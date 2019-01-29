美国总统特朗普（Donald Trump）曾声称，应对南部边境的“人道主义与安全危机”需要花费57亿美元修建边界墙，但与民主党就这笔资金的严重分歧导致政府关停一个多月。

美国民主党表示，修建边境墙是在浪费纳税人的钱，指责特朗普政府在制造“人为危机”。

下面七张图可以告诉你，边境墙现在的进展如何，以及美国与墨西哥边境一带是怎样的状况。

1. 边境墙建设进展甚微

在特朗普就任总统之前，美国南部边界隔离长达1000多公里，其中500多公里为行人围栏，其余部分为汽车围栏。

在2016年美国大选前夕，特朗普曾作出承诺，要建一堵覆盖边境全线约3200多公里长的墙。

之后他又表示，这道墙只会覆盖一半边境，因为该区域内的高山与河流等自然屏障占据了剩余长度。

特朗普入主白宫后，虽然之前已有的部分边境隔挡得到更换，但还没有任何扩大边境墙的新建工程破土动工。

特朗普上台后，美国国会至今已批准17亿美元的资金，用于建造及更换约200公里长的边境墙。

目前已经完成或开始的围墙工程超过60公里，2019年预计还将有约100公里的墙体得到更换，这些新建部分相当于已有墙体的约15%。

对已有墙体的扩建算作是新障碍物。首个新的边境隔离工程将于今年2月在得克萨斯州格兰德谷（Rio Grande Valley）开工。这次工程共包括两部分，一部分长约10公里，另一部分长约12公里。

尽管特朗普对边境墙十分坚持，但本月皮尤研究中心（Pew Research Center）的一项调查结果显示，大部分（58%）美国人反对大幅扩建已有墙体，另有40%的人表示支持。

2. 没人真正知道要花多少钱

从美国官方到民间，关于一道混凝土墙的花费，各界预测不一，数额从120亿美元到700亿美元之间不等。

特朗普原本表示，覆盖边境一半的墙需要花费80亿至120亿美元不等，这种说法引起极大争议。

原本1000多公里的围栏是在乔治·W·布什（George W Bush）时代修建的，造价约70亿美元，且不太符合特朗普所承诺的“高大、强大且美丽”之墙的形象。

但在已经获得17亿美元新建及更换墙体后，特朗普现在要求再获得57亿美元的资金。

美国国土安全部（DHS）此前预计，覆盖边境一半的墙可能花费约2500万美元，但现在又表示该部门仍在寻找确定预算的方法。

美国海关及边境保护局（CBP）称，要想修建新墙或更换已有墙体，平均每英里（1英里约等于1.6公里）将花费约650万美元。

3. 特朗普曾希望使用混凝土，但现在又说用钢铁

关于用什么材料建这堵墙，特朗普的说法也发生了改变。

在竞选总统期间，他一直呼吁在美国及墨西哥之间修建一座“高大、漂亮的墙”，并且说要用混凝土建这座墙。

但当选总统后，他又表示要建钢铁墙，以便边防人员可以看到墙外的状况。

2017年10月，特朗普政府公布了八个30英尺（约9米）高的样板墙，所用材料包括混凝土及金属。

每种样板墙设计、建造公司及造价：

1. 倾斜状设计使攀爬更难。Fisher Sand and Gravel, $365,000

2. 波纹状板条配合顶端管道设计。WG Yates & Sons, $458,103

3. 混凝土板条配合顶端管道设计。WG Yates & Sons, $453,548

4. 底部混凝土配合顶端蓝色金属格栅设计。ELTA North America, $406,319

5. 混凝土配合宽底座。Caddell Construction Co, $344,000

6. 金属杆及顶部混凝土块。Caddell Construction Co, $320,000

7. 金属格栅、混凝土板上配有钉子。Texas Sterling Construction Co, $470,000

8. 金属板配合顶部管道设计，防止搭建梯子及绳索。KWR Construction, $486,411

去年12月后，特朗普又说他根本不想建一座混凝土墙，而希望是“设计有艺术感的钢板条”。

在此次政府关停前，特朗普在推特上发布了一张“钢板条障碍物”的样图，表示这种设计“效率十分高，同时也漂亮”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump A design of our Steel Slat Barrier which is totally effective while at the same time beautiful! pic.twitter.com/sGltXh0cu9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月21日

