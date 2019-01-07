马来西亚莫哈末五世辞职退位：不叫国王的国家元首是这样产生的

  • 2019年 1月 7日
苏丹莫哈末五世在吉隆坡主持国会开议（17/7/2018） 图片版权 AFP
Image caption 大马华文媒体指出，苏丹莫哈末五世个性随和，至少两次在国会开议仪式上跟议员们说笑。

马来西亚国家元首，吉兰丹州苏丹莫哈末五世（Sultan Muhammad V）突然辞职退位，成为该国自1957年脱离英国殖民统治以来，首次在位君主主动退位。

位于吉隆坡的马来西亚国家王宫星期天（1月6日）公布，莫哈末五世当天致函马来统治者理事会辞职，即时生效。王宫的公告并未说明元首辞职原因。

马来西亚是当今世上少数实行“选举君主制”（elective monarchy）的国家。负责产生国家元首的统治者理事会星期一（7日）随即召开会议。官方马新社引述掌玺大臣赛丹尼亚（Syed Danial Syed Ahmad）说，统治者理事会将在24日遴选新的正副国家元首。

大马媒体指出，49岁的莫哈末五世早在2018年11月以健康理由请假两个月。然而，坊间近日对其私生活议论纷纷，尤其因为苏丹据传与一名25岁俄罗斯女子在俄国首都莫斯科结婚。

这名女子据称为前莫斯科小姐，据称摄于两人婚礼的照片在11月底曝光。马来西亚国家王宫未证实婚讯。

BBC东南亚事务记者黑德（Jonathan Head）指出，去年带领希望联盟上台再次出任总理（首相）的马哈蒂尔（Mahathir Mohamad；又译马哈迪），上一次以国民阵线（Barisan Nasiona）党籍出任总理期间，与马来西亚各州君主关系紧张。

马来西亚副总理，希盟实权领袖安瓦尔（Anwar Ibrahim；又译安华）妻子旺阿兹莎（Wan Azizah Wan Ismail）星期一表示，她对莫哈末五世退位感到难过，但希盟政府尊重元首逊位的决定。

马来西亚元首——是“选举”的，也是“轮值”的

今天的马来西亚由马来亚半岛（西马）11州2直辖区，与婆罗洲北部（东马）2州1直辖区所组成。此地区自十六世纪先后出现过荷兰、葡萄牙与英国殖民者，各州辗转分别成为英国殖民地或英国保护地。

1957年8月31日，西马各邦组成的马来亚联合邦从英国独立，原设有君主州分的君主权力恢复；1963年9月16日，新加坡与东马的砂拉越和北婆罗洲（今沙巴）根据《1963年马来西亚协定》加入，马来西亚联邦成立；1965年8月9日，马来西亚国会通过驱逐新加坡，新加坡独立。马来西亚版图自此维持至今。

根据《马来西亚宪法》，国家元首——但常被英译成国王（King）——由统治者理事会选出，每个任期五年。这个组织在二战后英属马来亚联合邦就已存在，但直到1957年独立后才被写进宪法。理事会成员包括九个拥有君主州份的君主，与四个委任首长州份的州元首，但只有九名君主有权参选和选举国家元首。

马来统治者理事会成员
称谓 国家元首——有否投票权与被选举权？
森美兰严端（Yamtuan Negeri Sembilan）
雪兰莪苏丹（Sultan of Selangor）
玻璃市拉惹（Raja Perlis）
登嘉楼苏丹（Sultan of Terengganu）
吉打苏丹（Sultan of Kedah）
吉兰丹苏丹（Sultan of Kelantan）
彭亨苏丹（Sultan of Pahang）
柔佛苏丹（Sultan of Johor）
霹雳苏丹（Sultan of Perak）
槟城州元首
马六甲州元首
砂拉越州元首
沙巴州元首

马来统治者理事会网页指出，各州君主遇以下情况，不得参选：

  • 君主未成年
  • 君主已告知掌玺大臣（Keeper of the Rulers' Seal）其不欲参选
  • 统治者理事会经秘密投票裁定某州君主无力履行国家元首职务

莫哈末五世这次退位属马来西亚联邦史上首次，但宪法早有规定，自国家元首或副国家元首席位悬空当日起四星期内，必须选出继任人。

选举规则同时认可一份“论资排辈”的候选君主名单，一旦名单上君主依次就任过国家元首，则选举不再受排序名单限制。因此，马来西亚国家元首实际上也是个轮值职位。

马来西亚联邦体制在此选举元首部分算是世界上独一无二——较近似的有梵蒂冈的罗马天主教教皇选举——但在具体执政上，大马国家元首在宪法之下，依照联邦总理与内阁的意见行使职权，结构上与一般君主立宪国家无异。

然而，马来西亚国家元首被穆斯林人口视为马来人与伊斯兰文化的守护者，备受尊崇。公开批评国家元首有可能招致牢狱之灾。

图片版权 Getty Images
Image caption 位于吉隆坡的国家皇宫是马来西亚国家元首的官邸，他在行政首都布城也有一座行宫。

苏丹莫哈末五世——亲近年青一代的吉兰丹州君主

莫哈末五世于2016年12月就任马来西亚国家元首，当时年仅47岁。

莫哈末五世本名东姑莫哈末法立斯（Tengku Muhammad Faris Petra Ibni Sultan Ismail Petra），1969年10月6日出生，有两弟一妹。莫哈末五世作为长子，于1985年10月获任命为王储，2010年9月继任吉兰丹苏丹。据《星洲日报》报道，莫哈末五世仍是王储时，曾微服自驾巡视水灾灾区，受子民赞颂。

莫哈末五世小时候在吉兰丹州首府兼皇城哥打峇鲁（Kota Bharu）就学，曾在英国牛津大学攻读外交关系。他酷爱极限运动，包括越野驾驶、射击和铁人耐力赛，也曾出席宣传健康生活的公众步行活动。

2004年11月，莫哈末五世迎娶泰国北大年府泰裔女子康莎达——北大年被暹罗皇朝歼灭前为马来族苏丹国——但两人后来离婚。因此当莫哈末五世登基就任国家元首时，成为了罕见的单身国家元首。

莫哈末五世曾多次在严肃场合中发表有趣言论，引起哄堂大笑：2017年3月主持国会开议，发表元首演说——当地称为发表御词——就曾暂停，并说“等一会儿，喝口水”；2018年大选变天后，莫哈末五世在7月开议当天发表御词时开首便说：“下议院议长、上议院主席和各位议员，请坐下，别跑掉。”

莫哈末五世在2018年政治变天过程中也担当了重要角色——他接纳马哈蒂尔总理建议，御准特赦安瓦尔，为马哈蒂尔向安瓦尔让渡权力迈出第一步。

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Image caption 莫哈末五世（左）接纳马哈蒂尔（中）建议，特赦旺阿兹莎（右）丈夫安瓦尔。

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