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加拿大传媒日前引述加拿大驻美国大使消息指，美国将向加拿大政府提出将中国通讯科技公司华为（Huawei）首席财务官孟晚舟引渡到美国受审，但没有透露美国会在甚么时候提出要求。

中国外交部发言人华春莹周二（1月22日）回应称，“我们敦促加方立即释放孟晚舟女士，切实保障她的合法权益。我们也强烈敦促美方立即纠正错误，撤销对孟晚舟的逮捕令，不向加方提出正式引渡要求。”

此外，逾140名前任和现任政客、学者和外交官周一发出联署信，呼吁中国立即释放康明凯和斯帕弗。签署信件的包括两名美国前驻华大使骆家辉（Gary Locke）和温斯顿•洛德（Winston Lord）、英国前驻华大使韩魁发（Christopher Hum）、前港督彭定康（Chris Patten）等。

加拿大《环球邮报》（Globe and Mail）周一（1月21日）引述麦诺顿（David MacNaughton）指，他早前多次就孟晚舟的案件与美国白宫和国务院高级官员会面，并多次向对方表达加拿大的“愤怒和不满”，因为美国要对孟晚舟执法，过程却令多名加拿大人“受到惩罚”。

图片版权 AFP Image caption 华为副董事长兼首席财务官（CFO）孟晚舟在加拿大被拘捕后获得假释。

图片版权 AFP Image caption 加拿大法院去年就孟晚舟的保释申请举行聆讯期间，有人在法院大楼外举标语声援她。

根据加拿大法律，美国必须在孟晚舟被捕后60天内向加拿大提出引渡申请，限期将在1月30日届满。

加拿大当局去年12月应美国要求，在孟晚舟于温哥华转机时将她拘捕，指她所在的公司因涉嫌违反美国对伊朗制裁条例而被调查。中国之后拘留多名在华加拿大人，包括前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor），指他们从事“危害中国国家安全活动”，被视为中方对孟晚舟被捕的报复。

图片版权 International Crisis Group Image caption 康明凯曾为加拿大驻中国大使馆工作。

图片版权 Getty Images Image caption 2014年，金正恩与罗德曼在朝鲜会面时，迈克尔（左）在一旁陪同。

由超过140名现任政客、学者和外交官联合署名的公开信指，康明凯和斯帕弗一直都致力建立中国与世界其他国家的沟通桥梁，此类交流是全球学术研究和外交工作的基本组成部份，而中国当局扣留康明凯和斯帕弗，向世界传递出“这样的建设性工作在中国不受欢迎”的信息。

法新社引述联署信其中一名发起人德国墨卡托中国研究中心（Mercator Institute for China Studies）学者韦登费尔德（Jan Weidenfeld）的话称，信件是要向中国表示，它现在这种处理事情的手法会令其他国家疏离中国。

韦登费尔德说，联署信尤其是要对中国“任意”处理事情的手法表达忧虑。他对法新社说，外界目前“不知道中国是否跟随规则行事”，无人可确定自己或同事会不会成为下一个受害者。

图片版权 AFP Image caption 谢伦伯格案在短时间内完成重审，引起质疑。

加拿大去年12月应美国要求拘捕孟晚舟后，中国先后拘捕多名加拿大人，包括康明凯、斯帕弗和加拿大女子麦基弗（Sarah Mclver）。中国否认这同孟晚舟事件有关。

中方表示麦基弗的工作签证有问题被拘留，加拿大政府同月证实她已经获释回国。

中国大连法院1月14日处理早前被控贩毒罪的加拿大人谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）上诉案时，改判他死刑，没收个人全部财产，中加两国关系再次升温。

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）公开表示严重关切，指责中国的死刑判决“武断”。但中国外交部发言人华春莹回应称：“我不知道加方有关人士讲这个话之前，有没有认真地读一读辽宁省大连市中级人民法院就此案发布的相关信息，有没有认真地学一学中国的有关法律。”