英国利物浦大学被指种族主义向中国学生道歉

图片版权 Getty Images Image caption 目前在英国留学的45万海外学生中，中港台留学生占近10万人，多年来稳居人数第一。

英国利物浦大学给国际留学生禁止考试作弊的通知特意用中文标出“舞弊”两字，被批种族主义后，校长亲自道歉。

利物浦大学的女校长简尼特·比尔（Dame Janet Beer）还特地通过该校在中国的官方微博发布了中英文的道歉信，强调该校尊重文化多样性，并承诺今后要注意工作流程，确保此类事件不再发生。

事情的缘由来自于1月份英国学校考试季来临前，英国利物浦大学下属学生服务中心的福利咨询与指导部门发布了一份网上通知，警告学生考试不得作弊。

在通知之后还画蛇添足地增加了引发争议的下面一段话：

“我们发现我校的中国学生通常不熟悉英文中的‘作弊’一词，因此我们就此提供其中文翻译：舞弊”。

这段英文的“舞弊”二字被用中文标出。

这个通知立即在中国学生和反对种族歧视的学生中激起强烈的批评。

请愿上访

有人在公众请愿网站change.com上发起请愿活动，要求利物浦大学就此事公开道歉。

请愿书指责大学有关部门发布上述通知是不负责任、傲慢且带有歧视性的行为，伤害所有国际学生，尤其是那些来自中国文化背景的学生。

上千人在网上支持这一请愿。

事件也引发英国当地媒体关注，《利物浦回声报》（Liverpool ECHO），英国学生事务的媒体（TheTab）等等关注，它们采访了利物浦大学留学的一些中国学生，均表示学校这份通知将中国学生单列并使用中文标注不妥。

此事在社交媒体上也引起声讨。

利物浦大学与中国

学校高层得知此事后，立即承认有关部门做法不妥，校长通过利物浦大学官方社交媒体推特发布电子邮件，向包括中国学生在内的所有国际留学生亲自做出道歉，表示校方承担这一错误的全部责任。

该校和中国交往合作关系密切。

图片版权 Getty Images Image caption 英国官方数据显示，2016-17年，英国高校学生近20% 都来自海外。

利物浦大学在最受中国留学生欢迎的十大英国大学中名列榜首。该大学目前有2.2万名学生，包括7000名在校国际留学生，2016年大约有3200名中国学生。

经中国教育部批准，2006年，西安交通大学与利物浦大学合作，在江苏苏州成立了西交利物浦（国际）大学。

目前，中国在英国的留学生人数约9.5万人，是所有国家在英国的留学生中最大群体。