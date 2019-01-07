中国、苹果、特朗普等改变全球经济未来的七大力量
财经媒体《资本视觉》（Visual Capitalist）的创始人杰夫·德甲丹（Jeff Desjardins）认为，上世纪90年代初互联网的出现是改变全球经济和民众的因素之一。
德甲丹的团队从全球宏观角度观察世界经济的变化，并试图以视觉图像来形象描述有关变化。
他说，互联网造成的影响就像哥白尼的宇宙日心模型一样激进，在15世纪，这种模型挑战了地球是宇宙中心的观点。
他表示，虽然技术进步被视为主要的促变因素，但变革也可能受到人、商业模式、消费心态转变以及地缘政治等因素的推动。
他的团队总结了改变全球经济未来的七大力量。
1. 技术巨头的入侵
曾经有数十年里，领导世界趋势的众多大公司的重点要么是工业规模的生产制造，要么是自然资源的开采和加工。
福特、通用电气和埃克森美孚等巨头都属于这种情况。
之后，致力于金融服务、电信和零售的公司也参与进来。
如今，信息价格更高了。
在过去的5年里，在股市里，世界上最有价值的公司都是科技巨头。 2018年前3个月，它们是苹果，谷歌，微软，亚马逊和腾讯——五年前，只有苹果跻身前5名。
2. 中国经济增长
中国和世界经济的关系已经不是什么新鲜话题。但德甲丹强调了中国经济和技术发展的综合速度产生巨大影响。
中国的一些城市的经济产出超过了很多国家整个国家的产出。
目前, 中国有100多个城市人口超过百万。
长江周边城市就是这样发展的例子，其中包括上海、苏州、杭州、无锡、南通、宁波、南京和常州。
这些城市本身的增长扩张与无与伦比的经济增长齐头并进。
据估计，到2030年，中国将超过美国成为世界上最大的经济体。
3. 特大城市的崛起
中国并不是唯一一个城市蓬勃发展的国家。
根据联合国的数据，世界上最大的5个特大城市如下：
- 日本东京——人口3700万
- 印度新德里——人口2900万
- 中国上海——人口2600万
- 巴西圣保罗——人口2200万
- 墨西哥墨西哥城——人口2200万
在未来几十年里，城市人口增长将改变全球经济。
根据联合国的预测，中国和许多西方国家将保持稳定的出生率，而非洲和其他亚洲国家将出现人口激增和城市化加速。
这种形势将导致更多人口超千万的特大城市出现。
联合国说，2018年就有47个这样的城市出现。
据估计，到本世纪末，非洲将至少有13个特大城市大于纽约市。
4. 债务增长
全球债务增长达到240万亿美元，其中63万亿是各国政府债务。
日本的债务占其国内生产总值GDP的比例为 253%，而美国的债务比例为105%。
综合来看，美国、日本和中国占世界债务的58% 以上。
在过去几年，美国、欧洲和一些新兴经济体抓住低利率的经济周期，提高了债务水平。但这违背了国际货币基金组织的建议。
2018年早些时候，国际货币基金组织发表的报告向各国政府提出的建议是，它们应该未雨绸缪：在经济良好的时候积累财政盈余，或者至少削减赤字, 这样以便更好地准备迎接下一次衰退，而经济衰退肯定已经为时不远。
5. 快速的技术变革
现代史上出现了巨大的技术创新，如将电力用于家庭， 电话、汽车和飞机等发明。
如果我们考虑从初级阶段到更广泛的消费者使用所需的时间，在某些情况下，大规模使用这些产品有时需要几十年的时间。
例如，根据人口普查数据，在美国，汽车用了80年时间才达到90%的家庭普及水平。
而互联网在23年中达到了类似的水平。平板电脑的拥有量从2010年的3%跃升至6年后的51%。大规模普及的时间跨度最终将下降到只有几个月。
6. 贸易壁垒
二战后，各国政府倾向于逐步消除贸易壁垒。
但最近，逐渐自由发展的贸易受到了诸如美国等国家的挑战——2018年，华盛顿宣布对各种中国产品征收关税， 引发了与北京的贸易战。
在《可视化变革: 我们世界数据驱动的快照》一书中，有关情况被描述为一个贸易悖论: 世界有可能进一步扩大自由贸易，或者出现新的规则。
7. 绿色革命？
在过去几年中，由于技术进步和成本降低，可再生能源的使用有所增加。
国际能源机构的一份报告估计，到2050年，太阳能可能成为世界上最大的能源。
此外，国际可持续发展研究所预测，未来20年可再生能源投资将超过7万亿美元。