图片版权 Getty Images Image caption 德国法医说，自淫致死最常见的原因是窒息 ，其他常见的自淫死因是电击，不过很难真正准确估计究竟有多少人死于这种方式……原因有很多。

每年80到100名德国人死于手淫，勃兰登堡的一名法医说，高风险手淫是难以预料而且危险的杀手 。

沃斯（Harald Voss）医生估计，每年每100万人当中就有1-2人死于高风险的手淫，大部分人的手淫方式已经不能令他们获得满足，他们都采取寻求刺激更强的手淫方式。

沃斯说，自淫致死最常见的原因是窒息 ，其他常见的自淫死因是电击，不过很难真正准确估计究竟有多少人死于这种方式……原因有很多。

59岁的法医沃斯说，发现亲人死于这种令人尴尬的处境的时候，人们往往会消除能够给死者带来耻辱的证据。

沃斯对《图片报》说"未报道的案件数量特别多，这是很罕见的法医案例"。他个人在长达30年的刑侦医学生涯中也只见过5例。

图片版权 Getty Images Image caption 法医沃斯说，高风险手淫者遍布各年龄段，但大部分受害者是男性，因为女性在自我情欲体验中往往"更小心谨慎"。

之前据沃斯在《镜报》报导中曾经提到他遇到的离奇死亡案件。一名男子在自己身上覆盖了奶酪片，上身套上连裤袜，再穿上雨衣和潜水服，然后用塑料袋套头坐在暖器前，最后一命呜呼。

另外一个案件是：一位母亲发现自己儿子的遗体时，看到儿子的乳头上夹着耶诞树的灯炮，死因是触电。

女性自淫“更小心”

这位法医在《图片报》解释说，如果警察发现意外死亡的情况，诸如受害者赤身裸体，身边有色情材料，也没有留下遗书，附近有镜子，或者其他显示这类案例的物品，他们一般不会把尸体送给法医。

沃斯警告说，窒息式性爱或自淫性窒息带来的风险通常被低估，窒息丧失意识的速度往往比想象的要快：“如果两个外颈动脉都受到挤压，最多只需要30秒钟。”

沃斯说，高风险手淫者遍布各年龄段，但大部分受害者是男性，因为女性在自我情欲体验中往往“更小心谨慎”。

德国法医研究所对1983-2003年在德国北部发生的自淫死亡案件作了调查，他们发现所有男性都是13-79岁的男性。

沃斯说，虽然一些人来说很难理解，但是无能为力的感觉以及强烈的危险感导致人们冒耻辱，受伤，有时候是致命的风险获取快感，那种快感被于毒品导致的兴奋相提并论。

1994年英国保守党议员米利根（Milligan）在伦敦西区家里意外死亡。当时BBC报道引述警官的话说，警察发现死者赤身裸体，穿着丝袜和吊袜带。

英国报纸报道说，当时这位45岁的保守党议员死于自淫窒息。这位仕途被看好，即将取得政治任命的议员突然死亡令亲友和同僚感到震惊。