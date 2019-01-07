中国、苹果、特朗普等改变全球经济未来的七大力量

图片版权 Getty Images Image caption 据估计，到 2030年，中国将超过美国成为世界上最大的经济体。

财经媒体《资本视觉》（Visual Capitalist）的创始人杰夫·德甲丹（Jeff Desjardins）认为，上世纪90年代初互联网的出现是改变全球经济和民众的因素之一。

德甲丹的团队从全球宏观角度观察世界经济的变化，并试图以视觉图像来形象描述有关变化。

他说，互联网造成的影响就像哥白尼的宇宙日心模型一样激进，在15世纪，这种模型挑战了地球是宇宙中心的观点。

他表示，虽然技术进步被视为主要的促变因素，但变革也可能受到人、商业模式、消费心态转变以及地缘政治等因素的推动。

图片版权 Getty Images Image caption 德甲丹说，互联网造成的影响就像哥白尼的宇宙日心模型一样激进。

他的团队总结了改变全球经济未来的七大力量。

1. 技术巨头的入侵

图片版权 Getty Images Image caption 在过去的5年里，在股市里，世界上最有价值的公司都是科技巨头。 2018年前3个月，它们是苹果，谷歌，微软，亚马逊和腾讯——5年前，只有苹果跻身前5名。

曾经有数十年里，领导世界趋势的众多大公司的重点要么是工业规模的生产制造，要么是自然资源的开采和加工。

福特、通用电气和埃克森美孚等巨头都属于这种情况。

之后，致力于金融服务、电信和零售的公司也参与进来。

如今，信息价格更高了。

在过去的5年里，在股市里，世界上最有价值的公司都是科技巨头。 2018年前3个月，它们是苹果，谷歌，微软，亚马逊和腾讯——五年前，只有苹果跻身前5名。

2. 中国经济增长

图片版权 Getty Images Image caption 上海、苏州、杭州、无锡、南通、宁波、南京和常州一个城市的产出就超过世界上一些国家全国的产出。

中国和世界经济的关系已经不是什么新鲜话题。但德甲丹强调了中国经济和技术发展的综合速度产生巨大影响。

中国的一些城市的经济产出超过了很多国家整个国家的产出。

目前, 中国有100多个城市人口超过百万。

长江周边城市就是这样发展的例子，其中包括上海、苏州、杭州、无锡、南通、宁波、南京和常州。

这些城市本身的增长扩张与无与伦比的经济增长齐头并进。

Image caption 中国GDP过去40年飞速增长

据估计，到2030年，中国将超过美国成为世界上最大的经济体。

3. 特大城市的崛起

中国并不是唯一一个城市蓬勃发展的国家。

根据联合国的数据，世界上最大的5个特大城市如下：

日本东京——人口3700万

印度新德里——人口2900万

中国上海——人口2600万

巴西圣保罗——人口2200万

墨西哥墨西哥城——人口2200万

在未来几十年里，城市人口增长将改变全球经济。

根据联合国的预测，中国和许多西方国家将保持稳定的出生率，而非洲和其他亚洲国家将出现人口激增和城市化加速。

这种形势将导致更多人口超千万的特大城市出现。

联合国说，2018年就有47个这样的城市出现。

据估计，到本世纪末，非洲将至少有13个特大城市大于纽约市。

4. 债务增长

图片版权 Getty Images Image caption 根据计算，美国的债务占全世界债务的30%。

全球债务增长达到240万亿美元，其中63万亿是各国政府债务。

日本的债务占其国内生产总值GDP的比例为 253%，而美国的债务比例为105%。

综合来看，美国、日本和中国占世界债务的58% 以上。

在过去几年，美国、欧洲和一些新兴经济体抓住低利率的经济周期，提高了债务水平。但这违背了国际货币基金组织的建议。

2018年早些时候，国际货币基金组织发表的报告向各国政府提出的建议是，它们应该未雨绸缪：在经济良好的时候积累财政盈余，或者至少削减赤字, 这样以便更好地准备迎接下一次衰退，而经济衰退肯定已经为时不远。

5. 快速的技术变革

图片版权 Getty Images Image caption 新技术的大众普及率越来越快。

现代史上出现了巨大的技术创新，如将电力用于家庭， 电话、汽车和飞机等发明。

如果我们考虑从初级阶段到更广泛的消费者使用所需的时间，在某些情况下，大规模使用这些产品有时需要几十年的时间。

例如，根据人口普查数据，在美国，汽车用了80年时间才达到90%的家庭普及水平。

而互联网在23年中达到了类似的水平。平板电脑的拥有量从2010年的3%跃升至6年后的51%。大规模普及的时间跨度最终将下降到只有几个月。

6. 贸易壁垒

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普对华贸易战改变世界经济进程？

二战后，各国政府倾向于逐步消除贸易壁垒。

但最近，逐渐自由发展的贸易受到了诸如美国等国家的挑战——2018年，华盛顿宣布对各种中国产品征收关税， 引发了与北京的贸易战。

在《可视化变革: 我们世界数据驱动的快照》一书中，有关情况被描述为一个贸易悖论: 世界有可能进一步扩大自由贸易，或者出现新的规则。

7. 绿色革命？

图片版权 Getty Images Image caption 国际能源机构的一份报告估计，到2050年，太阳能可能成为世界上最大的能源。

在过去几年中，由于技术进步和成本降低，可再生能源的使用有所增加。

国际能源机构的一份报告估计，到2050年，太阳能可能成为世界上最大的能源。

此外，国际可持续发展研究所预测，未来20年可再生能源投资将超过7万亿美元。