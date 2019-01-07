科学，伪科学？印度学者质疑爱因斯坦理论

图片版权 Getty Images Image caption 一位印度科学叫称，牛顿与爱因斯坦都错了，引力波应该改名为“纳伦德拉·莫迪波”。

近日，几位印度科学家在一次重要科学会议上提出离奇主张，引起了众多印度同业者的猛烈抨击。

在一年一度的印度科学大会（Indian Science Congress）上，一些学者否认牛顿与爱因斯坦的发现，同时声称干细胞研究是古代印度教徒的发明。

本届印度科学大会由总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）主持。

最近几年来，印度神话和以印度教为基础的理论在印度科学大会议程所占比重不断上升，但印度学界表示，本次大会上的言论比以往更加惊人。

会上，印度南部安得拉大学（Andhra University）校长拉奥（G Nageshwar Rao）以一份古老印地文本作为证据表示，干细胞研究早在数千年前便已在印度出现。他还称，印度教史诗《罗摩衍那》（Ramayana）中的一位魔王在今日斯里兰卡境内拥有24种飞机和一个降落线路网络。

印度南部泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）某大学科学家克里希南博士（Dr KJ Krishnan）在大会发表演讲时表示，牛顿与爱因斯坦都错了，引力波应该改名为“纳伦德拉·莫迪波”。

据报道，克里希南称牛顿没能“理解引力排斥力”，而爱因斯坦的理论则是“误导性的”。

Image caption 象头神在印度极受尊敬。

有批评人士表示，虽然古老的文本仍然宜于阅读，但声称其中蕴含科学道理十分荒谬。

印度科学大会协会称，对这些言论表示“严重关切”。

“我们不赞同他们的观点，也与他们的意见保持距离。这十分不幸，”印度科学大会协会秘书长马图尔（Premendu P Mathur）向法新社表示。

“对那些负责任的人来说，这种言论十分令人担忧。”

去年，印度初级教育部长萨蒂亚帕尔·辛格（Satyapal Singh）在一次工程界颁奖典礼上表示，飞机最早是在印度教史诗《罗摩衍那》中出现的。辛格称，飞机最早是由是印度人希夫卡尔·巴布吉·塔尔帕德（Shivkar Bapuji Talpade）成功发明的，比怀特兄弟早8年。

2014年，印度总理莫迪曾在孟买一家医院向众多医生和医护人员表示，印度教象头神（Ganesha）的故事表明，古印度便已有整容手术出现。在印度教神话中，象头神是一位头为大象头、躯干为人身的神。

2017年1月，印度西部拉贾斯坦邦（Rajasthan）教育部长曾表示，理解牛的科学意义十分重要，因为牛是世界上唯一既吸入又呼出氧气的动物。

伪科学从边缘走向主流

比斯沃斯（Soutik Biswas），BBC驻印度记者

印度与科学的关系有些复杂。

一方面，这个国家曾经培育过非常杰出的科学家，比如希格斯玻色子便是部分根据印度物理学家、爱因斯坦的同代人萨特延德拉·纳特·玻色（Satyendra Nath Bose）命名的。此外，粒子物理学家阿修科·希恩（Ashoke Sen）还曾获得过基础物理学奖（Fundamental Physics Prize），这是当今世界奖金最高的物理学奖项。

但与此同时，印度也有用神话取代科学的历史，由此诞生了伪科学这种边缘文化。

很多人相信，自从莫迪领导的印度教民族主义党印度人民党（BJP）执政以来，伪科学已经从边缘转向主流。

莫迪在2014年便已开始营造这种气氛。当时他表示，数千年前印度已有整容手术，引起一片哗然。

图片版权 Getty Images Image caption 本届印度科学大会由总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）主持。

莫迪的很多部长也追随这种主张。印度的顶级科学峰会也开始邀请有类似主张的民族主义人士参加。

这种说法通常可以让人联想到一种辉煌的印度教的过去，以便支持宗教民族主义思想。印度人民党和他们态度强硬的盟友们长期以来混合各种宗教和神话，以推广政治化印度教和民族主义。批评者指出，在这种操作手法中加入科学只会助长伪科学，侵蚀真正的科学。

正如经济学家考什克·巴苏（Kaushik Basu）所指，如果想要国家进步，与其花时间展示5000年前祖先在科学、数学及文学上领域取得的成就，不如让现在的人们加大在这些领域的时间投入。