图片版权 Getty Images Image caption 英国人将大多数住在欧洲的知更鸟评为国鸟。在中国，知更鸟非常罕见的。2019年这次是第三次在北京发现的知更鸟。它几周后还将返回故乡。

英国议会正就脱欧争执激烈之际，一只欧洲知更鸟惊现北京，被笑话为逃到北京避难，让中国的自然爱好者围观。

知更鸟（英文名叫Robin）是英国的国鸟，驯良而不怕人，常会飞到农夫或园丁身边找虫吃。

英国人爱知更鸟，知更鸟不论雄雌都会唱歌。2015年，英国媒体让公众评选国鸟，知更鸟高票当选。

英国还有个古老的传说称，知更鸟的羽毛本来是咖啡色，当耶稣被钉十字架时，它飞往耶稣耳边唱歌，纾缓耶稣的痛楚，耶稣身上的血染到知更鸟身上，自此它胸脯羽毛的颜色便染上红色。因此，它也被称为红襟鸟。

2019年1月中旬，正当英国议会就是否批准英国政府脱欧协议草案争执激烈之际，一只野生欧洲知更鸟突然出现在北京。

“我要飞跃”

在中国，知更鸟是非常罕见的。2019年这次是第三次在北京发现的知更鸟，出现在北京动物园地区。

图片版权 Terry Townshend Image caption 数百名观鸟爱好者和鸟类摄影师赶到北京动物园，等待知更鸟出现。

发现知更鸟的消息传开后，数百名观鸟摄影师和爱好者涌向北京动物园，希望能一睹这只鸟的丽容。

鸟类爱好者说，一般很多知更鸟冬天迁徙到非洲越冬，而飞到北京的也许是一只迷途鸟。跨越英中两地需飞行万里，这只知更鸟如何拿出了鲲鹏展翅本领？

很快，观鸟者就拿它开玩笑。微信上的一个笑话说，这是因为英国脱欧造成政治混乱局面，知更鸟逃到北京避难。

英国脱欧？脱还是不脱？议会批准还是不批准？不知知更鸟知不知道，这是英国朝野都面临的巨大抉择。

英国脱欧到底脱不脱？或者无协议脱欧怎么样？

2016年6月底英国全民公决决定退出欧盟，对外震动寰球，对内在英国政坛引发连绵不断的地震。

两年半过去了，英国政府都换了两届（卡梅伦政府下台，梅政府上台；梅首相宣布大选，执政的保守党丢失议会绝对多数，重新组阁），但朝野各方至今未就如何脱欧甚至是否脱欧达成一致。英国首相特蕾莎·梅的政府几经波折，政坛惊涛骇浪未平。

现在，梅政府与欧盟千辛万苦谈判达成的英国脱欧协议草案受到左中右八面埋伏、上下开火，2019年1月15日这次投票恐将难以通过英国议会批准。

议员们反对梅政府草案的理由和立场相距十万八千里，一批议员认为草案脱欧不坚决，不能让英国真正实现脱欧；一批议员认为脱欧是错误的，大多数民众认为应该不脱欧，所以需要再来一次全面公决。

几乎前所未有的是，上述意见分歧并非以朝野之分划界。而在野的工党领袖科尔宾一再称要相机对梅政府提出不信任案，重新举行大选。

这就让英国政坛变成了政治炮火连天、弹痕遍地的战场。传统政治黄历家谱失效，很多观察者们难以分清谁是哪一派，谁可能要干什么。

难得再次

梅首相在1月15日的投票前就说，如果议会不通过她的草案，更有可能的是英国不脱欧了，而不是无协议脱欧。

如果英国议会否决特蕾莎‧梅的议案，外界预计她会在次日到访欧盟总部寻求对方作让步，然后她可以在3个工作天内提出替代方案，让议会重新表决。

议会的议员是代表各自选区民众的意志的。英国民众对是否脱欧、如何脱欧、英国未来和欧盟应该有什么关系的态度其实很明确：到底什么方案最能符合与代表其利益。

假使说硬脱欧符合民众利益的话，民众就会选择硬脱欧。不过，专家们都已经警告这将是很不利的。

图片版权 Terry Townshend Image caption 有摄影师终于拍到了这只知更鸟。

在北京的观鸟专家们说，知更鸟会在冬季结束后，返回在英国的家。所以，飞到北京的知更鸟几周后会离开中国。

不论是对英国还是英吉利海峡对岸的欧盟来说，英国脱欧似乎都没有赢家。最终的结局如何，是天地翻覆？还是如同老歌中描述的那样：

轻飘飘的旧时光就这么溜走

转头回去看看时已匆匆数年

或许明日太阳西下倦鸟已归时

你将已经踏上旧时的归途……