美国海关及边境保护局官员表示，特朗普政府的八个样板墙中，没有一个达到该机构在2017年的实用测试要求。但他们补充道，这些样板墙也为未来选择设计元素提供了“宝贵数据”。

4. 南部边境非法入境逮捕情况正在减少

1月初，特朗普在一次全国讲话中称，修建边境墙是应对“南部边境日益增长的人道主义与安全危机”的需求，涉及到“成千上万的非法移民”。

在与众议院民主党领袖佩洛西（Nancy Pelosi）及参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）对话时，特朗普还表示大批人口正“涌入”美国。

然而有数据显示，自2000年以来，非法越境进入美国的情况一直在减少。

2000年共有160万人非法越境前往美国，而去年，这个数字已经下降到不到40万。

2017年是特朗普上任的第一年，当年这一数字为1971年以来最低水平。

而来自南部边境地区的所有议员均反对修建边境前，声称这对安全形势并无帮助。

“我认为对于边境安全来说，建一座从大西洋到太平洋的混凝土墙是最昂贵又低效的方法，”共和党议员威尔·赫德（Will Hurd）这么说。赫德代表的得克萨斯州是拥有美国南部边界距离最长的州。

5. 但2017至2018年间逮捕与庇护申请人数的确再次上升

2017-2018年间，美国与墨西哥边境地带当局逮捕人数增长了约10万人，庇护申请人数增长约1万6千人，上升了43%。

这其中有越来越多的人是举家逃离中美洲，并在边境处向美国当局自首。许多人向官员表示，他们害怕回到自己的祖国。

有些人认为，美国之所以决定削减难民计划名额，就是因为这种现象越来越多。

要想向美国提交难民申请，外国人必须在前往美国前获得许可，但那些抵达美国边境的人可以“防卫性”提出庇护申请，防止自己被送回“可以想象到的恐惧”中。

这些申请随后会转到美国公民及移民服务局（Asylum Officers of the US Citizenship and Immigration Services）负责庇护申请的官员手中。

尽管特朗普有自己的说法，但新的边境屏障不太可能会阻止这些移民合法递交自己的庇护申请。

6. 大部分非法移民为“签证过期的滞留者”，而非穿越边境的人

尽管特朗普将非法移民归咎于南部边境，但其实大多数非法移民是签证过期者。

根据美国国土安全部数据，去年有近40万名因非法穿越南部边境被捕，而有超过70万人在合法进入美国后逾期滞留。

数据显示，逾期未归者中最多来自加拿大，排在之后的是墨西哥人及巴西人。

尽管在2018年5月，逾期滞留者人数整体下降到42万人左右，但还是多于在美国-墨西哥边境逮捕的非法越境人数。

7. 这座墙不太可能会阻止毒品进入美国

特朗普声称，90%的海洛因由南方边境进入美国，建墙将有助于打击毒品。

美国缉毒署（Drug Enforcement Agency）数据显示，2017年全美缴获的海洛因共计7979公斤，其中39%在美墨边境缴获。

绝大多数边境缴获的毒品出现在圣迭戈（San Diego）走廊处，2017年约有1073公斤，比前一年增长59%。

尽管美国大部分海洛因确实来自墨西哥，但美国缉毒署称，其主要通过合法口岸走私进入美国，走私贩将毒品藏在私人汽车或运货车中，与其他商品混在一起。

只有一小部分海洛因是在已有或计划修建边境隔离处缴获的。

事实上，在海洛因缉获量最多的边境巡逻地区，分界屏障早已存在。

设计：Sandra Rodriguez Chillida。