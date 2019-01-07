沙特女性被离婚后将收到短讯通知

图片版权 AFP/GETTY Image caption 沙特妇女受制于男性监护权

根据一项最新规定，沙特阿拉伯将消除妇女在不知情的情况下被离婚的做法。

由1月6日开始，法庭需要以手机短讯形式，通知被离婚的妇女。

当地女律师认为，这项规定将会防止"秘密离婚"的情况出现－－丈夫离婚申请获批后，不告知妻子。

同时亦保障沙特妇女得到应有的权利，例如赡养费。

去年，沙特取消了女性不能开车的禁令。不过，女性仍受男性监护权法例限制。

据说，这是沙特王储穆罕默德推动的经济和社会改革的一部分，例如允许妇女参加足球比赛，以及从事传统上被认为是男性的工作。

你的器材不支持播放多媒体材料 沙特女性可以开车了 但还有很多不能做

沙特阿拉伯女性还有什么不能做的事？

沙特妇女在未经男性监护人许可的情况下，仍有很多事情不能做。男性监护人通常是女性的丈夫、父亲、兄弟或儿子。

这些东西包括但不限于：

申请护照

出外旅行

结婚

开设银行账户

开始某类型业务

接受非紧急手术

离开监狱

男性监护制度，令沙特成为中东性别最不平等的国家之一。