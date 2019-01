一年一度的金球奖落下帷幕。与往年一样,颁奖礼产生的话题比真正的奖项还要多。

虽然今年结果有一些惊喜和意外,但比佛利山庄(Beverly Hills)的这个仪式本身已经很有话题性。

以下是金球奖颁奖之夜上的九大热点话题。

1.开场白

图片版权 Reuters

许多人在社交媒体上表示,与往年相比,今年的主持人吴珊卓(Sandra Oh)与安迪·萨姆伯格(Andy Samberg)对台下的明星观众比较仁慈,但他们二人的开场中仍然有一些不错的笑料。

“我们将会度过一段有趣的时光,颁一些奖,同时在座的一名幸运观众将得到主持奥斯卡的机会!”

“你们有些人可能想问,为什么是我们二人主持。原因就是,我们是好莱坞仅有的,没有因说错话得罪人的两个人。”

“克莱尔·芙伊(Claire Foy)因《登月第一人》(First Man,直译为‘第一个男人’)被提名。这个题目也反映出电影公司挑选导演的逻辑。‘首先是男人。如果一个男人不行就两个男人,两个不行就一组男人。如果都不行,要不考虑女人?’”

2. 政治话题缺席——差一点

图片版权 Getty Images Image caption 凭借扮演美国前副总统迪克·切尼,克里斯蒂安·贝尔获得音乐喜剧类电影最佳男主角的殊荣。

这是特朗普担任总统后的第三个颁奖季,看上去好莱坞(Hollywood,荷里活)终于开始厌倦在颁奖台上提及他了。

没有一名得奖者在致辞时提到特朗普的名字,而且几乎没有致辞涉及政治。

克里斯蒂安·贝尔(Christian Bale)是个重要的例外,他凭借扮演美国前副总统迪克·切尼(Dick Cheney)获得了音乐喜剧类电影最佳男主角的殊荣。

“感谢撒旦给了我扮演这个角色的灵感,”他在致辞时表示。这番言论与这部传记片中对切尼的形象刻画几乎一致。

贝尔还开玩笑称,他正计划缩小自己的目标市场,专注于扮演不受欢迎的政客人物。

“你们觉得怎么样?下一个要不要演米奇·麦康奈尔(Mitch McConnell,美国参议院共和党领袖)?”

3. 艾玛·斯通(很响亮)的道歉

图片版权 Getty Images

让我们再次回到吴珊卓和安迪·萨姆伯格的主持词。

整场颁奖礼上最引人瞩目的时刻之一是观众席中一个人对他们的笑话作出回应的瞬间。

“《摘金奇缘》(Crazy Rich Asians,港译《我的超豪男友》,台译《疯狂亚洲富豪》)是《攻壳机动队》( Ghost in the Shell and Aloha)后首次由亚裔美国人担任主演的电影,”吴珊卓戏称。

她所指向的是最近两部分别由斯嘉丽·约翰逊(Scarlett Johansson)及艾玛·斯通(Emma Stone )主演的电影,两部影片均因为采用白人演员扮演亚裔角色而被指责“洗白(whitewashing)”。

“对不起!!”斯通从观众席中喊道。此前她也为此做出过道歉。

当然这一幕一定是提前设计好的,但仍是一个闪光时刻。

4. 由007引发的一幕

第六代007詹姆斯·邦德(James Bond)的扮演者丹尼尔·克雷格(Daniel Craig)与同是演员的妻子一起出席本届颁奖礼,而他正好坐在了英国同胞伊德瑞斯·艾尔巴(Idris Elba)身边。

之前一直有传言艾尔巴可能出演新一代邦德,因此这一幕更加难得。

5. 杰夫·布里吉斯想让大家做……小舵?

图片版权 Reuters

自1952年以来,每年的金球奖都会颁发终身成就奖(Cecil B DeMille Award),以表彰对电影业做出杰出贡献的人士。最近的得奖者包括梅丽尔·斯特里普(Meryl Streep)、奥普拉·温弗瑞(Oprah Winfrey)及丹泽尔·华盛顿(Denzel Washington)等。

今年的终身成就奖由杰夫·布里吉斯(Jeff Bridges)获得,他曾主演《谋杀绿脚趾(The Big Lebowski)》及《疯狂的心(Crazy Heart)》。在领奖时,他给出了一番十分典型的跑题型领奖词,试图呼吁大家改变世界。

