沙特女性被离婚后将收到短讯通知
- 2019年 1月 7日
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根据一项最新规定，沙特阿拉伯将消除妇女在不知情的情况下被离婚的做法。
由1月6日开始，法庭需要以手机短讯形式，通知被离婚的妇女。
当地女律师认为，这项规定将会防止"秘密离婚"的情况出现－－丈夫离婚申请获批后，不告知妻子。
同时亦保障沙特妇女得到应有的权利，例如赡养费。
去年，沙特取消了女性不能开车的禁令。不过，女性仍受男性监护权法例限制。
据说，这是沙特王储穆罕默德推动的经济和社会改革的一部分，例如允许妇女参加足球比赛，以及从事传统上被认为是男性的工作。
沙特阿拉伯女性还有什么不能做的事？
沙特妇女在未经男性监护人许可的情况下，仍有很多事情不能做。男性监护人通常是女性的丈夫、父亲、兄弟或儿子。
这些东西包括但不限于：
- 申请护照
- 出外旅行
- 结婚
- 开设银行账户
- 开始某类型业务
- 接受非紧急手术
- 离开监狱
男性监护制度，令沙特成为中东性别最不平等的国家之一。