事会成员 称谓 国家元首——有否投票权与被选举权？ 森美兰严端（Yamtuan Negeri Sembilan） 有 雪兰莪苏丹（Sultan of Selangor） 有 玻璃市拉惹（Raja Perlis） 有 登嘉楼苏丹（Sultan of Terengganu） 有 吉打苏丹（Sultan of Kedah） 有 吉兰丹苏丹（Sultan of Kelantan） 有 彭亨苏丹（Sultan of Pahang） 有 柔佛苏丹（Sultan of Johor） 有 霹雳苏丹（Sultan of Perak） 有 槟城州元首 无 马六甲州元首 无 砂拉越州元首 无 沙巴州元首 无

马来统治者理事会网页指出，各州君主遇以下情况，不得参选：

君主未成年

君主已告知掌玺大臣（Keeper of the Rulers' Seal）其不欲参选

统治者理事会经秘密投票裁定某州君主无力履行国家元首职务

莫哈末五世这次退位属马来西亚联邦史上首次，但宪法早有规定，自国家元首或副国家元首席位悬空当日起四星期内，必须选出继任人。

选举规则同时认可一份“论资排辈”的候选君主名单，一旦名单上君主依次就任过国家元首，则选举不再受排序名单限制。因此，马来西亚国家元首实际上也是个轮值职位。

马来西亚联邦体制在此选举元首部分算是世界上独一无二——较近似的有梵蒂冈的罗马天主教教皇选举——但在具体执政上，大马国家元首在宪法之下，依照联邦总理与内阁的意见行使职权，结构上与一般君主立宪国家无异。

然而，马来西亚国家元首被穆斯林人口视为马来人与伊斯兰文化的守护者，备受尊崇。公开批评国家元首有可能招致牢狱之灾。

图片版权 Getty Images Image caption 位于吉隆坡的国家皇宫是马来西亚国家元首的官邸，他在行政首都布城也有一座行宫。

苏丹莫哈末五世——亲近年青一代的吉兰丹州君主

莫哈末五世于2016年12月就任马来西亚国家元首，当时年仅47岁。

莫哈末五世本名东姑莫哈末法立斯（Tengku Muhammad Faris Petra Ibni Sultan Ismail Petra），1969年10月6日出生，有两弟一妹。莫哈末五世作为长子，于1985年10月获任命为王储，2010年9月继任吉兰丹苏丹。据《星洲日报》报道，莫哈末五世仍是王储时，曾微服自驾巡视水灾灾区，受子民赞颂。

莫哈末五世小时候在吉兰丹州首府兼皇城哥打峇鲁（Kota Bharu）就学，曾在英国牛津大学攻读外交关系。他酷爱极限运动，包括越野驾驶、射击和铁人耐力赛，也曾出席宣传健康生活的公众步行活动。

2004年11月，莫哈末五世迎娶泰国北大年府泰裔女子康莎达——北大年被暹罗皇朝歼灭前为马来族苏丹国——但两人后来离婚。因此当莫哈末五世登基就任国家元首时，成为了罕见的单身国家元首。

莫哈末五世曾多次在严肃场合中发表有趣言论，引起哄堂大笑：2017年3月主持国会开议，发表元首演说——当地称为发表御词——就曾暂停，并说“等一会儿，喝口水”；2018年大选变天后，莫哈末五世在7月开议当天发表御词时开首便说：“下议院议长、上议院主席和各位议员，请坐下，别跑掉。”

莫哈末五世在2018年政治变天过程中也担当了重要角色——他接纳马哈蒂尔总理建议，御准特赦安瓦尔，为马哈蒂尔向安瓦尔让渡权力迈出第一步。