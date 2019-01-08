中美贸易战阴影下 世行行长金墉突然提前卸任

图片版权 Getty Images Image caption 现年59岁、将于2月1日卸任的金墉担任这一职务已超过6年，他去年刚刚开始在这个位置上的第二个任期。

距离任期结束还有3年多时间的世界银行行长金墉突然辞职，让东西方普遍关注继任人选问题是否可能引发特朗普总统与发展中国家的新矛盾。

在美国总统特朗普的批评下，美国官员已经向世行施压，要求其减少对中国的贷款， 并警告北京的影响力。

现年59岁、将于2月1日卸任的金墉担任这一职务已超过6年，他去年刚刚开始在这个位置上的第二个任期。

作为为发展中国家资本项目提供贷款的、最重要的联合国系统国际金融机构之一。

传统上，总部设在纽约的世行行长都是由最大股东美国提名的美国公民担任。受提名者由执行董事会确认后将任职6年，可连任。

一带一路贷款受批

中国40年改革开放和经济发展受到世行贷款的巨大支持，中国也是世行最大和信誉最好的客户。

在特朗普政府上台后，世行也受到中美紧张关系和贸易战的影响。特朗普及美国多位高层官员多次表示，世行给予中国这样已有足够贷款能力的国家过多贷款，而多边发展性银行使贫穷国家的债务聚积。

2018年底，美国财政部官员在国会听证上表示，在美国的压力下，世行已同意逐步减少对中国的贷款。2018年，世行对中国的融资下降了近 30%。

随着中国变成资本输出国，中国在世行的投票权由原先的2.77%升至4.42%，从世行的第六大股东国升至第三大股东国，仅次于美国和日本。

与此同时，美国财政部已经在推动各国政府披露更多关于向谁借款的数据，包括北京的"一带一路"发展贷款。

国际矛盾

在美国总统特朗普过去多次对多边国际机构表示不屑, 并质疑美国的外援承诺。

而近几十年来，越来越多的发展中国家特别是新兴经济体一直都在挑战美国在世界银行的主导地位。

特朗普在一些重大政策问题上也与世行政策分歧明显，比如特朗普对全球气候变化问题的质疑和世行支持遏制全球气候变化的态度形成鲜明对照。

因此，一些观察人士认为，特朗普提名新行长的权力甚至人选都有可能会受到反对。

变化中的世界和世行

虽然大多数世行行长都有银行金融界工作经验，但2012年前美国总统奥巴马提名金墉成为世行行长候选人成为一个例外。

金墉1959年生于韩国首尔，5岁随家人移居美国。曾获哈佛大学博士学位。但他的专业是医学和人类学，并非金融界人士。

他在2012年当选世行行长过程中，击败了两位来自发展中国家的候选人，一位来自哥伦比亚，一位来自尼日利亚。

金墉在任内推动世行与私营部门合作，致力于在发展中国家建设可持续、气候智能型的基础设施。

他的第二任期从2017年7月1日开始，却在2019年1月7日通过社交媒体宣布了辞职的消息，但没有说明具体原因。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普总统批评世行对中国贷款过多。

私营公司

世行官方推特当天也发文向金墉致意，感谢他在应对流行性疾病、气候变化和难民问题等全球性挑战方面所发挥的领导作用。

金墉辞职后他将加入一家私营公司，专注于增加发展中国家的基础设施建设投资。

在金墉宣布辞职后，美国白宫方面也没有立即说明特朗普是计划任命新行长或提供潜在的候选人名单。

世界银行表示, 将"立即启动"任命替补人选的程序。目前，来自保加利亚的世行首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃将从2月1日起担任世行临时行长。