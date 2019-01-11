图片版权 Marystown RCMP Image caption 40多只迷途海豹爬进纽芬兰的罗迪克顿-比特阿姆镇

加拿大一个小镇被海豹所困的事情成了新闻。那么到底加拿大人杀不杀海豹？几年前中国将进口加拿大海豹肉的消息为何后来石沉大海？

近日，毗邻大西洋的加拿大纽芬兰省地区传来一条新闻称，40多只迷途海豹爬进纽芬兰的罗迪克顿-比特阿姆镇，导致当地居民生活不便。

上周，附近水域突然结冰，阻止了这些海豹返回海洋。有专家表示，海湾结冰迅速可能使这些动物迷失方向，导致它们向内陆爬动，而不是爬向开阔的水域。社交媒体上发布的图片显示, 海豹滞留在道路和大雪堆上。

当地一些居民说，这些海豹到处乱爬，躺在马路或人行道上，有的爬到民居、商铺门前院后，因为挡路妨碍居民生活。

其中两只被汽车撞死。有居民说，这些海豹又累又饿，不时呼叫，他们担心，这些海豹因为没有可吃的会被饿死。因此当地居民要求政府介入帮助海豹返回大海。

这个小镇距离大海有大约6、7公里的距离。当地警察说，已经成功将一只海豹放回大海，并警告居民不要接近它们。

媒体上常见加拿大纽芬兰地区被指屠杀海豹的消息和新闻。这么多海豹围困加拿大小镇难道是海豹逆袭？

加拿大商业捕杀海豹争议

加拿大法律禁止人们干扰海豹等海洋哺乳动物的自然生态。罗迪克顿-比特阿姆镇是海豹迁徙时的主要中途站之一，人们对于在周边海域及近岸出没的海豹司空见惯，这恐怕是该镇居民拿大批海豹没办法的原因。

但与此同时，加拿大政府也批准每年一季的商业捕杀数十万只海豹，具体规定禁止猎杀皮毛仍为白色、出生不满12天的小海豹等。

进入21世纪后，世界海豹皮市场需求大增，加拿大捕杀海豹数量也大幅上升。2006年，加拿大猎人在加拿大圣劳伦斯海湾的冰川上猎杀了33.5万只小海豹，是有史以来最高的猎杀配额。

支持商业捕杀海豹的人们说，加拿大主要捕猎的海豹不是濒危物种，而海豹过度繁殖会对生态系统造成影响，特别是海豹吃掉很多鳕鱼，导致加拿大渔民丧失鳕鱼资源。

他们强调，海豹捕猎场面往往会让人觉得血腥，但加拿大的海豹捕猎遵循最高的屠宰动物标准，完全满足了对动物福利的保护。捕杀海豹的年龄通常在25天以上等。

图片版权 Abertay University Image caption 海豹是哺乳动物，妊娠时间为9个月，母海豹平均每次生一只小海豹，小海豹生长到4～6周时断奶。

他们否认存在动物保护主义者所指责的"活剥海豹皮""屠杀海豹幼崽"一说。

文明的争议

反对商业捕杀海豹者的呼声在国际上更高。

他们以在猎杀者面前无法逃走或保护自己的海豹、鲜血染红白皑皑雪地、小海豹在妈妈尸体身边等各种照片、视像，抗议指责商业猎杀海豹违反道德和文明标准。

他们说，95%被猎杀的海豹出生不到3个月，因为小海豹游泳和捕食技能很不娴熟，不愿离开冰面，更容易遭到捕杀。

反对商业捕杀海豹的海洋学家说，大西洋鳕鱼减少与人类捕捞增加有关，和海豹无关。

在动物保护者的努力下，35个国家禁止了商业性海豹贸易。

上世纪70年代以来，包括美国、墨西哥、克罗地亚、欧盟在内的30多个国家和地区先后禁止了海豹制品进口，禁止了海豹毛皮消费和贸易，消费者以穿用海豹毛皮为耻。因为遭到消费者抵制，北美海豹产品也很少。但在一些亚洲市场上，海豹产品依然畅销。

中港台市场

2011年，曾有新闻称，加拿大联邦渔业部宣布新贸易协定，中国未来将进口加拿大海豹肉。加拿大希望此举可以弥补欧盟禁止进口海豹肉造成的损失。

加拿大商业海豹业除了看到中国巨大市场外，也努力游说香港、台湾等亚洲各国和地区进口海豹产品。

图片版权 AFP Image caption 加拿大环保和动物组织人士抗议商业捕杀海豹。

但在国际和中国内地和港台地区动物保护组织的坚决反对下，中国似乎没有同意打开这个世界上最大的美食和消费品市场，在海关也对海豹制品实施了较为严格的限制，但也没有实施彻底进口贸易禁令。港台等地从政府到消费者也都限制了海豹产品的市场。

中国的环保团体则把3月1日作为国际海豹日。