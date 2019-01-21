月亮代表谁的心？ 超级血狼月的轰动效应

图片版权 Reuters Image caption 美国加州圣地亚哥的超级血狼月：超级月亮、血月和狼月综合体。月亮比平时大，而且更明亮，呈红色。

周日（20日）晚间，多年不遇的“超级血狼月”出现在天空，引发世界各地的天象爱好者和普通摄影爱好者的追捧。

超级血狼月，集超级明月、血月和狼月于一身，看上去呈红色，更加明亮，也更接近地球。

这一天文奇观首先出现在南美和北美地区，接着在西欧地区上空。英国部分地区也能看见。

下一次的月全食预计将要等两年多后才会出现，日期大约在2021年5月26日。

“超级月亮”是指满月发生距离地球最近处，月亮看起来会比平时大14%，亮30%。

“血月”是指月全食时，会有一些太阳光绕过地球边缘，经地球大气层过滤后，紫、蓝、绿、黄光都被吸收掉了，因而在月球上投射出一种奇异的红光。

“狼月”，指1月的满月。因为此时狼群常在部落村庄外嚎叫，故而被称为“狼月”。

图片版权 Reuters Image caption 西班牙马德里上空的月全食。

图片版权 Reuters Image caption 观察月全食的最好时间是格林尼治标准时间早上5:12分。

月全食是当月亮、地球、太阳完全在一条直线上的时候，地球在中间，整个月亮全部进入地球的影子里，月亮表面变成暗红色。

图片版权 AFP Image caption 在巴拿马城看到的超级血狼月的全过程。

Image caption 月全食也能在英国布莱顿地区看到，不过很快就被乌云遮住。

图片版权 Reuters Image caption 比利时布鲁塞尔的月全食，在雕塑的衬托下更加奇特。

图片版权 EPA Image caption 德国纽伦堡圣伊丽莎白大教堂顶端的月亮。

英国广播公司BBC收到很多人寄来的月亮照片，在此与大家共享。

图片版权 Tom Starr Image caption 住在英国东南肯特郡的汤姆·斯达尔（Tom Starr）从床上爬起来穿着睡衣用500mm 镜头拍摄的超级血狼月。

图片版权 Andrew Whittaker Image caption 英国约克郡南部教堂上方的这轮红红的月亮。

图片版权 Joe Sheridan Image caption 乔·谢礼登（Joe Sheridan）3年前年满60岁时拿下了摄影学位，准备用这幅在英格兰东北地区拍摄的超级血狼月照片参加摄影比赛。

图片版权 Peter Alden Image caption 彼得·阿尔顿（Peter Alden）在英格兰东萨塞克斯家中花园里通过树枝拍摄的超级血狼月。

所有照片都受版权限制。