图片版权 EPA/THAI IMMIGRATION BUREAU Image caption 库农称为了自由而逃离沙特。图为库农在曼谷机场。

日前一名沙特阿拉伯女孩在科威特旅行时从家人身边逃走，藏入泰国曼谷一旅馆房间内并拒绝离开。澳大利亚政府称，这名女性已经被联合国认定为合法难民。

18岁的拉哈夫·穆罕默德·库农（Rahaf Mohammed al-Qunun）在周一（7日）拒绝搭乘飞机从曼谷前往科威特，并把自己锁在机场酒店房间内。

库农称她放弃了伊斯兰教，在沙特可以因此被判死刑。

联合国难民署（UNHCR）已将这一案例移交澳大利亚，以便对她重新安置。

泰国移民官员最初表示，库农应该返回科威特，她的家人也在那里等待她返国。随后，库农在社交媒体上发起宣传活动，在推特上实时更新自己的处境，吸引国际社会关注。

澳大利亚内政部发布声明表示，将“以惯常方式考虑这一转交案例”。

库农随后在推特上表示，“不要让任何人折断你的翅膀，你是自由的！争取你的权利！”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @rahaf84427714 Don’t let anyone break your wings, you’re free. fight and get your RIGHTS! — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) 2019年1月9日

难民身份通常由政府批准，但联合国难民署官网显示，该机构可以在各国“无法或不愿批准”时进行身份认定。联合国难民署拒绝对个案发表评论。

目前库农已经拥有难民身份，还需有另一个国家同意接纳她方可。

已有澳大利亚官员暗示库农的申请会被接受。

“如果她已经是难民，那我们会极其认真考虑给她人道主义签证，”澳大利亚卫生部长亨特（ Greg Hunt）在联合国决定公布前向ABC电视台如是表示。

但澳大利亚内政部长达顿（Peter Dutton）警告称，库农不会享受任何“特殊待遇”。

“库农令人感到鼓舞”

沙特女性“萨拉”（Sara）BBC国际台采访时评论说：

拉哈夫·穆罕默德·库农鼓舞了他人。但她不是第一个这样做的人，也绝对不会是最后一个。

我们正在经历十分可怕的形势。我们每天都这样想，因为我们在这里的女性不知道外出是一种什么样的感觉。我们不知道自由的味道。

我的护照一直由我爸爸保管，我们去酒店的时候他就把护照放在他身边睡觉。

不幸的是，这不是一场革命。每个可以在推特上发表这些的女生，要不就是已经逃脱了，要不就是像我这样，用假账户。也有一些人联系我，鼓励我变得勇敢些。

我们不想再被监护了。我想要走出家门，在星巴克喝咖啡。我想不论做什么，不必连带全家人跟我绑在一起。这对我们太苛刻了。

这种生活实在是让人疲惫。

库农为何申请庇护？

在沙特阿拉伯，放弃伊斯兰教可以被判死刑。

“我有生命危险，”她告诉路透社。“我的家人威胁要为了最无关痛痒的事情杀死我。”

一位代表库农家族的发言人向BBC表示，其家人不希望对此发表评论，他们关注的只有她的安全。

人权观察（Human Rights Watch）等组织对库农的状况表示严重关切。

人权观察亚洲副主任费尔・罗柏森（Phil Robertson）对路透社称，“库农明确表示遭受了身心虐待。她说已决定放弃伊斯兰教。我知道一旦她这么说，她会遇到很严重的麻烦。”

库农在周二（8日）上午再度发推表示申请政治庇护，请求英国、加拿大、美国或澳大利亚接纳她。

跳过 Twitter 帖子 2 用户名 @rahaf84427714 I seek protection in particular from the following country

Canada/United States/ Australia /United kingdom, I ask any if it Representatives to contact me. — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) 2019年1月6日

事发经过

库农称，1月4日她在与家人前往科威特旅行时搭乘飞机逃离。

她试图通过曼谷转机，前往澳大利亚。

一名官员表示，由于没有签证，她无法进入泰国，泰国警方拒绝让她入境，并启动遣返程序。

图片版权 Reuters Image caption 泰国警方起初拒绝让库农入境泰国，并启动了对她的遣返手续。

库农随后开始在推特上实时更新自己处境，并把她的推特密码分享给朋友，他们帮助她一起在社交媒体上传播信息。但一些沙特社交媒体用户强烈谴责她的这一行为。

一段视频记录了库农躲在酒店，用一张桌子抵住房间门，试图反抗将她驱逐出泰国的人员。

库农向BBC表示，“我在社交媒体上分享我的故事和照片，引得我父亲非常生气……我无法在自己的国家学习和工作，因此我想获得自由，想要按自己的意愿学习和工作。”

周一晚间，泰国政府允许库农离开机场，现在她已被安置在曼谷一处安全地点。

库农的父亲和兄弟已抵达泰国，而库农拒绝与他们见面。

泰国移民局局长苏拉切（Surachate Hakparn）表示，在库农政治庇护申请结果公布前，她的两名家人可以一直停留在泰国。

苏拉切称，库农父亲否认其遭到家人虐待的说法。“他希望他的女儿有安全保证……他告诉我，他想接女儿回家，”苏切拉说。

澳大利亚针对寻求庇护者的政策

许多寻求庇护者尝试从印度尼西亚乘船前往澳大利亚，这种做法通常需要给人口走私者巨额金钱。也有成百上千的人因此丧生。2013年，澳大利亚政府出台更加严厉的新政策，打击这种途径的交易。

政策出台后，澳大利亚军舰会在本国水域内巡逻，拦截移民船只，经常将它们拖回印度尼西亚。类似种种的政策极大限制了这些船只活动。

几年前，曾有数百名寻求庇护者抵达澳大利亚沿海后被关押在离岸手续中心，有维权团体称他们遭受了广泛的心理伤害。

但同时，澳大利亚已通过联合国难民署将启动重新安置计划，每10万名难民中接收656人，数量超过美国的两倍。