他先是提醒大家我们都是活着的人(“此时,此刻!这些正在发生!我们是活着的!”),随后又用航行作比喻,坚持表示我们可以做出有意义的改变。

他带大家回忆了著名思想家巴克敏斯特·富勒(Buckminster Fuller)的故事,表示富勒注意到,大海中巨型油轮的主舵上如果有小舵,可以更快转弯。

“小的方向舵可以带动大的方向舵转动,大的方向舵将带领整艘轮船转动。小舵被称为调整片(trim tab),”他说。

“富勒以调整片来比喻个人与社会的关系,以及个人可以如何影响社会。我喜欢把我自己想作是一个配平片。”

“我们所有人都是调整片。我们可能看上去不能胜任有些事情,但其实我们可以。我们都活着!我们可以做出有意义的改变!我们可以让船按照我们想要的方向前行!向着爱,为我们所有人创造一个健康的星球。”

6. 传奇卡罗尔·博内特

图片版权 Reuters

本届颁奖礼上,金球奖正式推出与电影终身成就奖同类的电视奖项,并将之命名为卡罗尔·博内特奖(Carol Burnett Award)。而这个奖项的首位获得者,当然就是卡罗尔·博内特。

“她是一个传奇喜剧人,是第一位在电视上主持素描喜剧节目的女性,”史蒂夫·卡瑞尔(Steve Carell)说。

当85岁的博内特走上台后,她动人地回顾了在YouTube和网飞(Netflix)之前的电视时代。

“吸引我的是,屏幕上的明星们可以让人们笑,让人们哭,有时两者兼有,”她说。“我希望,我盼望,也许有一天我也有机会可以做同样的事情。”

“这个奖项慷慨地以我的名字命名,我把它献给所有让我梦想成真的人,以及那些与我分享对电视的热爱,并渴望成为这个独特媒介中的一份子的人,那些一直善待我的人。”

7. 雷金娜·金对女性的承诺

图片版权 Getty Images

去年,在每个获奖的颁奖礼上,《三个广告牌(Three Billboards)》女主演弗兰西斯·麦克多蒙德(Frances McDormand)均作出呼吁,希望电影制作公司使用“包容性附加条款(inclusion riders)”。

换句话说,就是保障在摄像机前后工作的工作人员可以由多个族群组成,更有包容性。

凭借影片《假若比尔街能够讲话》(If Beale Street Could Talk)获得最佳女配角的演员雷金娜·金(Regina King)似乎在响应这个号召。

“我要用现在这个机会表示,在接下来的两年内,我发誓,我知道这很难,但将确保所有我参与的影片团队中50%为女性,”她说。

“我要挑战所有处在权势地位的人,不仅是我们行业的,所有行业的人,我要挑战你们,让你们向自己发起挑战,从而与我们团结在一起,做同样的事情。”

8. “求婚戏”

图片版权 Reuters

你可能还记得去年艾美奖上的惊人一幕。格林·维斯(Glenn Weiss)得奖后,当众向伴侣斯文森(Jan Svendsen)求婚,成为颁奖礼上最具话题性的一个场景。

今年的金球奖上,这一幕得到重现。《周六夜现场(Saturday Night Live)》明星马娅·安杰卢(Maya Angelou)在颁奖时,突然向一同颁奖的演员艾米·波勒(Amy Poehler)求婚。

“艾米·梅雷迪思·波勒,你愿意嫁给我吗?”安杰卢问道。她一边从口袋里掏出一枚戒指,一边装作手抖。

“天啊,我不敢相信!”波勒说,并紧接着说道:“我们是不是抢了下一个奖项的风头?”

波勒回答道:“别担心,那不过是最佳剧本奖而已。”

9. 买三明治的明星

图片版权 Reuters

虽然没有凭借影片《你能原谅我吗?》(Can You Ever Forgive Me?,又译《大老作家》)获奖,但梅丽莎·麦卡西(Melissa McCarthy)还是成为了颁奖礼的女主角。

她是怎么做到的呢?通过走私30个火腿芝士三明治到比佛利希尔顿酒店,并在颁奖礼期间分发给饥饿的众明星。

“我一直在发,”麦卡西向《综艺》(Variety)表示。“明年我要带热狗。”

这份慷慨甚至使得演员奥利维娅·科尔曼(Olivia Colman)在领奖时特意向她提出感谢。