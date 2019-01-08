图片版权 Bill Clark via Getty Images Image caption 白宫外围堆积如山的垃圾。

华盛顿国家动物园的熊猫直播镜头、国家公园的洗手间与探索太空的美国太空总署有什么共同点？它们都因美国政府部分关门而几近停摆。

因民主党参议员与总统特朗普就美墨边境墙57亿美元的预算争锋相对、互不相让，美国政府从去年12月22日开始部分关闭，此状况进入第三周，它给美国人的生活带来什么直接影响？对正在进行的中美贸易谈判又意味着什么？

国家公园洗手间关闭

政府停摆期间正值圣诞与新年假期的出游旺季，美国国家公园维持开放，但停止所有非紧急服务，公共厕所清洁、垃圾清理、道路维护和游客中心的服务全部停止。据《洛杉矶时报》报道，由于公共厕所关闭，优胜美地国家公园的游客在路边解手，造成卫生隐忧。由于道路缺乏维护，加州的红杉和国王峡谷国家公园的公路结冰，导致车祸频发。

华盛顿国家广场与白宫附近的联邦公园区域依然开放，但垃圾桶里的垃圾堆积如山，华盛顿特区需要调动地方预算来清理垃圾。史密森尼学会旗下的16家博物馆全数关闭，包括平常游人如织的国家历史博物馆、宇航与太空博物馆、非裔美国人博物馆等。

图片版权 Getty Images Image caption 华盛顿多家热门博物馆关闭。

大熊猫直播镜头关闭

另一项牵动华盛顿人民心情的影响，要数国家动物园的大熊猫直播镜头关闭了。大熊猫天天、美香与贝贝是本地的大明星，动物园原本每天24小时在网上直播它们的动向，由于仰赖联邦政府资金的国家动物园关门，大熊猫直播也中止了。不过动物粉丝们不必过于担心，动物园网站的告示指，工作人员还是会喂食与照料动物们。

图片版权 Getty Images Image caption 国家动物园的大熊猫直播镜头也因政府停摆而关闭。

联邦雇员“被休假”

约占四分之一的政府部门未获预算，包括国土安全部、司法部、商务部、财政部等九个部门受到影响。数以十万计的联邦政府雇员被迫停薪休假，只有被认为必需的雇员才会继续上班，但他们的薪水并不会准时送达。

以太空总署（NASA）为例，95%的职员“被休假”，只有保障NASA人员和财产安全的职员才会继续上班。正在太空运行的太空船与其收集的数据都属于NASA财产，因此国际太空站的运作目前一切如常。

“Furlough”，这个源自于荷兰语的英文单词本不常用，最近却屡屡出现媒体头条中。它的词义是无薪假，通常由于雇主预算不足支薪，而雇员被迫无奈接受。估计目前约有80万美国政府雇员处于无薪假状态，他们是否能在政府重开后拿回这段时间的薪资、什么时候能支薪，都仍是未知数。

“被休假”给存款不多的“月光族”带来巨大财务压力，许多联邦政府雇员在社交媒体上表达无法定时支付房屋贷款、学生贷款和其他支出的担忧。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @LifeIsQuirky21 I'm an essential employee. I'll get paid, but when?! We live paycheck to paycheck. I'm terrified we won't be able to pay our mortgage, student loans, and other bills next month if this shutdown continues. I've literally woken up from nightmares about it already. #shutdownstories — Becki (@LifeIsQuirky21) 2018年12月27日

结婚离婚都不行

一对在去年年底登记结婚的新人在社交媒体推特上发文称，由于华盛顿特区的婚姻登记处职员在被休假状态，他们暂时无法领取结婚执照。首都华盛顿的本地法院都由国会拨款，法院管辖下的婚姻登记处也被这次预算受阻波及。新郎和新娘都是前国会民主党工作人员，曾在此前的政府停摆时“被休假”，但婚姻大事因此而延期，两人都大呼没想到。

然而，据媒体报道，在政府停摆期间，华盛顿居民仍然可以提出离婚申请，只是家庭法院处理离婚案的员工数量减少，想分手的夫妇可能要耐心等待了。

对中美贸易谈判的影响

中美90天贸易停战期已过去三分之一，谈判正值分秒必争之际。

从预算结构上说，在中美贸易谈判中带领美方谈判团的贸易代表办公室也受政府停摆影响。然而，谈判似乎并没有因此暂停。美国副贸易代表格里什（Jeffrey Gerrish）率领的代表团1月7、8日在北京与中方代表团展开新一轮谈判。

一名发言人对媒体表示：“必要的工作人员将值班，确保贸易代表处继续所有必须的运作，包括贸易谈判及执法。”该处的一份公告则指，贸易代表办公室将会利用现有的资金来确保所有运作。

分析人士认为，贸易谈判背后需要大量人员进行调研、起草公文等工作，如果政府关门持续更久，有可能拖慢贸易谈判进度。

图片版权 Win McNamee via Getty Images Image caption 政府关门期间，华盛顿国家广场前的垃圾桶无人清理。

历史上的政府停摆

从1976年起，美国联邦政府一共经历超过20次关门。每次停摆的根本原因都是国会与总统在政策上出现分歧，以政府预算作为要挟。

事件持续最长的政府停摆出现在克林顿执政时期，历时28天，最短的几次停摆历时一日。在特朗普执政期间，政府共三次关门，分别在2018年1月、2月和12月。

在过去两周，特朗普与国会两党领袖曾召开闭门会议，但双方目前未有和解迹象。“（政府重启）可能会需要很长时间，”特朗普早前在内阁会议上对记者表示，“也可能很快。”