图片版权 Reuters Image caption 周三（16日）夜间，闯过不信任动议表决的英国首相特蕾莎·梅在唐宁街10号发表讲话，将团结各党派寻求脱欧的出路。

英国首相特蕾莎·梅赢得了对她的政府的不信任投票后，已经开始寻求在脱欧问题上的跨党派共识。但随着周二（15日）议会拒绝批准她的脱欧计划，下一步英国政局可能会有什么走向？

一、无协议退出欧盟

如果英国脱欧没有受阻，英国在3月29日退出欧盟将成为自动设定的立场。

英国于2019年3月29日离开欧盟的立法已经出台。

而且，无论如何，按欧盟的规定，也意味着英国届时将离开欧盟。

政府可能希望通过一些立法，为无协议脱欧做准备，但这并非一定必要。

1月8日，对英国有可能无协议脱欧感到不满的议员们在议会投票中击败了政府，并且投票限制了英国财政部提高某些税收的权力。

此举被视为是象征性的，因为政府可能会找到另一种融资方式，但这表明议员们将试图阻止无协议脱欧。

二、议员们举行第二轮投票

特蕾莎·梅政府可能会大致坚持目前的协议草案。

梅首相曾表示，她将与其他政党的资深政治家讨论如何实施英国脱欧计划。

这可能涉及需要欧盟方面做出一些小的调整，并可能要求对协议草案进行一些小规模的修改。或者，对英国离开欧盟后，英欧双方未来关系的谈判将如何进行做出承诺。

无论是哪种情况，计划都是很快在英国议会再次投票。

如果政府还是拿出和上次完全一样的协议，政府可能会遇到麻烦。

英国下议院有一个基本原则，即不应该要求议员在同一届会议上审议同一问题两次。

不过，有人认为，如果议会的意愿发生改变，这一规则就不再适用。

而且，无论如何，议长可以选择允许进行第二次辩论。

三、重大的重新谈判

政府可以提议和欧盟谈判一项新的英国退出欧盟协议。

这不是进行小调整和进行第二轮投票的问题。

相反，可能会有一个彻底的重新谈判，这会需要一些时间，很可能需要让第50条款延期以推迟英国退出欧盟时间。

这将有两个关键步骤。首先，英国必须向欧盟提出退出的延期请求。这是可能得到批准的，但前提是所有欧盟国家都能在欧盟理事会的表决中同意批准。

第二，英国政府必须提交一份法定文书，以期改变欧盟法规中"退出日"的法律定义。议员们将有机会就这一改变进行投票。

如果欧盟拒绝重新展开谈判，英国政府将不得不做其他选项的准备。

四、举行另一次公民投票

政府可以选择再举行一次公投。

与重新谈判或提前大选一样，这很可能需要延长第50条款。如果要在3月29日之前举行英国公民投票已经来不及了。

而公投不可能自动发生。公民投票的规则由2000年英国法律中的一个名为《政党、选举和公民投票法》规定。

现在还必须有一项新的立法，才能举行公投，并确定规则，比如说允许什么人投票。

这无法操之过急，因为选举委员会必须有时间就公投问题进行审议并提供咨询意见。

然后才能在立法中对这一问题进行界定。

一旦立法获得议会批准通过，公投也不可能立即举行。在进行公民投票之前，必须有一个法定的 "公投期"。

伦敦大学学院宪法问题小组专家建议，上述所有必需步骤的最短时间约为22个星期。

即使时间可以缩短一点，3月底之前肯定是来不及了。

五、政府提议举行大选

特蕾莎·梅可能会决定，摆脱僵局的最佳途径是提前举行大选，以便为她与欧盟达成她所期待的协议获得政治授权。她并没有权力随意宣布举行大选。但是，就像2017年那样，她可以要求议员们根据《固定任期议会法》的规定进行投票，支持提前大选。

需要三分之二多数的议员支持这一举措才能大选。选举的最早日期将是 2 5个工作日之后，但也可能时间更长。首相将选择确切的日期。

与重新谈判计划一样，这一行动方针也可能涉及向欧盟提出延长第50条款的请求。

六、再次举行不信任投票

工党可能在任何时候在议会提出另一个对政府不信任动议案。

根据2011年《固定任期议会法》，英国大选只能每五年举行一次。下一个按计划将于2022年举行。

但不信任投票让议员们决定是否希望政府继续执政。该动议案必须包括以下措辞: "本众议院对女王陛下的政府已经完全没有信心"。

如果大多数议员投票支持通过该动议，那么它将开始14天的倒计时。如果在此期间，现任政府或任何其他替代政府无法赢得议会的信任投票，那么就会宣布提前举行大选。

这次选举至少在25个工作日内无法举行。

其它可能选项

欧洲法院曾做出裁定，英国单方面可以合法撤销对第50条款启动、取消英国退出欧盟。这不需要其他 2 7个欧盟国家同意

由于英国政府仍致力于退出欧盟，因此，在发生这样的情形之前，很有可能发生前述的重大事件，比如再次举行公投，或政府出现更迭等。

特蕾莎·梅在党内击败对其领导能力挑战之后，按保守党的规定，意味着她在 1 2个月内不会再面对另一次同样挑战。

但无论如何，如果她无法让脱欧协议获得议会批准，而她也不准备改变路线方针的话，她随时可以决定辞职。

如果出现这种情况，将引发保守党领导位置的竞选，导致新首相任命。

如果议员们针对她发动并通过"谴责动议"--这有点像不信任投票，但没有同样的自动后果, 她同样会面临辞职的压力。

这又可能导致首相换人，甚至政府换届。

不过，不论是谁最终执掌大权，谁都还将面临同样的英国退出欧盟的上述选择。