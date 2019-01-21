月亮代表谁的心？ 超级血狼月的轰动效应
- 2019年 1月 21日
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周日（20日）晚间，多年不遇的“超级血狼月”出现在天空，引发世界各地的天象爱好者和普通摄影爱好者的追捧。
超级血狼月，集超级明月、血月和狼月于一身，看上去呈红色，更加明亮，也更接近地球。
这一天文奇观首先出现在南美和北美地区，接着在西欧地区上空。英国部分地区也能看见。
下一次的月全食预计将要等两年多后才会出现，日期大约在2021年5月26日。
- “超级月亮”是指满月发生距离地球最近处，月亮看起来会比平时大14%，亮30%。
- “血月”是指月全食时，会有一些太阳光绕过地球边缘，经地球大气层过滤后，紫、蓝、绿、黄光都被吸收掉了，因而在月球上投射出一种奇异的红光。
- “狼月”，指1月的满月。因为此时狼群常在部落村庄外嚎叫，故而被称为“狼月”。
月全食是当月亮、地球、太阳完全在一条直线上的时候，地球在中间，整个月亮全部进入地球的影子里，月亮表面变成暗红色。
英国广播公司BBC收到很多人寄来的月亮照片，在此与大家共享。
所有照片都受版权限制。