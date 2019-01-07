图片版权 EPA Image caption 特朗普在出发前往马里兰州戴维营前会见记者。

美国总统特朗普（Donald Trump）日前透露，他正在与朝鲜协商另一次峰会的举办地点。

特朗普在华盛顿对记者说，美国正在与朝鲜进行“良好的对话”，但目前仍将继续对朝鲜实施制裁。

2018年6月，特朗普与朝鲜领导人金正恩会面，这是美国在任总统首次与朝鲜领导人会面。

但是，迄今为止，美国在朝鲜无核化这一主要目标上没有取得任何实质性进展。

特朗普上周表示，他收到了金正恩一封“非常好的信”，但他没有透露具体内容。

“我们正在协商一个地点，”他周日在白宫对记者说。

“可能在不久后就会宣布。他们确实想见面，我们也想见面，看看会发生什么。”

他表示，美国与朝鲜进行了“非常良好的对话”，并补充称，他已与金正恩“间接交谈”。

特朗普表示，在美国看到“非常积极”的成果之前，美国的制裁仍将“全面有效”。

图片版权 AFP Image caption 特朗普与金正恩2018年6月在新加坡首次会面。

在去年6月于新加坡举行的峰会上，两国领导人分别乘坐专车抵达位于新加坡圣淘沙岛上的一家酒店。在握手拍照后，两人单独会面近40分钟，并签署了一项致力于朝鲜半岛无核化的声明。

美朝双方都正面评价特朗普和金正恩的会面，但分析人士普遍认为，会面的象征意义要大于实质意义，因为声明中未包括时间表、具体措施或任何验证该过程的机制。

在两人会面后，朝鲜已经停止了核导试验，并拆除了一些核试验设施，但有报告称，朝鲜正在继续其核导计划。

今年元旦，金正恩在新年致辞中表示，朝鲜仍致力于无核化，他也已准备好随时与特朗普会见。但他警告称，如果美国不解除制裁，他将考虑采取不同的措施。

“如果美国不履行在全世界面前做出的承诺……并坚持对我们的国家施加制裁和压力，在别无选择的情况下，我们只能考虑新的方法来保卫我们的主权和利益，”金正恩说。

图片版权 Reuters Image caption 今年元旦，金正恩通过官方电视台发表新年致辞。

去年年底，在一份报告披露朝鲜大量侵犯人权的事件之后，美国对包括崔龙海在内的朝鲜三名高级官员实施了新的制裁，朝鲜对此做出强烈回应。

平壤方面对美国的新举措表示“震惊和愤慨”，称美国的“极限施压”政策将是其“最大的误判”。

中国外交学院副教授凌胜利曾在BBC中文撰文称，朝鲜推动半岛无核化显然希望获得美韩提供安全保证、经济援助、解除制裁、减少军事施压等诸多互惠作为回报。

“尽管此前特朗普总统口头承诺给朝鲜安全保障，但朝鲜未必相信，因而美国如何给朝鲜提供可信的安全承诺才是关键，”凌胜利说。