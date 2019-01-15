英国脱欧：梅政府与议会投票的巅峰时刻

图片版权 AFP Image caption 虽然梅首相呼吁议员们支持她的英国脱欧协议草案，但目前的草案预计难以获得议会批准。

英国脱欧又到了全球关注的一个巅峰时刻：英国议会下议院议员们将投票表决是否支持特蕾莎·梅政府与欧盟达成的脱欧协议草案。接下来会发生什么？

英国2016年6月底英国全民公投决定退出欧盟，对外震动寰球，对内在英国政坛引发连绵不断的余震。这次会有多大影响？全英国和世界都在关注。

经过英国议会长达5天的激烈辩论，一次所谓的“有意义的投票”将在英国当地时间1月15日傍晚于英国议会下议院举行。

梅首相呼吁议员们投票支持她的脱欧草案，否则的话，按她的话说，会出现"让英国人民失望"的风险。

但政治观察家们说，由于她自己本党的许多议员都预计将加入反对派投票反对这一协议，外界普遍预计议会不会通过该协议草案。

当天，英国议会总检察长杰弗里·考克斯将在格林尼治标准时间大约中午12:50开始最后一天的辩论，梅首相将在傍晚格林尼治标准时间18:30 左右的演讲中结束辩论。

投票将于格林尼治标准时间19:00 左右开始，首先是由议会后座议员（通常不是英国内阁成员的议员）提出修正案，而这些修正很可能会重塑协议草案，然后是全体议员对英国脱欧协议草案本身进行投票。

这次投票原本计划于2018年年底举行，但因为英国朝野内部反对和分歧激烈，被推迟到2019年1月15日。

如果议会后排议员们提出的修正案全部获得通过，纳入协议草案，而协议草案又能满足所有各党派和各方赞成，草案才能获得议会下院批准通过。

如果议会拒绝批准通过协议草案，梅政府将面临严峻政治局面。她将有3天时间提出新的草案。