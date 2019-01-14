图片版权 Getty Images Image caption 大壶节尚未开始，不少虔诚的印度教徒早已聚集于安拉阿巴德。

中国春运被外国称为“全球最大规模的人口大迁徙”，在印度举行的大壶节（Kumbh Mela）则号称“全球最大规模的宗教庆典”。

印度官方估计，从1月15日起至3月4日止，约1.2亿人次朝圣者将来到桑伽姆（Sangam）沐浴——这是印度“圣河”恒河（Ganges）、亚穆纳河（Yamuna）与传说中的萨拉斯瓦蒂河（Saraswati）汇流之地。据说在此沐浴于河水之中，能洗涤罪孽，解脱轮回（moksha）。

公元6世纪，玄奘三藏法师“取西经”归国后口述编撰而成的《大唐西域记》卷第五，被认为是对印度大壶节最早的文献记载。但澳大利亚学者麦克莱恩博士（Dr Kama Maclean）2008年著书指出，现代大壶节应源于19世纪。

每三年一礼的大壶节曾多次发生踩踏事件，造成严重伤亡。当局如何确保朝圣者得到妥善照顾？BBC记者吉塔·潘第（Geeta Pandey）来到桑伽姆所在地安拉阿巴德（Allahabad）了解准备工作。

今年的大壶节有什么不同？

大壶节每12年在北方邦的安拉阿巴德——当地最近被重新命名为普拉雅格拉吉（Prayagraj）——举行一次大礼，两次大礼之间举行一次半礼（Ardh Kumbh Mela），即六年一次。2019年的大壶节就是一次半礼。

大礼与半礼之间还有小礼，因此大壶节在12年周期内，每三年就有一祭。

虽然说是半礼，但今年的规模将远超于2013年的大礼。北方邦当局预计，星期二（1月15日）大壶节半礼首日将有1500万到2000万朝圣者到访，到2月4日——据信是本次祭期最吉祥的一天——桑伽姆将有3000万人在河中沐浴。

图片版权 Getty Images Image caption 应付如此庞大人潮，当局筹备整场祭典的预算约为4亿美元。

大壶节朝圣者都住哪里？

政府在安拉阿巴德的河口泥滩上建起了“帐篷城市”，成千上万各级官员全日24小时值班，确保祭典畅顺运行。

拉吉夫·拉伊（Rajeev Rai）是本届大壶节的总负责人。他在办公室内对BBC记者潘第说：“我们都努力了一整年了。”

拉伊表示，祭典现场面积达32平方公里，跟印度一个大镇无异。近6000个宗教或文化团体获当局分配用地架设帐篷，以接待来自印度内外的朝圣者。

筹办本届大壶节的预算为280亿卢比（3.97亿美元；26.8亿元人民币）。

拉伊的繁忙程度可以这样描述一下：在接受BBC采访的过程中，他的手机响了多遍，职员不断拿着文件进来让他签字，还有无数的苦行僧夺门而入跟他谈话。

朝圣者如何来到祭典现场？

虽然大壶节相传有上千年历史，但直到近几十年才流行起来。2001年的大壶节被视为史上首次“超级大壶节”。

2019年的49日祭期之间，到访安拉阿巴德的人次相当于英国与西班牙全国人口总和。为此，安拉阿巴德过去一年大幅度改善城市基建，包括新建一座机场。

这样，从首都新德里飞到安拉阿巴德只需不到一个小时。

当局还在安拉阿巴德全市拓宽道路，新建立交桥。祭场上铺设的道路总长达300公里，多个巨型停车场可供超过50万辆车停泊。

图片版权 Ankit Srinivas Image caption 当局在祭场上临时铺设近300公里临时道路。

国营印度铁路称，他们也将加开数百趟列车来疏运大壶节人潮。

印度铁路中北路区发言人阿米特·马拉维亚（Amit Malaviya）说：“我们预计约350万大壶节朝圣者将搭乘火车赴会，全市（安拉阿巴德）八座火车站都经过整修与扩建。”

