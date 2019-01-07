图片版权 Getty Images Image caption 被僧帽水母蜇伤会感到痛苦，但通常不会危及生命。

大批蓝瓶僧帽水母近日侵袭澳大利亚昆士兰（Queensland）的海滩，导致数千人被蛰伤，游泳点也被迫关闭。

昆士兰冲浪救生中心称，上周末有2600多人接受了治疗。被僧帽水母蜇伤会感到痛苦，但通常不会危及生命。

这些水母是被一阵突如其来的强风吹向海岸。

在过去一周里，约有1.3万人被蛰伤，是去年同期的三倍。

大多数事故发生在昆士兰人口稠密的黄金海岸（Gold Coast）和阳光海岸（Sunshine Coast）地区。

蓝瓶僧帽水母群看起来像蓝色的囊状物，长约15厘米（6英寸）。人们可能在水里或沙上被蜇。

昆士兰冲浪救生中心说，这种蜇伤通常比较轻微，可以用冰或热水治疗，但一些人在周末需要医护人员的治疗。目前没有记录这些病例的具体数量。

水母的活动已迫使热门的海滩关闭。

是否罕见？

蓝瓶僧帽水母，又被称为葡萄牙战舰（Portuguese man o'war），在夏季的澳大利亚东海岸十分常见。

但昆士兰冲浪救生中心发言人将最近的水母聚集描述为“泛滥成灾”，当地媒体将其称为“入侵”。

澳大利亚海洋毒刺咨询服务的水母专家丽莎-安·格什温博士（Lisa-Ann Gershwin）也表示，如此数量的水母聚集在一起实属罕见。

她说，一阵非常蹊跷的强风和热浪，把蓝瓶水母和其他物种带到了海岸附近。

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但她补充说，考虑到这些不寻常的天气条件，水母的数量看来也“并不反常”。

蓝瓶僧帽水母最常见于深海，但由于其背上有“帆”形的顶冠，所以很容易移动。

格什温博士对BBC说：“蓝瓶僧帽水母的帆会向上翘起，所以风会抓住帆并将它们带上岸。”