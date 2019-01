图片版权 Getty Images Image caption 史派西在法庭上保持沉默。

好莱坞演员凯文·史派西(Kevin Spacy)出庭就猥亵侵犯和殴击指控接受聆讯,该指控源于2016年的一项性骚扰指控。

在美国马萨初塞州的听证会上,他的律师代表为这位两度夺得奥斯卡金像奖的得奖者进行无罪辩护。

史派西被指控于2016年在楠塔基特的一家酒吧酗酒后性侵一名18岁男性。其它针对他的性侵声明也在伦敦和洛杉矶陆续浮出水面。

法庭上发生了什么?

59岁的史派西周一乘坐私人飞机抵达悠闲度假胜地楠塔基特岛。他一现身法庭就被媒体重重包围。

当法官托马斯·巴雷特(Thomas Barrett)告诉史派西禁止与提出指控的受害者联系时,他点了点头。

图片版权 Getty Images Image caption 涉嫌事件发生在楠塔基特的The Club Car餐厅。

他的律师此前曾要求法官允许听证会在被告不在场的情况下进行,但该请求被拒绝了。

10分钟的听证会后,史派西离开且没有被要求支付保释金。

法官将下一次开庭安排在3月4日。

如果被判有罪,史派西将面临长达五年的监禁。

史派西面临哪些指控?

检察官于12月24日宣布,史派西先生将受到猥亵侵犯和殴击指控,这些指控源于发生在楠塔基特The Club Car餐厅的事件。

提出指控的受害者是前波士顿当地电视新闻主持人希瑟·昂鲁(Heather Unruh)的儿子。昂鲁自去年开始公开谈论此案。

她指责史派西为她儿子买酒,他当时只有18岁,而马萨诸塞州的法定饮酒年龄是21岁。随后,史派西开始骚扰她儿子,对他动手动脚。

图片版权 Getty Images Image caption 史派西抵达时被记者路人层层包围。

受害人同时还在民事法庭起诉史派西,但他不会出席刑事审判法庭。

根据检察官,这名少年告诉警方,他们一同站在一架钢琴旁边时,史派西便开始触摸骚扰他。

少年还告诉警方,他保留了事件的视频,并通过Snapchat程序将其中一段短片发给他女友。

史派西的法律团队表示,该视频无法证实他有罪。

在周一的听证会上,他的律师艾伦·杰克逊(Alan Jackson)成功争取要求,受害者不得从手机上删除资料。

法庭不是剧院

BBC驻楠塔基特记者尼克‧布莱恩特(Nick Bryant)分析

凯文·史派西从不想踏上这段旅程,当他私人飞机降落在这个富人云集的度假小岛上,他留在停机坪上直到最后一刻才乘车赶往第一次出庭。

他的法律团队都认为他不应该露面,因为围绕这起案件已经有太多负面的传言。然而,在镜头前经历过这么长演员生涯的史派西明白,事到如今,他无法不去正面应对。他从一个侧门进入法庭,避开了一部分早早设置好的摄像机器和摄影师,但他无法躲过全部镜头。

法庭内还设置了一台摄影机,来全程直播这场诉讼,以及记录对史派西的指控,一项他一直否认的指控。

在这场短暂的听证会上,这名演员和他的律师简短地分享了一个笑话,但没有在法庭上给出任何发言。史派西身着灰色西装,搭配波尔卡圆点领带和图案衬衫。听证会上大部分的时间,他都在温和地凝视着法官,没有表露出任何外在情感。

小小的法庭挤满了新闻记者和当地的旁观者,还包括一些专门从大陆乘搭渡轮来岛上旁观诉讼的人。

许多人似乎都大失所望,他们看到的只是法律团队和法官之间的审议,而不是案件核心人物的直接回应。毕竟这是一个正规法律程序,而不是演绎法庭的剧院。

此前还有哪些其它指控?

自从2017年演员安东尼·拉普(Anthony Rapp)对史派西提出性骚指控,史派西的演员生涯就中断了。拉普称,1986年自己14岁时曾受到史派西性骚扰。

史派西表示,他对该事件没有任何记忆,却在对其它指控进行“坚决”否认前就对此事公开致歉。

去年9月,洛杉矶郡地方检察官办公室表示,对于据称发生在1992年的性侵犯指控,史派西先生不会受到起诉。

他们说,案件超出了加利福尼亚州的诉讼时效。

图片版权 YouTube / @KevinSpacey Image caption 史派西在十二月以其纸牌屋角色神秘风格发布了一段视频。

英国警方同时还在调查几项指控,这些指控都发生在史派西先生担任伦敦老维克剧院艺术总监期间。

这一争议已导致史派西失去好几项演艺工作,包括网飞(Netflix)《纸牌屋》连续剧和2017年电影《金钱世界》的角色。后者在史派西缺席的情况下重新拍摄。

在圣诞节前夕,史派西发布了一段视频为自己辩护。

在题为“Let Me Be Frank”的片段中,史派西扮演他在《纸牌屋》的角色弗兰克·安德伍德出现在众议院,并说:“我肯定不会为我没做的事付出代价。”“Let Me Be Frank”既可以翻译成“让我说实话”,也可以理解为“让我当弗兰克”。