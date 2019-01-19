图片版权 AFP Image caption 第二次特金会可能会在越南举行，但白宫尚未公布准确地点或时间。

美国白宫公布，总统特朗普会在二月末与朝鲜领袖金正恩再次会面，美方尚未公布两人会面的地点，但评论认为地点会在越南。

正在访美的朝鲜劳动党中央副委员长兼统一战线部长金英哲获特朗普接见，并向对方递交金正恩的一封亲笔信。外界目前不清楚信件内容，但BBC驻美国国务院的特派员芭芭拉·普莱特—厄舍尔（Barbara Plett-Usher）分析，信件是为准备两个元首二月末的会面。

特朗普和金正恩去年在新加坡碰面后，外界普遍认为朝鲜半岛无核化过程仍然缓慢，但厄舍尔认为，金英哲访美是双方近月在推进这方面工作最大的一步。

金正恩早前到访北京与中国国家主席习近平会面，专家认为这显示中国支持第二次的“特金会”。

实际成果

外界普遍视金正恩与特朗普去年6月的会面为美朝关系一大突破，但两人签订的签议被批评内容空泛。

日本京都大学公共外交教授斯诺（Nancy Snow）接受BBC访问时指，如果这次会面成事，外界会希望双方会达成一些实际成果。“我不是指金正恩会承诺完全放弃核计划、或美国完全撒销制裁。”

“如果双方能达成共识循序渐进推动无核化进程，那已经很好。”

韩国釜山国立大学罗伯特•凯利教授（Robert Kelly）指，传统上朝鲜当局十分重视领袖与美国总统的单独会面，因为朝鲜政府可以藉此向朝鲜人民作政治宣传。

凯利对BBC指出，特朗普在去年的会面没有把握好机会，既藉与金正恩会面向对方施压取得让步。“这次，美国政府内部的国家安全官员肯定会要求特朗普说：如果你继续要与金正恩会面，你必须迫令他给你一点好处。”

你的器材不支持播放多媒体材料 美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩在新加坡举行历史性会晤。

两厢情愿的第二次特金会

BBC中文驻美记者 冯兆音

近来，总统特朗普在美国国内的烦心事不少，因边境墙拨款问题与国会僵持、史上最长的政府停摆、通俄门调查持续推进……他亟需通过一场外交胜利转移舆论的焦点。特朗普将眼光投向朝鲜半岛，在白宫椭圆办公室与朝鲜特使长谈一个半小时，迅速敲定第二次特金会。再度会晤的时间定在2月底，比此前外界猜测的3、4月要早。特朗普与并非首脑级别的特使金英哲会面时间之长，此次会面与下次特金会排期之近，实属不寻常。

华府智库战略与国际事务中心的朝鲜问题高级研究员特里（Sue Mi Terry）认为，特朗普和金正恩都期盼有第二次会面，特朗普希望把改善美朝关系打造为他的主要政绩，金正恩则期待趁着特朗普在位期间，为平壤争取更多好处，包括正式结束1950年到1953年的朝鲜战争，以和平协议取代现行的停战协定，以及美国向朝鲜持续提供安全保障、人道援助等。特里表示，作为交换，美国会要求朝鲜提交核设施清单。

金正恩访华与习近平会见数日后，朝鲜特使金英哲取道华府，与美国政府高层会面，递交金正恩的亲笔信。两次特金会前的筹备如出一辙，显示美中朝皆有意愿复制前例，推进半岛无核化。金英哲在华府的行程两天一夜，而上一次朝鲜高官造访华府，还得追溯到2000年，时任朝鲜国防第一副委员长赵明禄以金正日特使身份到访时。朝鲜特使时隔19年再次访问华府，显示两国关系自特金会后破冰，但冰冻三日并非一日之寒，要美朝关系离彻底解冻仍路漫漫。

去年六月首次特金会中，特朗普与金正恩达成朝鲜半岛无核化的模糊笼统共识，却并未得出具体无核化时间表和行动方案。两国对半岛无核“各自表述”，平壤认为这意味着美国不再以武力威胁朝鲜，华府则寄望朝鲜放弃发展核武器。特金会过去已七个月，美朝无核化谈判无取得新突破，陷入停滞，直到金英哲此次到访。

去年11月，美国副总统彭斯曾表态，美国不会要求朝鲜在两国首脑第二次会晤前提交核清单，但双方必须在第二次会晤中确定识别、核查、拆解核设施及武器的可验证方案。

第一次特金会“雷声大，雨点小”，象征意义大过于实际意义。在第二次特金会中，华盛顿会施压平壤以行动证明无核化的承诺，抑或特朗普会急于打造外交政绩，放弃要求核清单，让利平壤？答案将在2月底的特金会中揭晓。

图片版权 AFP Image caption 文在寅盛赞去年的“金特会”是“化解冷战的世界性事件”。

朝鲜半岛无核化目前情况如何？

美国和朝鲜的谈判目前正处于胶着状态。朝鲜在去年的新加坡峰会后，仍未提供当地核设施的详细资料，美国同时也维持对朝鲜的制裁措施。

但金正恩同时正着力改善与韩国的关系，他与韩国总统文在寅先后互访，两国也同意拆毁多个位于非军事区内的哨站。

朝鲜与中国的关系也日渐改善，金正恩一年内四次访华与习近平见面，早前更邀请习近平访问朝鲜。

朝鲜已经多个月没有试射导弹，去年11月朝鲜宣布测试了一种“新型高科技武器”，当地官方媒体没有提供详情。朝鲜也被揭发仍然在国内，设有一个十分庞大的导弹网络。

但美朝两国并没有在新加坡峰会达成任何有关停止导弹发展计划的协议，也没有要求朝鲜关闭任何导弹基地，因此这个发现不能算是朝鲜违反协议。