日本男性杂志公布大学“约炮指数”遭指责后道歉

图片版权 Getty Images Image caption 日本男性周刊将“在派对中说服各大学的女大学生进行性交的容易度”进行排名

日本一本男性周刊刊登文章，将在派对中说服各大学的女大学生进行性交的容易度进行排名，引起公众不满后发文道歉。

一名女子更在网上召集签名，要求杂志社道歉及移除该文章。

文中提及的是日本特有的“饮酒派对”(Gyaranomi)，指的是由男性支付费用邀请女性出席的派对。

这本名为“Spa!”的男性周刊在2018年12月25日号刊出这项排名，文章称这种饮酒派对受女大学生欢迎。作者还采访了一位程式开发员，该程式旨在帮助男生及女生觅得潜在的派对伙伴。

“对于文中用上耸动文字吸引读者，让他们了解如何能与女性变得亲密，及列出大学全名的排名，导致有可能冒犯读者的专题报道，我们诚心道歉。”该杂志在声明中说。

“有关性爱的话题，我们会尽力聆听各方的意见。”

文中提及到五间大学的名字，称这些学校的女大学生在酒会上容易“得手”，文章还介绍了如何“哄女性”的技巧，以及通过衣着和外表判断女性是否愿意性交的攻略。

截至1月9日截稿前，由山本小姐于change.org发起的签名活动已得到3万9千人支持。

“2019年，G20峰会将第一次在日本举行。在杂志刊登这篇文章非常荒谬，一点都不好笑。”

“我们要求Spa 周刊将有关文章下架并就事件道歉，及承诺不再以物化女性的字眼形容女性。”

日本在世界性别平等排名中位置偏低，对#MeToo 运动反应迟缓。