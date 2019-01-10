韩国偷拍视频网站创办人被判入狱四年
- 2019年 1月 10日
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韩国一家大型色情网站的联合创办人被法院判决入狱四年。
这位姓宋(Song)的女士，被控协助和教唆散布淫秽物品罪，被首尔一家法院判决入狱四年。
Soranet拥有超过100万名用户，并藏有过千条非法视频，当中包括偷拍的色情视频。
在韩国，制作及散布色情视频被视为犯法行为。Soranet在公众压力下已停止营运。
2018年夏天，一群韩国女性组织示威，要求政府正视非法色情视频。
44岁的宋女士被判罚14亿韩元及参加80小时的性暴力预防教育。
据韩国先驱报报导，从1999年到2016年期间，她与丈夫及另外两人共同营运此网站，网站的服务器位于海外。
2015年，她逃到新西兰避开警方的调查。其后她的护照被撤消，被迫返回韩国。
她否认指控，声称网站由她的丈夫及另外一对情侣负责营运。
另外三名拥有外国护照的共同创办人仍然在逃。
网站上的内容，包含了在厕所或更衣室放置隐藏镜头的偷拍视频，或由前度上载的报复性爱视频。
部份在视频中出现的女士更结束了自己的生命。