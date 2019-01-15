图片版权 EPA Image caption 俄罗斯武器展上的外国人

最近，俄罗斯在苏丹和中非共和国的活动，成为外界广泛揣测的热门话题。

这是因为，俄罗斯与这两个国家除了经济关系更加密切之外，私营俄罗斯安保公司据报在这两个国家也相当活跃。

这样的报道在经常发生大规模反政府示威的苏丹尤其敏感。

在相当长的一段时间里，莫斯科对撒哈拉以南国家的注意力不断加强，发展贸易关系，加紧安全和防卫联系。

那么，我们对俄罗斯在非洲的活动了解多少呢？俄罗斯对非洲事务的介入到底有多深？

雇佣兵？

过去数周，苏丹各地民众走上街头抗议政府经济管理不善。

在如此紧张气氛中，有抗议人士指责俄罗斯的私营安保公司在为苏丹的安全部队充当顾问。类似消息在媒体中也有报道。

BBC俄语科去年的一次调查听到了来自俄罗斯国防部门的消息人士证明：的确有雇佣兵被派往苏丹。

在临近的中非共和国，莫斯科也一直在加强与受到联合国支持的政府之间的官方军事防卫关系。

但是自从去年7月，3名调查雇佣兵情况的俄罗斯记者丧生后，俄罗斯介入中非共和国的揣测就甚嚣尘上。

俄罗斯官方最近倒是尽量淡化中非共和国有大量俄国雇佣兵的消息。

但是有分析人士相信，私营武装部队在俄罗斯希望扩大或保持影响力的非洲地区，起着秘而不宣的重要作用。

而在2018年12月，俄罗斯总统普京被问及雇佣兵问题。他的回答是，雇佣军机构有权"把他们的商业利益推到世界上的任何地方"。

重返非洲

在非洲大陆上，前苏联曾经是相当重要的一股势力，但冷战结束后俄罗斯无论是政治还是经济影响力都随之衰退。

莫斯科经济学院（Higher School of Economics ）的伊娜·安德诺娃（Inna Andronova） 说，如今俄罗斯"寻求在非洲大陆重新回到往日的地位并巩固加强它。"

办法之一就是武器出口。

图片版权 Getty Images Image caption 俄罗斯会回到苏维埃时代吗？

尽管俄罗斯最主要的武器出口市场在亚洲，但是卖往非洲的武器数量也相当大，而且呈增长趋势。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）提供的数据，俄罗斯在非洲大陆最大的军火客户是阿尔及利亚。

埃及多年来是美国军事援助的最大受惠国，也正在成为俄罗斯军火的重要买家。

不过，斯德哥尔摩国际和平研究所有关主要武器转让的数据还显示，在2016-2017年间，俄罗斯从不少非洲国家收到武器订单或向它们发过货。

这些国家包括：

安哥拉

布基纳法索

喀麦隆

赤道几内亚

加纳

马里

尼日利亚

南苏丹

苏丹

这些军火设备包括运输直升机、战斗直升机、战斗机和陆对空导弹系统，其中不少是经过翻新的二手旧设备。

与西方武器设备相比，俄罗斯的武器相对便宜，而且相当可靠耐用，这些对经济实力不够的国家都非常有吸引力。

物产的诱惑

俄罗斯介入非洲事务同样还有显而易见的经济领域吸引力。俄罗斯缺乏锰、铝土矿和铬，所有这些都是工业的重要原材料。

俄罗斯铝业公司（Rusal）已经开始输出几内亚的铝土矿，据估计相当于该公司全部产能的四分之一。

图片版权 Petra Diamonds Image caption 钻石开采是俄罗斯感兴趣的非洲项目。

俄罗斯还对非洲的钻石感兴趣，国营的钻石开采公司（Alrosa）2017年与安哥拉签署了合作协议。

英国皇家战略研究所（Chatham House）的艾列克斯·温斯（Alex Vines）说：“东非的天然气特别让俄罗斯感兴趣，俄罗斯石油公司（Rosneft）已经拿到了两个离岸天然气油田的优惠开采权，在莫桑比克开设了办公室。”

在美国的卡内基国际和平基金会高级研究员保罗·斯特朗斯基（Paul Stronski）认为，俄罗斯与自然资源丰富的非洲国家来往有几大好处。

他说："“在西伯利亚或者北极开采矿石、石油和天然气耗资巨大情况复杂，所以他们希望在其他地方有开采权。”

过去一年，俄罗斯与安哥拉、纳米比亚、莫桑比克、津巴布韦和埃塞俄比亚都签署了加强经济关系的协议。

俄罗斯还在2018年8月达成了一项协议，在厄立特里亚的港口开设商务“物流中心”。

尽管如此，俄罗斯与非洲的贸易在其全球贸易，特别是俄罗斯与欧洲、亚洲、美洲的贸易规模相比仍然只是相当小的一部分。

俄罗斯竞争者

值得一提的是，最近几年其他的新兴经济体国家如中国、印度和印尼同样也在非洲大规模扩张贸易。

尽管如此，通过加强与非洲的贸易关系，俄罗斯可能觉得这是恢复其世界大国地位的好机会。

卡内基国际和平基金会高级研究员斯特朗斯基表示，俄罗斯在中非共和国这样以往都是法国最有势力的地方展开活动，部分原因是显示它有能力在西方的利益范围内活动。

俄罗斯已经两次接待了苏丹总统欧马尔·巴希尔，而巴希尔被国际刑事法庭指控犯有战争罪。

不过，有些分析人士认为，俄罗斯也并非无往而不胜的，它也有受到限制的地方。

英国皇家战略研究所的温斯指出，俄罗斯并不是昔日的苏联。

“它缺乏资源将手伸到非洲广泛的地区。相反它将着重寻找恰当机会，争取军事利益和攫取原材料。”

然而，外界对俄罗斯在非洲大陆的兴趣点早已有所察觉。

2018年12月，美国政府在宣布新的非洲策略时，批评俄罗斯在非洲的“迅速扩张”。

美国政府说，俄罗斯在追逐与非洲国家的经济和政治关系时，罔顾法治，也不顾及当地政府是否有透明度，是不是负责任的政府。