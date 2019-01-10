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中美90天贸易停战期即将过半，新一轮磋商9日在北京结束，原定历时两日的谈判临时延长了一日，中国副总理刘鹤也意外现身此次副部级会议，引来外界关注。从谈判后的各方反应看，"落实承诺"成为美国政府与商界反复提起的关键词。

新一轮谈判谈了什么？

美国贸易代表处9日声明指出，这一轮谈判焦点放在实现两国贸易关系的"公平、互惠和平衡"，点出多项美方要求中国进行结构性改革的领域，包括强迫技术转移、知识产权保护、非关税贸易壁垒、网络入侵及贸易机密的窃取。

双方还谈到中国承诺向美国购买大量农业、能源、制造业产品以及其他商品与服务。美国官员向中方传达了特朗普政府决心解决贸易赤字与其他贸易结构性问题。

声明指出，谈判围绕美国总统特朗普与中国国家主席习近平在G20会谈中的共识，美方代表团返程后将向上级汇报成果，寻求下一步的指示。

中国外交部发言人陆慷在9日较早前的例行记者会中称，此轮磋商结果及下一轮会谈的具体信息会在稍后公布。

外界猜测，下一步刘鹤将带领中方代表团访美，与美国贸易代表莱特希泽面对面谈判。瑞士达沃斯也可能是下一轮的中美贸易谈判地点，中国副主席王岐山与特朗普都将出席在当地举行的世界经济论坛。

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如何解读谈判延长、刘鹤现身等意外？

在刚结束的副部级谈判中，美国代表团由副贸易代表格里什（Jeffery Gerrish）领军，有多位财政部、商务部、能源部、农业部的副部长级官员出席。

中方代表团由中国商务部副部长王受文带领，但习近平的首席经济智囊、副总理刘鹤意外现身会场。从在场记者上载的照片可见，美方代表团鼓掌欢迎刘鹤。据称，刘鹤只短暂现身并礼貌性欢迎美国官员，并未参与此轮谈判。

另一个值得留意的意外是，原定的两日谈判临时延长了一天，引来外界猜测，究竟是谈判比想象中艰难，还是双方有意愿深入交流。

对此，中国外交部发言人陆慷表示，磋商事件延长“也可以说明双方确实是很认真地进行磋商”。

“延时并不经常发生，但不是闻所未闻，特别是当谈判进入到一定程度时。”智库美国企业研究所国际贸易与科技政策学者巴菲尔德（Claude Barfield）接受BBC中文采访时表示，谈判延时一日并不特别让他惊讶，不建议过度解读。巴菲尔德曾担任美国贸易代表处顾问。

他倾向于认为，延时是因为双方达成一定共识，但由于这是一个较低级别的会议，预料双方目前不会得出结论性的成果。

图片版权 AFP Image caption 美国代表团副贸易代表格里什（左）前往开会现场。

对于刘鹤的意外短暂现身，巴菲尔德认为，这是中方象征性的举动，表达北京对此轮谈判的重视，也显示贸易磋商有一定的进展。

巴菲尔德解释道，副部级的谈判会议通常为高层级谈判扫清障碍、确定细节。“从中方的角度来说，是弄清楚对方想要什么、预期达成什么成果；对于美方来说，是探清中国愿意作出怎样的让步。”

《华尔街日报》引述知情人士称，中美在此轮谈判中就中国进口美国商品达成共识，但更为棘手的贸易结构性问题要留待双方在更高层别的谈判中解决。

中国如何落实承诺成为美国关注的焦点。贸易代表处的声明强调，美中之间的贸易协议需要有完整的实施方针，包括"持续核查与有效落实"，双方官员就此展开了讨论。

巴菲尔德分析，由于中国官员以往经常作出口头承诺，但之后未有行动跟进，美方代表如今会特别关注中国如何具体执行承诺。

各方声音

特朗普8日在社交媒体推特上以一句话交代了中美贸易谈判现状：“跟中国的谈判非常顺利！”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Talks with China are going very well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月8日

美中贸易全国委员会主席艾伦（Craig Allen）发出声明，对此轮谈判表示欢迎，同时督促两国在接下来的谈判中，围绕外国公司在华平等待遇、中国知识产权及技术转移政策这两大核心矛盾，有实质性的进展。

他在声明中写道，希望两国达成“可计量的、经济层面上有意义的”及“能够解除商界担忧的”谈判成果，从侧面反映美国商界与政界站在同一阵线，要求中方不再开出空头支票、拿出能够切实执行的方案。

投资者也受到中美贸易谈判乐观信号的鼓舞，标准普尔500指数连续第四日上涨，一度达到本月最高水平。

彭博社分析，中美谈判的七大关键包括知识产权、华为及5G技术、中国制造2025、能源贸易、农产品进口、汽车关税及外国银行在华市场准入问题。两国能否在未来更高级别的会谈中就以上关键议题达成共识，决定了中美贸易战的下一步走向。