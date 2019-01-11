英国脱欧协议闯关在即 日本首相缘何强势介入

图片版权 Getty Images Image caption 安倍首相在与英国首相特雷莎·梅会谈后的新闻会上，确认了眼神。

日本首相安倍在访问英国之际，表示"全世界"都希望英国避免无协议脱欧。语惊四座，让尚在英国议会激烈争议的有无协议脱欧问题的英国议员们三思后行。

安倍首相在与英国首相特雷莎·梅会谈后，做此高调表态，折射出日本看好脱欧后的英国在亚太地区的作用，并已努力构建脱欧后日英关系。

2019年1月15日周二，英国议会下议院将就是否同意梅政府与欧盟基本达成的脱欧协议投票。虽然离投票仅剩数日，英国下议院的纷争仍然剧烈，朝野各自内部尚无法达成一致，梅首相不惜一切在竭尽全力在争取朝野各方一切能争取到的支持，包括工党议员甚至工会领袖。

此前, 日本本田下属的英国本田公司宣布，在英国3月底脱欧后4月初将停工6天，以确保能够适应英国脱欧后"物流和边境问题可能带来的所有结果"。

英国和欧盟双方都早已准备，一旦英国下议院拒绝通过政府的脱欧协议，将在政治、经济、外交、边防、内政等方方面面做出应对。

英国外交大臣杰里米·亨特警告说，如果议员们拒绝特雷莎·梅的脱欧协议，英国将面临"脱欧瘫痪"局面。

英国广播公司BBC的资深记者评论表示，在此之际，安倍首相的表态给英国雪中送炭，出手大礼，将可能影响到英国议员们考虑如何投票的决定。

脱欧后英日加强关系

安倍晋三承诺全力支持梅政府与欧盟谈判达成的协议草案，既是在政治上给面临脱欧的英国背书，也有经济文化甚至军事协议等全方位支持。

梅表示，脱离欧盟为英日两国加强关系提供了前所未有的机会。

她和安倍晋三承诺将在日本和欧盟贸易协定的基础上, 确保日本和英国在脱欧后达成 "雄心勃勃的双边安排"。

安倍晋三明确表示，日本有强烈的意愿进一步发展与英国的牢固伙伴关系，对英国做出更多的投资，并与英国实现进一步的经济增长。

图片版权 PA Image caption 在此之际，安倍首相的表态给英国雪中送炭，出手大礼，将可能影响到英国议员们考虑如何投票的决定。

安倍表示，全世界真心希望英国避免无协议脱欧，因为梅政府与欧盟达成的协议草案规定了英国脱欧后的过渡期，确保了投资英国的外国企业稳定的法律环境。

日本在英投资与金融贸易

2018年，英国和日本的贸易额达到280亿英镑，日本公司已经在英国雇用了15万当地人。但这远非日本与英国经济关系的全貌。

路透社报道说，日本投资人11月超买英国债券。

时隔23年后，2019年初，日本厚生省取消了自1996年起实行的禁止进口英国牛肉的禁令。此举将帮助英国试图在脱欧后恢复农牧养殖业和扩大出口的努力。

安倍与梅还讨论了科学、医学、文化等多方面的合作，有关项目包括医学方面的老年痴呆症和心力衰竭、大数据与人工智能、环保与增长等。

而作为文化交流的一部分，英国国家美术馆将向日本举办大型展览，包括世界著名的画家凡高的向日葵等原作。

亚太地区的共同兴趣

早在安倍访英行前，日本方面很早就表示欢迎英国加入由日本牵头的、2019年新年来临之前生效的11国跨太平洋伙伴全面进步协议（CPTPP）。英国方面表示了兴趣。

在安全问题上，英日双方也做出共同承诺，包括英国向亚太地区派遣皇家海军军舰，实施对朝鲜的制裁等。

图片版权 Getty Images Image caption 时隔23年后，2019年初，日本厚生省取消了自1996年起实行的禁止进口英国牛肉的禁令。

日本与英国的军事合作已经引起亚太地区另一大国中国的关注。

新华社报道援引梅首相报道说，英国与日本今年将增加海陆空部队联合演习次数，加强在防务等领域的双边合作。

英国欢迎与日本在包括探索未来战机及导弹研发等新技术领域的合作。