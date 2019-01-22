图片版权 Gillian Gensen / BBC Image caption 艺术家吉莉安•格恩瑟和她的作品“亚当”

许多艺术家将自己的作品视为生命，甚至为艺术献身。而发生在加拿大艺术家吉莉安•格恩瑟（ Gillian Genser ）身上的事情似乎真的让她为自己的作品而献身了。

在15年时间里，格恩瑟一直孜孜不倦地创作一件雕塑作品——用贻贝的贝壳雕塑出圣经故事中上帝创造的第一个男人——亚当。

在创作这件作品的过程中，格恩瑟一直感觉身体不适，似乎患了一种自身免疫功能退化的神经性疾病。她万万没有想到，她正在精心雕塑的上帝创造的第一个男人亚当，正在威胁着她自己的生命。

取材于大自然

住在加拿大多伦多的吉莉安•格恩瑟于1991年开始进行雕塑艺术创作，她使用的全部是天然材料：来自大海的贝壳、珊瑚、干枯的植物，以及合法取之的动物遗骨。

1998年，她全部用蛋壳塑造了根据犹太教传说世上的第一个女性莉莉斯（ Lilith ）。

Image caption 吉莉安•格恩瑟的雕塑作品使用的全部是天然材料

接着，她决定用蓝贻贝的贝壳创作“亚当”。

格恩瑟选用的贻贝都来自加拿大的大西洋沿岸，从多伦多的中国城商店里成批购买来。然后她将这些贝壳筛选处理，选用那些形状符合她创意的贝壳。

“我每天花费12个小时逐一打磨这些贝壳，让它们组合在一起，一件件融入'亚当'的身体。”格恩瑟在多伦多一份生活杂志上的文章中写道。

“这些贝壳完美地组合呈现出‘亚当’的肌肉纹理。我筛选了数以千计的贻贝，每周两三次给亲友们送去贻贝肉。”

症状出现

在开始塑造“亚当”这件作品几个月之后，格恩瑟开始感觉身体不适。

“我开始感到焦虑不安，老是头疼，还经常呕吐，有时一天好几次。”格恩瑟写道。

“我不断地去看各科医学专家：神经科专家、风湿病专家、内分泌科专家，等等，希望能确诊我到底患了什么病。当他们问我，有没有接触过有毒物质，我总是回答说，没有啊，我使用的都是天然材料。”

图片版权 Gillian Genser Image caption 吉莉安•格恩瑟说，“我那时非常虚弱，我的身体如此疲惫不堪，我当时就想，但愿我在死前能完成这件雕塑作品。”

然而，随着时间推移，格恩瑟的症状逐渐严重。她说，如果她打磨贝壳几个小时后，她常常感到身体不能动弹，肌肉疼痛，而且手会抽筋，根本没法拿起工具。

因为找不到病因，她开始有点迷信了。她在接受BBC采访时说，她在死前只有一个愿望。

“我那时非常虚弱，我的身体如此疲惫不堪，我当时就想，但愿我在死前能完成这件雕塑作品。”然而，格恩瑟的症状随着时间而逐渐严重。她说，如果她打磨贝壳几个小时后，她常常不能动弹了。她不仅肌肉疼痛，而且她的手会抽筋，根本没法拿工具。

因为找不到病因，她开始有点迷信了。她在接受BBC采访时说，她在死前只有一个愿望。

“我那时非常虚弱，我的身体如此疲惫不堪，我当时就想，但愿我在死前能完成这件雕塑作品。”

严重痴呆症

她接着说，“当最后作品快结束时，我出现了所有严重痴呆症的症状。我无法进行思考，我产生空间困惑，想不出如何旋转东西，或不知道把东西放在哪里。我常常把东西反着放，或放颠倒了。我总是很气愤，焦虑，感觉无望，甚至想到自杀。”

她写道，“在症状最严重的时候，我会在街道上来来回回地走，自言自语，或毫无目标地乱嚷嚷。我去看一位精神病专家，他却找不出我如此古怪的症结所在。我们接受了各种治疗：服用抗抑郁药，抗精神病药，镇静药，但是什么都不管用。”

一天，她偶然发现了一些信息资料：骨头和贝壳会从它们栖息的自然环境中积累毒素——犹如天光乍现，所有的一切都清楚了。

Image caption 贻贝从它们栖息的海水中吸聚了工业金属元素，积累了被污染的海水中的有毒物质。

重金属中毒

2015年，格恩瑟被确诊为严重重金属中毒。

“他们发现我身体里砒霜水平很高，后来又测出了铅。”她说。

终于找到了元凶：在她塑造"亚当"过程中，数以千计的贝壳在研磨中散发的粉尘！

贻贝从它们栖息的海水中吸聚了工业金属元素，积累了被污染的海水中的有毒物质。这些微小的有毒物质在格恩瑟打磨贝壳过程中散发出来，被她吸入体内。

颇具讽刺意味的是，格恩瑟的这件毒害她的艺术作品正是要反映人类与自然之间的扭曲关系。

“我身体经历的痛苦，也正是我们的地球正在经受着的被毒害的苦难。”她在多伦多生活杂志的文章中写道。

但格恩瑟感到，她必须继续塑造她的“亚当”。

Image caption 格恩瑟不得不采取保护措施，在一个透明的塑料箱内打磨贝壳。

“我美丽的死亡”

“亚当”于2015年终于完成了。如果她放弃完成这件作品，她感觉自己就白白地中毒受害了。

格恩瑟的神经系统受到损害，听力严重受损，并永久性脑力衰竭，也使她更容易患上阿尔兹海默症和帕金森氏疾病。为了继续完成她的作品，格恩瑟格外小心，避免进一步中毒。

看着自己的雕塑作品“亚当”，她不仅为自己的疾病感到痛苦，同时也为今天的地球状况而伤心。

但她对BBC说，“不过我也为我的'亚当'感到满意，他是如此美好。我从这里看到希望，所以我称其为'我美丽的死亡'。”