大壶节便览

这是一场印度教祭典，朝圣者齐集恒河、亚穆纳河与传说中的萨拉斯瓦蒂河汇流之地沐浴

本届七周祭期内预计将有1.2亿人次到访，远超去年穆斯林到沙特阿拉伯圣城麦加（Macca）朝圣（Hajj）的240万人次

大壶节每次祭典地点与具体日期完全视乎星宿走向，具体依据太阳、月亮与木星的方位

安拉阿巴德只是四个指定地点之一，还有乌贾恩（Ujjain）、赫尔德瓦尔（Haridwar）和纳西克（Nashik）

2013年在安拉阿巴德举行的大壶节大礼同时是摩诃壶节（Maha Kumbh Mela），每144年——12大壶之后——举行一次，吸引近1亿人参与

政府自1946年起专门在大壶节祭场上设立“认领营地”，让走失的家庭与亲朋得以团聚

图片版权 Ankit Srinivas Image caption 印度教徒相信在祭典场地的河水中沐浴能洗掉罪孽。

安拉阿巴德主车站在2013年大壶节期间曾发生踩踏事故，造成40人死亡。马拉维亚带领BBC记者参观经整修的车站，可见一座新建的站台，还有连接各站台，更宽敞的新人行桥。车站还以不同颜色标示候车区，进出车站人潮也将受严格管制。

马拉维亚还表示，铁路公司将从外地调派5000职员支援安拉阿巴德各站，以防踩踏事件重演。

怎样维持秩序？

印度当局共派遣3万名警察与武警负责大壶节的交通督导与保安工作。

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北方邦大壶节专设警队副总警长卡文德拉·普拉塔普·辛格（Kavindra Pratap Singh）称，当局在哪里设置警岗、哪里架设路障等方面已作出周详部署。首要目标是确保不会发生踩踏或任何灾难。

一名政府发言人更称，本届大壶节将首次使用人工智能维持秩序，其中包括利用1000个监控摄像头来监测、评估人潮，以疏导过于拥挤的区块。

朝圣者吃饭怎么办？

大多数朝圣者逗留时间不长，都会“自带干粮”，但那些留在祭场达一个月的宗教团体或个别朝圣者还是需要当局补给粮水。

图片版权 Ankit Srinivas Image caption 大壶节筹办当局还须负责上千万人的吃饭需要。

祭场上共设立五座粮仓和160间“公平价格”商店，分发大米、面粉、糖和煮食用煤油。来自民生用品供应部门的一位官员说，宗教团体可免费获取物资，其他朝圣者则可以补贴价格购买。

约15万合资格朝圣者获发一个月分量的配给卡，以便廉价购买定量补给品，这包括2公斤大米、3公斤面粉、7.5公斤糖和4公升煤油。

总体来说，当局已向祭场调集5384公吨大米、7834公吨面粉、3174公吨糖和76.7万公升煤油。此外，祭场内设有160个取水点，免费供应洁净饮用水。

在祭场生病了怎么办？

自去年12月1日起，一家有100张病床的中央医院和10家小型医院已在祭场上运转起来。负责祭场卫生事宜的阿肖克·贡加·帕利瓦尔医生（Dr Ashok Kumar Paliwal）说：“我们的门诊部每天治理3000病人，到1月15日访客增加之际，我们预期日均病人数目将增加至1万人。”

图片版权 Getty Images Image caption 安拉阿巴德自19世纪以来多次承办大壶节祭典。

帕利瓦尔医生领导193名医生和1500多名医疗专业人员照顾众多朝圣者，甚至有80名阿育吠陀（Ayurveda）驻场，提供传统印度医学疗程。

祭场医院能施行手术，也配备X光、超声波和实验室等检测设备，当局还专门调集了86辆救护车、两艘救护船和一架救护直升机。

大小生理需求又怎么办？

帕利瓦尔医生的团队还要管祭场上的环境卫生服务。这里布置了12.2万座临时公厕、2万个垃圾筒，还有2.2万名环卫工人值班。

帕利瓦尔医生称，所有厕所都配备定位装置，协助他们处理任何问题。

然而，像厕所没有水冲厕、恶臭难当等投诉已经开始涌现。帕利瓦尔医生承诺，他们会在大壶节开始前解决这些问题。

帕利瓦尔医生说：“这是充满雄心壮志的计划，我们在这里做的事情跟建立一个国家没什分别。大家日以继夜的工作，铺设管线、接驳供水、摆设厕所。”

“我们将如期达成目标。”

图片版权 Ankit Srinivas Image caption 卫生管理是大壶节现场的一大难题。

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