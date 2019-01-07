中美贸易战：美军舰“搅局”首场副部级谈判

图片版权 Getty Images Image caption 美国海军"麦坎贝尔号"驶入南海西沙群岛12海里。（资料图片）

中国和美国的官员正在北京举行为期两天的贸易谈判，这是两国订下90天谈判期以来的第一次面对面谈判。周一（1月7日），美国军舰进入一些中国宣称有主权的岛屿附近的12海里区域，引发一场“口水战”。

南海对峙

正在中美谈判之际，美国海军阿利伯克级驱逐舰“麦坎贝尔号”驶入南海西沙群岛12海里。

美军太平洋舰队发言人表示，他们是执行“自由航行”的任务，并要“挑战过多的海洋主权申索（challenge excessive maritime claims）”。但发言人同时强调，此次任务不针对任何单一国家。

“所有行动展示美国可以在任何国际法容许的地方飞行、航行和运作，正如全球其他地方，在南海亦如是，”发言人说。

中国外交部发言人陆慷表示，已就此事向美方提出严正交涉，并称当军舰进入时，中方派出军舰军机“依法对美舰实施查证识别”。

陆慷批评美军做法是“侵犯中国主权”，“破坏有关海域的和平”，敦促美方禁止采取此类“挑衅”行为，否则中方会采取“必要措施”，捍卫国家主权和安全。

美国军舰事实上在去年已多次进入南海争议岛礁邻近海域，多次引发中国不满，但在这个贸易战谈判首天这个时机进入南海，引发各方猜测。

中国外交部发言人陆慷被问到此事会否影响中美贸易磋商，陆慷称，要妥善解决中美之间现存各种问题，双方有责任为此营造必要的良好气氛。

贸易谈判

今次贸易谈判美方派出副贸易代表格里什（Jeffery Gerrish）、财政部副部长马尔帕斯（David Malpass）、商务部国际贸易事务副部长卡普兰（Gilbert Kaplan）、以及农业部、能源部等副部级官员，合共六人。

中方未有披露谈判团队的名单，但香港媒体说，是由中国副商务部长王受文率队谈判。

图片版权 AFP Image caption 美国副贸易代表格里什率团到北京。

今次谈判代表级别相对较低，预料不一定有突破性的发展，并可能把焦点放在农业。外界更关注之后，中国副总理刘鹤和美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）可能会面。

美国总统特朗普星期日表示，与中国进行的贸易谈判进展良好，并称中国经济具备“弱点”，令北京有促成协议的理由。

中国外交部发言人陆慷表示，中方愿意在平等的前提下，解决与美国的贸易争端，并且强调中国的发展有足够的韧劲和巨大的潜力，中方对中国经济长期向好的基本面有坚定的信心。

欧洲工商管理学院经济和政治科学教授杜特（Pushan Dutt）对美国全国广播公司财经频道CNBC说，认为中美难以达成全面协议，但可能会有少许协议。

他说，美国希望中国改善强制技术转移、知识产权保护方面的措施，但事实上这是中国国家经济发展策略的一部分，过往被华府要求时也没有作出改善。

他指出，双方正谈判的是十分复杂和艰巨的议题，不是随便说“我买你的黄豆和天然气”、“你提供市场及汽车”这么简单。

他估计，最有可能的结果是中国作出少许让步，但这些措施不太会触及技术转移、知识产权或是开放市场等内容，最后特朗普政府宣称胜利，双方再向前看。