图片版权 Getty Images Image caption 友谊长青？法国和德国签约变仇敌为睦邻半个多世纪之后，又签了一部新的友好条约，意欲何为？

英国还在为脱离欧盟纠结不已，法国和德国重温半个多世纪前的睦邻友好、同仇敌忾的誓言，即将签署《亚琛条约》，宣告法德友好合作的决心和行动目标。

时间、地点、事件，无不晕染厚重的历史色彩。

法国总统马克龙和德国总理默克尔周四（1月22日）在德国西部边境城市亚琛签署两国友好合作条约，与1963年1月22日他们各自的前辈在巴黎签署的《爱丽舍宫条约》遥相呼应。当年的条约和签约这件事本身，被视为变仇敌为睦邻、化干戈为玉帛、世代友好的历史宣言和象征。

今天的新版友谊宣言，被观察人士解读为意在重振法德轴心在欧盟内的地位。

地点选在亚琛， 更加重了历史和象征色彩。历史上亚琛曾被归入法国版图，阿尔萨斯-洛林地区说法语还是德语曾经是爱不爱国的选择，地区的归属在历史课本上占据了相当篇幅。

那么，法德今天在那个历史古城签约，发出什么具有历史意义的誓言呢？

图片版权 Getty Images Image caption 1963年1月22日， 法国和德国签署《爱丽舍宫条约》，宣告法德睦邻友好，致力于合作发展

签了什么条约？

《亚琛条约》大致可以看作1963年1月22日签署的法德友好合作条约，《爱丽舍宫条约》的新版。

法国和德国承诺在涉及欧盟的重大议题上保持一致立场，发表共同声明。

此外，双方还计划在联合国以"共同体"的形象出现，步调一致，同进共退。

根据条约，两国在外交政策、国内外安全事务和其他诸多领域都将异口同声。

具体而言，巴黎和柏林承诺：

建立法德"经济区"，以此深化两国经济交融；

提升欧洲军事实力，共同投资于"拾遗补缺"，以达到强化欧盟和北约的目的；

成立法德防务与安全理事会，同时各自在本国军营里倡导和培育"共同文化"，联合部署、调遣；

两国还承诺加强青年文化交流，各自在国内倡导学习对方的语言，最终目标是创办一所法德联合兴办的大学。

另外，还计划进一步密切法德边境地区的双边往来交流，加深边境线两侧的"双语性"。

图片版权 Getty Images Image caption 德国一直在争取联合国安理会常任理事国席位，法国答应帮忙

重温"海誓山盟"

条约中许多理想、抱负和目标都不是新的。

就在56年前，1963年1月22日，彰显法德友好合作的《爱丽舍宫条约》在巴黎签署，向世界宣告双方化干戈为玉帛，世仇变睦邻。

自那以后，两国历届政府都多次祭出这份条约文本，重申法德友好、合作精神。

德国康斯塔茨大学国际关系教授德克·卢芬（Dirk Leuffen）认为，《亚琛条约》的精神跟它要取代的《爱丽舍宫条约》没有戏剧性的变化，更多是传承，或者说是翻新原有的目标，使之显得与时俱进，更切合两国当下面临的挑战。

他认为新条约勾勒的经济合作方案，明显就是两国密切联盟的下一步。

但英国卡迪夫大学教授阿利斯泰·科尔（Alistair Cole）认为，新的友好条约更多是一种象征性姿态。

在英国脱欧的大背景下，法国和德国重申56年前的友好合作誓言，是希望昭示天下，欧盟的核心和引擎依旧是法德，"虽然在现实中两个国家经常有分歧闹矛盾"。

德国总理默克尔解释说，新签这个友好条约，主要因为时代变了，世界跟半个多世纪前不一样了，而且现在大家面临的重大课题，比如欧洲一体化，当时连个雏形都还没有。

图片版权 Getty Images Image caption 历史意义？冷战时期长大的德国政治家和新生代法国政坛后生有什么共同语言？

轴心、卖国

一些欧盟国家不太乐意看到法国和德国如此高调秀友谊，认为这两个国家在欧盟已经势力太大了。中欧和东欧国家在移民问题上已经公开拒绝听从德法的引领。

意大利也不喜欢德法联手扩充势力。意大利内政部长马泰奥·萨尔维尼毫不讳言，现在该"用意大利-波兰轴心抗衡法-德轴心"。

他说这话时正在波兰访问，此行主要目的是想在今年5月欧洲议会选举前合纵连横，组成一个挑战欧盟内法德主导地位的联盟。

法国国内冒出不少反对条约的阴谋论，声称马克龙总统签约把法国领土拱手送人。法国社交媒体上盛传亚琛条约将导致阿尔萨斯和洛林边境地区事实上让给了德国，即使官方奋力辟谣也未能平息风波。

极右翼领袖勒庞甚至指责马克龙去亚琛跟默克尔签新的法德友好合作条约，就等于在摧毁戴高乐将军取得的成果，即带领法国侪身世界一流大国行列。

德国也有不少批评的声音，认为条约虚多实少。

无论是象征意义还是有实际内容，如此高调张扬法德轴心在欧盟的主导地位，很可能冒犯东欧的成员国。

图片版权 Reuters Image caption 对历史的敬畏，至少在象征意义和表面如此，是默克尔认为自己和马克龙有共同语言之处。

马克龙和默克尔的动机？

BBC驻柏林记者希尔分析认为，默克尔和马克龙这么做，有他们各自的道理。

默克尔重历史。她是在20世纪欧洲历史的血雨腥风中长成的政治家。

她在马克龙身上找到了跟自己相通的一点，就是对历史的敬畏，至少能够理解往事之重的象征意义。看看他们为《亚琛条约》选择的时间和地点，再想想56年前法德两国首脑在巴黎签友好条约化干戈为玉帛，仇敌变睦邻的那个历史时刻，画面就清晰了。

希尔认为，他们今天所做的，是向世界宣告，在欧洲局势动荡风雨飘摇之机，法国和德国决定齐心协力，确保欧洲不翻船。

而默克尔在签约时脑子可能会想到自己将以何种形象被载入史册。

怀疑论者认为，她在位时间长不了，任期内将看不到条约中的各项承诺付诸实施。

图片版权 Getty Images Image caption 意大利内政部长萨尔维尼（左）与波兰内务与行政部长布鲁津斯基在波兰会面后举行记者会

条约能改变什么？

马克龙2017年当选法国总统，很重要的一个原因是他承诺推行一系列亲欧盟政策，包括推动欧元区共同预算案，但他上台后，政治势能在不断减弱。

科尔教授认为，关键问题不在于这部条约，而是马克龙的欧洲改革计划前途未卜，不确定性极高。

不过，有些变化确实可能发生，比如两国在安保和防务战略上更为趋同，更接近一体化；在颇具争议的欧元区债务分摊问题上双方的立场也可能更加靠拢。

用德国外长海科·马斯（Heiko Mass）的话说，法国和德国2019年签署的这个条约传达了一条信息，即两个国家在"齐心协力为一个具备行动能力的强大的欧洲而拼搏，为世界和平、为以规则为本的国际秩序而奋斗"。