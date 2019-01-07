美朝峰会：特朗普称美朝正协商第二次会面地点

  • 2019年 1月 7日
US President Donald Trump speaks to the media as he leaves the White House on his way to Camp David 图片版权 EPA
Image caption 特朗普在出发前往马里兰州戴维营前会见记者。

美国总统特朗普（Donald Trump）日前透露，他正在与朝鲜协商另一次峰会的举办地点。

特朗普在华盛顿对记者说，美国正在与朝鲜进行“良好的对话”，但目前仍将继续对朝鲜实施制裁。

2018年6月，特朗普与朝鲜领导人金正恩会面，这是美国在任总统首次与朝鲜领导人会面。

但是，迄今为止，美国在朝鲜无核化这一主要目标上没有取得任何实质性进展。

特朗普上周表示，他收到了金正恩一封“非常好的信”，但他没有透露具体内容。

“我们正在协商一个地点，”他周日在白宫对记者说。

“可能在不久后就会宣布。他们确实想见面，我们也想见面，看看会发生什么。”

他表示，美国与朝鲜进行了“非常良好的对话”，并补充称，他已与金正恩“间接交谈”。

特朗普表示，在美国看到“非常积极”的成果之前，美国的制裁仍将“全面有效”。

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Image caption 特朗普与金正恩2018年6月在新加坡首次会面。

在去年6月于新加坡举行的峰会上，两国领导人分别乘坐专车抵达位于新加坡圣淘沙岛上的一家酒店。在握手拍照后，两人单独会面近40分钟，并签署了一项致力于朝鲜半岛无核化的声明。

美朝双方都正面评价特朗普和金正恩的会面，但分析人士普遍认为，会面的象征意义要大于实质意义，因为声明中未包括时间表、具体措施或任何验证该过程的机制。

在两人会面后，朝鲜已经停止了核导试验，并拆除了一些核试验设施，但有报告称，朝鲜正在继续其核导计划。

今年元旦，金正恩在新年致辞中表示，朝鲜仍致力于无核化，他也已准备好随时与特朗普会见。但他警告称，如果美国不解除制裁，他将考虑采取不同的措施。

“如果美国不履行在全世界面前做出的承诺……并坚持对我们的国家施加制裁和压力，在别无选择的情况下，我们只能考虑新的方法来保卫我们的主权和利益，”金正恩说。

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Image caption 今年元旦，金正恩通过官方电视台发表新年致辞。

去年年底，在一份报告披露朝鲜大量侵犯人权的事件之后，美国对包括崔龙海在内的朝鲜三名高级官员实施了新的制裁，朝鲜对此做出强烈回应。

平壤方面对美国的新举措表示“震惊和愤慨”，称美国的“极限施压”政策将是其“最大的误判”。

中国外交学院副教授凌胜利曾在BBC中文撰文称，朝鲜推动半岛无核化显然希望获得美韩提供安全保证、经济援助、解除制裁、减少军事施压等诸多互惠作为回报。

“尽管此前特朗普总统口头承诺给朝鲜安全保障，但朝鲜未必相信，因而美国如何给朝鲜提供可信的安全承诺才是关键，”凌胜利说。

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