图片版权 Lora DiCarlo Image caption 遭禁的性玩具Ose

今年国际消费电子展 （CES）中，一只为女性设计的按摩器遭禁。

情趣用品公司洛拉·迪卡洛（Lora DiCarlo）称，他们获得一项创新奖后受邀参加2019年国际消费电子展，展示他们的按摩器产品Ose。

国际消费电子展组织者、颁发奖项的美国消费技术协会 （Consumer Technology Association）称，他们颁错奖了，并称他们可以在任何时候撤走淫秽的参赛作品。

洛拉·迪卡洛公司首席执行官哈多克（Lora Haddock）认为，国际消费电子展和美国消费技术协会的性别偏见由来已久。

美国消费技术协会在发给科技网站The Next Web的声明中称，该产品不属于现有的任何产品类别，不应该获颁奖项。

“我们已经就错误向该公司致歉。”声明称。

但是，哈多克在其公司官网上的声明中指出，按摩器此前所在的类别中也有其他面向女性的产品。

“两台机器人真空吸尘器，一个机器滑板，四只小孩玩具，一个购物伴侣机器人——看上去覆盖了女性的兴趣范围，对吗？”她说。

“Ose明显属于机器和无人机范畴，而且美国消费技术协会的专家评审也同意这一点，”她说。

哈多克表示，该产品是与俄勒冈州立大学的一个机器人实验室合作设计的，并且还在申请八项专利。

“我们坚定地认为，女性、非二元性别者、性别表现不一致者，以及LGBTQI群体应该声张在娱乐和科技方面的空间。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @sm *because it's a sex toy FOR WOMEN



CES is literally one big sex toy for men and that's always been ok https://t.co/kqMzpK3HV9 — Sara Mauskopf (@sm) 2019年1月8日

哈多克认为，对于针对男女性的产品，国际电子消费展采取了双重标准。

她认为，人们允许男性在性方面表现直白，比如有的性机器人塑造比例不现实的女性，以及播放虚拟现实色情片等。

她指的是在去年电子展中展出的性爱机器人“Harmony”。而且，在2017年的电子消费展中，有一间房专门展示虚拟现实色情片。据报道，该房间在开放的第一天，访问量就超过了1000次。

推特用户已经对于国际消费电子展的的决定有所反应，他们开始使用#电子消费展性别歧视（#CESGenderBias）的标签。

“国际消费电子展实际上就是男性的性玩具，而人们一直允许它存在，”一名推特用户说。