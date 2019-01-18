吉尔吉斯爆反华示威 一带一路再添麻烦

图片版权 AFP Image caption 法新社报道，当地警方在示威期间拘捕21人。

中亚国家吉尔吉斯（又译：吉尔吉斯斯坦）再次爆发反华示威。数百名示威者在首都比什凯克（Bishkek）游行，抗议中国近年在当地不断增加的影响力，人数是近月最多。

数百名示威者在周三（1月17日）的游行提出多个要求，其中包括要求当局驱逐来自中国的非法入境者，减少吉尔吉斯对中国的负债比率，禁止当地人与中国人通婚，又要求当局彻查去年当地一家由中国公司负责维修的发电厂倒塌事故。

示威者在当局批准的游行时间过后仍然未散去，他们更慢慢向总统办公室和国会所在建筑物进发，与在场警员爆发冲突。当局没有透露有多少人被捕，法新社报道说警方拘捕了21人。

吉尔吉斯近月发生多场针对中国的示威。吉尔吉斯总统热恩别科夫（Sooronbay Jeenbekov）曾警告要惩罚游行组织者，指他们的举动“损害国家与中国的关系”。

吉尔吉斯上海合作组织八大成员之一，也是中国主导的“一带一路”计划的签字国。

图片版权 Reuters Image caption 据记者现场所见，共数百人参加周三的示威。

与中国公司的“腐败协议”

百多名示威者上月在中国驻吉尔吉斯的大使馆外示威，要求中国释放所有在新疆“再教育营”被扣的吉尔吉斯公民。

数十名示威者1月7 日又在当地官方电视和电台大楼外示威，要求当局收紧给予中国人吉尔吉斯公民权的政策。

吉尔吉斯国内对谁挑起这些示威仍然有许多说法。BBC国际媒体观察部的分析指出，一个声称由来自东突厥斯坦维族回教徒组成的组织在社交网站发布视频，呼吁“把中国人从吉尔吉斯赶出去”，指大量中国人流入是为了把吉尔吉斯变成“中国的殖民地”。

另一个自称为“真相”的组织也在社交网站发布文章，指责前总统阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）任内与中国公司签署许多“腐败的协议”，阿坦巴耶夫为了让示威者迁怒于中国，发动这次示威。

吉尔吉斯媒体引述俄罗斯牵头的独联体反恐中心（Commonwealth of Independent State Anti-terrorist Centre）的前主任伊曼库洛夫（Marat Imankulov）分析，吉尔吉斯公众对阿坦巴耶夫与中国公司签订的协议日渐不满，但他没有说明是哪些中国公司。

路透社报道，吉尔吉斯国内对华不满情绪自去年发电厂倒塌事故后开始升温。总部设于中国新疆的特变电工当年获得价值四亿美元合约，翻新比什凯克的发电厂，但工程完成数个月后发电厂就倒塌，令比什凯克停电五天。吉尔吉斯当局事后检控数名当地官员，但至今仍没有向特变电工索赔，引起当地人的不满。

图片版权 CNS Image caption 热恩别科夫去年访华期间与习近平签署文件，将两国关系提升为"全面战略伙伴"。

吉尔吉斯总统热恩别科夫多次为中国在当地的投资辩护。他针对1月7日的示威回应说，当地人应该对来自中国的援助和合作机会“心存感激”。

中国官方媒体的介绍形容吉尔吉斯是最早支持和参与“一带一路”计划的国家之一。热恩别科夫去年6月访华期间与中国国家主席习近平见面，双方同意加强两国人文交流和经贸投资等多方面合作。

但吉尔吉斯不断向中国投资银行举债也引起忧虑。日本经济新闻（Nikkei Asian Review）的数字显示，截止去年3月吉尔吉斯共有约40亿美元外债，其中41.3%为向中国国营进出口银行的贷款。