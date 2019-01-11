图片版权 Gold coast and brisbane snake catcher/facebook Image caption 虱子之多，兽医感觉手里像握着一个会活动的装满了鹅卵石的袋子。

一条大蟒蛇病怏怏地躺在澳大利亚昆士兰黄金海岸一户人家后院的泳池里。

这是一条地毯蟒，许多人喜欢把它当宠物。

但动物救援人员见到的这条蟒蛇奄奄一息，浑身爬满了虱子，还有不少其他寄生虫。

专业人员把它从泳池底打捞上来送去抢救。

兽医从它身上除掉了500多只虱子。据信它不久就会康复。

图片版权 Gold coast and brisbane snake catcher/facebook Image caption 在库兰加塔发现的这条地毯蟒，耐克，被数百只虱子寄生，几乎没命。

“就像一袋鹅卵石”

救了这条蟒蛇一命的是动物保护组织“黄金海岸和布里斯班捕蛇人”的托尼·哈里森。

他说，这条名叫耐克（Nike）的蟒蛇肯定是实在难以忍受，才钻进泳池，想把虱子淹死。

哈里森说∶“它整个脸剧烈肿胀，显然面对覆盖了它全身的虱子已经完全无法招架。”

给蟒蛇除虱子时，他感觉就像手里攥着一个装满了鹅卵石的会动的袋子。“

野外的蛇一般身上会有少量小虱子或其他寄生虫。

但是，昆士兰大学副教授布赖恩·弗莱说，耐克身上盘踞了这么多虱子，说明它可能本身就有疾病，可能是因为气候炎热或干旱造成的。

疾病导致蟒蛇自身的抵抗能力下降，而这么多虱子得以寄生，说明耐克病得不轻。

图片版权 Gold coast and brisbane snake catcher/facebook Image caption 耐克身上密密麻麻盘踞的虱子

侥幸捡回一条命

弗莱说，假如没有被送到兽医那儿抢救，耐克可能就没命了。

经兽医检查诊断，发现耐克身上有细菌感染。

黄金海岸和布里斯班捕蛇者的脸书页上有一则视频，显示耐克全身轻松，状况明显好转。

不过，哈里森说，它在那个野生动物保护区还要“住院”观察一段时间，等彻底痊愈之后才能出院。