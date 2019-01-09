欧美环保立法明确商品维修权 考验中国制造

图片版权 Getty Images Image caption 欧美国家开始制定法律，迫使制造商制造经久耐用和容易维修的家电等家居产品。

欧美国家开始制定法律，迫使制造商制造经久耐用和容易维修的家电等家居产品。这对未来中国制造的产品质量及设计都提出了新挑战。

不少人生活常遇到一个令人沮丧的情况：你买了一个新的电器或产品设备，保修期刚结束，它就不工作了。

要在保修期之外维修，价格十分昂贵，有时几乎还不如买个新的。但又弃之可惜，也许只是一个部件的小毛病。

在工业化消费品社会时代，全球垃圾堆积如山，小到小家用电器，大到冰箱、洗衣机、彩电，甚至废旧汽车。它们的制造乃至寿寝正终都成了环境乃至全球温室气体问题的来源之一。

现在，欧盟和美国部分地区的公民很快就会获得某种 "维修权"，以改变这一局面。

欧盟各国的环境部长们和美国一些州的环境官员已经协商、提出了一系列建议，迫使制造商制造寿命更长、更容易维修的商品。

在公众的呼吁下，欧洲的提案涉及照明用具、电视和大型家用电器等。美国至少有18个州正在考虑制订类似的法律。

新法主要是针对那些所谓无法拆卸、无法更换零部件的所谓一体产品，以及没有修理指南的产品。一些评论人士称，苹果手机这种用户无法拆卸更换零件的产品可能受到影响。

欧盟维修权立法进展

欧盟有关产品环保设计规定的计划是复杂和有争议的。

制造商表示, 拟议中的可修性规则过于严格，将扼杀创新。

但消费者活动人士批评欧盟委员会坚持要求一些产品需要由制造商控制下的专业人士才能对这些产品进行维修，这允许有关企业保持了对维修过程的控制。

欧洲环境局表示支持消防者，它认为这限制了独立维修人员获得配件和信息，也限制了维修服务的范围和可负担性。欧洲环境局还希望将智能手机和打印机等其他产品纳入有关立法。

即将脱欧的英国政府对新规定表示欢迎，如果英国企业要向欧洲出口，几乎肯定需要复制这些规定。

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对中国制造的影响

拟议中的新规定立法一定也会影响中国制造：到2017年，全世界已有过半的生活家电为中国制造。

中国制造业的专家承认，就整体而言，中国家电业的智能制造与先进国家相比还有较大差距。中国制造业整体的自主创新能力弱，资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出。

欧美立法会直接影响到中国产品的出口和国际化问题。

在中国国内，同样由于很多制造商控制产品维修过程、维持其维修产业链高利润的现实存在，因此也存在严重的家电修理难、修旧的不如买新的问题普遍存在，给中国消费者和环境都增添各方面负担。

欧美维修权立法动因

一些令人关注的统计数据，推动了有关立法：

一项研究表明，2004年至2012年期间，主要家用电器在5年内因故障无法再工作的比例从3.5% 上升到8.3%。

图片版权 Getty Images Image caption 对一家回收中心废弃洗衣机的分析显示，超过10%的洗衣机年限不到5年。

对一家回收中心废弃洗衣机的分析显示，超过10%的洗衣机年限不到5年。

另一项研究估计，由于制造过程中排放的二氧化碳， 制造一台经久耐用的洗衣机产生的二氧化碳比制造一台寿命短的型号在20年里减少排放1.1 吨。

在欧洲销售的许多灯具都配有无法更换的个别灯泡。因此, 当一个灯泡坏了，整个灯具都只能废弃。