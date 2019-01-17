图片版权 Getty Images Image caption 电影《蒙上你的眼》掀起模仿热潮，影迷纷纷进行“蒙眼挑战”

悬疑惊悚片《蒙上你的眼》（Bird Box），诡异离奇的故事深植人心，导致影迷们看完电影后纷纷发起“蒙眼挑战”，尝试剧中人的体验。

美国犹他州一名17岁的青少女在开车时进行“蒙眼挑战”，用帽子遮住眼睛，结果把车子开到对向车道，迎面撞上了另一辆车。

犹他州雷顿（Layton）的当地警察警告，“不要蒙眼开车，这句警告语听起来如此荒谬，但却又确实需要。”

警方在推特上说，“开车时尝试蒙眼挑战，结果可想而知，幸好没人受伤。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @laytonpolice Bird Box Challenge while driving...predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2 — Layton Police (@laytonpolice) 2019年1月11日

17岁的驾驶人还有她车上的16岁的乘客，以及另一辆车上的乘客都无大碍，但这名17岁的少女将被控以莽撞驾驶的罪名。

YouTube禁令

对于“蒙眼挑战”热潮，YouTube视频分享网站也发出最新禁令，禁止在YouTube网站上发表危险恶搞影片。

根据YouTube的最新规定，任何有可能会导致危险或严重身体伤害的恶作剧影片都不准上传到该网站上。

这也包括了那些吓人的恶搞影片，例如以诡计戏弄别人，让别人信以为真有危险，但其实只是恶作剧而已的影片。

但是有专家认为，视频分享网站如何执行这条禁令，以及禁令的执行成效还是值得怀疑。

图片版权 Saeed Adyani/Netflix Image caption 珊卓·布拉克在悬疑惊悚片《蒙上你的眼》剧中蒙着眼睛

“蒙眼挑战”

由珊卓·布拉克领衔主演的悬疑惊悚片《蒙上你的眼》圣诞节前在网飞（Netflix）视频上推出，随即掀起模仿热潮。

网飞宣称，该片在上映一周内全球达到4500万观看次数，突破了网飞此前的影片观看次数纪录。

但蒙眼模仿热潮却引来各种意想不到的副作用，网飞公司此前已经对影迷发出警告，不要盲目地尝试“蒙眼挑战”。

“没想到我竟然要说这些话：千万不要因为蒙眼挑战而伤害自己。我们不知道这是怎么开始的，但是2019年我们只希望没有人因此而进医院。”